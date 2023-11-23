Отец придумал очаровательный лайфхак, как успокоить ребенка в самолете и влюбить в него весь экипаж
Летать с маленьким ребенком в самолете — это вам не семечки в парке щелкать. Детям тяжело спокойно сидеть на одном месте, поэтому они начинают ерзать, капризничать и мешать окружающим. Но один гордый папа придумал классный, а главное, простой лайфхак, как отвлечь ребенка и занять его на время полета.
Итак, вот что он написал: «Мы с женой и четырехлетней дочерью достаточно часто летаем отдыхать. 3-4 часа полета в самолете моей энергичной девочке, которой приходится все это время сидеть в кресле, даются нелегко.
Сначала мы пускаем в ход стандартный набор родителей, которые пытаются развлечь своего ребенка и скоротать время: раскраски, наклейки, мультики на планшете. Конечно, все это работает и отвлекает ребенка от мыслей покапризничать, нервируя своим детским голосом других пассажиров.
Но где-то к середине полета мультики и раскраски ребенку уже надоедают. Я придумал простой способ, как занять свою энергичную четырехлетку на оставшееся время полета. К кучке раскрасок, книжек и наклеек я добавляю чистый лист формата А4. Потом бью себя по лбу и «вспоминаю», что мы забыли нарисовать открытку капитану самолета и его дружелюбной команде.
Дочь с радостью подхватывает мою идею, и мы начинаем рисовать открытку. Я сразу «пропихиваю» разумную мысль, что открытка должна быть сделана предельно аккуратно и чрезвычайно красиво. На это у моего ребенка уходит ровно один час и десять минут.
Когда мы приземляемся, мы с дочерью радостно дарим эту открытку стюардессе или пилотам, если они стоят около выхода из самолета. Благодаря этой хитрости моя дочь уже получила от экипажей самолетов огромное количество улыбок, похлопываний по косичкам, шоколадок и конфет. Но самый запоминающийся подарок сделал нам капитан самолета «jet2 airways». Он разрешил моей дочери посидеть в кабине на своем рабочем месте.
Теперь дочь хочет стать не только балериной, поваром, русалкой, но еще и командиром самолета. Рисуйте открытки пилотам и радуйте себя, пассажиров, детей и стюардесс".
Кстати, о стюардессах. Оказывается, авиакомпании предъявляют довольно жесткие требования к внешнему виду своих бортпроводниц.