Отец ушел из семьи и отказался давать деньги дочери-подростку. Но есть нюанс

Отношения отцов и детей после развода часто бывают сложными. Вот и герой нашей статьи после расставания с женой многие годы платил алименты на дочь и считал себя достойным отцом, но очень обиделся, когда понял, что стал для ребенка просто банкоматом. Он отказал подросшей дочери в финансовой помощи и получил неожиданную реакцию от пользователей сети.

Вот как сам автор истории описывает ситуацию: "Разошлись по инициативе жены, когда дочери был год. Пока была маленькая, постоянно брал ее к себе, а с 7 лет — как отрезало, даже на звонки мои перестала отвечать. Причина понятна — настроили против меня.

Первое время на день рождения я передавал дочке подарки или через знакомых, или через своих родителей. Сам один раз приходил к ней в школу, когда она училась в первом классе, но как-то стыдно было, что ли. Как будто я какой-то маргинал и пришел прощения просить. Потом, видя высокомерное отношение дочери к моим родителям, перестал пытаться наладить контакт и уехал в город.



Сейчас дочке 16,5 лет. Алименты перечисляются исправно, приличная сумма — выше прожиточного минимума. «Прощупывание» меня началось летом, когда она в соцсети похвасталась, что у нее за 9 классов все сдано на отлично. Ну, молодец, что еще сказать. В гости пригласил ее, зная, что не приедет. И вот вчерашний диалог.

Такое ощущение, что за дурака меня держат. Финансы давай (хотя сам скромно живу, недавно только ипотеку закрыл), а общение с отцом, хорошее отношение к отцу — этого я как бы не достоин. Прав ли я, что отказал дочери?" Эта история всколыхнула интернет. Чувства отца, которого дочь воспринимает только как кошелек на ножках, отозвались у многих пользователей сети. Поражает, конечно, отношение к отцам и мужчинам. Отец никуда не девался, поддерживал ребенка. Платил алименты. Ребенок стал взрослым. Поступил. И сходу в первом же сообщении требует денег. У матери своей сходи денег попроси. Это не отец с тобой отношения портил. Алименты выплачиваются. Все остальное — это когда отношения хорошие, а они не такие, и не по вине отца. Как видно из переписки, его дверь открыта, но входить в нее не хотят. Хотят лишь, чтобы из нее в ее сторону кидали деньги. © Valumbe / Pikabu

Мой друг, через 1,5 года уже ты сможешь подавать на алименты и просить финансовой поддержки от дочери. Расскажи ей это, а не про дни рождения бабушки с дедушкой. Это ей попонятнее будет. И не вини себя: ты выполнял финансовые обязательства, и никто не спрашивал о твоих чувствах, почему теперь тебя должны волновать ее? Ну только если ты, несмотря на столько лет потребительского отношения к тебе, остался лучше своей бывшей жены и воспитанной ею дочери. © Priestes / Pikabu

Правильно сделал, что отказал. И диалог правильный. Судя по всему, мама ей наговорила всякой ерунды, отсюда и отношение такое. Судя по ответам дочери, она считает, что ей обязаны, а если отказываешь, то ты плохой человек. Вот пусть на подработку идет и оплачивает свои хотелки, раз уже взрослая и в институте учится. © ElderTree / Pikabu

Многие люди, прочитав рассказ автора, вспомнили аналогичные истории из своей жизни: У меня в чем-то похожая история. Есть дочь жены, неродная по крови, но которую растил и воспитывал с 10 лет (сейчас ей 23). Два года назад ее мамы (моей жены) не стало. На квартиру я не претендовал, оставил дочери. Через несколько месяцев после похорон дочь захотела жить самостоятельно, я съехал. Дочь работает, но первый год почти каждый месяц просила денег, я не отказывал. За это время ни разу не приезжала ко мне, ни разу не звонила, чтобы просто узнать, как дела, как здоровье. Звонки только по поводу: «Дай денег». В общем, я ей сказал, что если что-то случится серьезное, я всегда помогу, а держать меня просто как дополнительный источник дохода не надо. Ну и теперь она совсем не звонит, а на мои звонки и расспросы отвечает неохотно. © Tigoro / Pikabu

Почти такая же история у меня с сыном началась. Раньше все было хорошо, общались, виделись. Но как только бывшая вышла замуж, то все изменилось. А через какое-то время так вообще сын заявил, что хочет сменить отчество. 7 лет ребенку. Мама утверждает, что это только его личное решение, и никто ему плохого слова про меня не говорит. А я в 7 лет даже не знал, что у меня отчество есть. И смешно, и грустно. © acayht / Pikabu

Но оказалось, что гораздо больше людей пережили подобный травматичный опыт отношений, будучи на месте ребенка разведенных родителей. И от этих историй сжимается сердце: Мой отец тоже всем рассказывает, что меня настроили против него. Только я помню другое. Как мама звонила ему тайком в мой день рождения и просила, чтоб он набрал мне и поздравил. Как он обещал забрать меня на выходные, но так и не приехал. Как звонил пару раз и говорил, что вот сейчас с вахты вернется и привезет тот самый телефон, о котором я мечтала. Естественно, этого тоже не было. В последний раз видела его лет в 14. Сейчас мне 27, объявился в соцсетях, молча кинул заявку в друзья. Иногда звонит матери и высказывает, что я никогда не поздравляла его с праздниками и сейчас не хочу добавлять в друзья. Ну какая я нехорошая! Жалею только, что никогда ничего у него не просила, всегда как-то стыдно было. Сейчас бы, конечно, развела на бабки по полной, как девушка из поста. С паршивой овцы хоть шерсти клок. © MariAuHasard / Pikabu

Была у меня знакомая — девушка 24 лет от роду, очень красивая, у которой отец изменил матери, та это не стерпела и ушла от него. Он дочери платил алименты, но никак не навещал. Двух сыновей завел, любовниц менял. А потом в 23 года знакомой вдруг увидел, какая она выросла, и решил с ней общаться. А та и говорит: «Где он был, когда мама копила деньги мне на универ? Где он был на моих днях рождениях? Почему он изменил моей маме? Его сыновья в роскоши купались. Он каждому и институт оплатил, и по машине подарил. А со мной начал нормально общаться, только когда я уже выросла. Конечно, я из него тяну только деньги. Он чужой мне человек. Где мой оплаченный университет? Где моя машина? Где все подарки за мои дни рождения, пока я росла? Где мои поездки с ним на природу, о которых рассказывают мои сводные братья? Я же тоже его ребенок». © Katarinkas25 / Pikabu

Настроили против него, и он уехал. Забил, не ходил в школу, стыдно ему. Ей было всего 7, когда она перестала тебя видеть, критического мышления не было совсем. И то, что девочке говорили, ей виделось правдой, ведь папаша и правда свалил.

Я тоже ребенок таких родителей. Но папа всегда ко мне ездил. Даже когда мать настраивала меня против, он стоял под дверями, всегда искал встречи, приходил в школу, звонил, пусть даже я и не брала трубки. Я задумалась, и как итог: я общаюсь с отцом, а не с матерью. © Red.Salmon / Pikabu

Я тоже ребенок таких родителей. Но папа всегда ко мне ездил. Даже когда мать настраивала меня против, он стоял под дверями, всегда искал встречи, приходил в школу, звонил, пусть даже я и не брала трубки. Я задумалась, и как итог: я общаюсь с отцом, а не с матерью. © Red.Salmon / Pikabu Алименты — это не финансовая помощь, это обязанность по содержанию ребенка. Ты не помогал, ты делал то, что должен был делать в любом случае — это во-первых. Во-вторых, с семилетки какой спрос? Приехал, взял к себе на выходные, делами доказал, что ты любящий папа. Раз так сделал, два так сделал, на третий раз ребенок сам к тебе побежит, потому что знает, что с папой хорошо. А так что? Она трубку не брала, а ты и звонить перестал — ну обалдеть аргумент. В-третьих, что значит, стыдно было в школу ходить? Матерям не стыдно, другим отцам не стыдно, а ты нитакусик что ли? В-четвертых, а где те бабушки-дедушки были все эти годы? Они приезжали к внучке, брали ее к себе, чтоб теперь на отсутствие поздравлений обижаться? Сам, папаня, упустил дочь. © mellowed / Pikabu

О, у меня отец так же думает, что против него всех настроили, хотя сам всех бросил и уехал с другой женщиной в столицу. Обещал, что заберет нас всех к себе зимой (жду ту зиму уже 15-ый год). А теперь он искренне не понимает, что же не так, почему все его недолюбливают. © Unknown author / Pikabu

В 16 лет невероятно сложно сделать первый шаг, даже такой. Себя-то вспомните! Просто напишите ей, что гордитесь. Что будете помогать. Что сначала ответили на эмоциях. Ей поддержка ваша нужна, общение, но она в этом сама никогда не признается. Не ломайте девочке жизнь. Ее отношение к мужчинам будет строиться на этом опыте с вами. И да, решите для себя самого, в первую очередь, что важнее: гроши в кулачке или дочка. Единственная, я так полагаю. Ей важна ваша гордость, похвала. Деньги тут являются своеобразным коэффициентом отношения. Начните хоть с чего-то. Договоритесь о встрече, передайте первый поздравительный конверт на расходы к началу года. Их много, поверьте. © Avtorhistory / Pikabu