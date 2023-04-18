Парень устал прикрывать свою обнаглевшую коллегу, пользователи обсуждают, правильно ли он поступил

Герой этой истории работает в розничной торговле. Но чтобы жизнь парню медом не казалась, судьба подкинула ему напарницу, которая нечасто появляется на рабочем месте. И эта смена не стала исключением: девушка решила добить юношу своей выходкой.

Бедняга работал один уже 3 часа, когда девушка наконец пришла на работу. Спустя час молодой человек решил отойти в туалет, но напарница оказалась быстрее. Она вышла из магазина и сказала, что пойдет за покупками.

Со слов парня: «Я был уже просто в бешенстве, но делать было нечего, пришлось ждать. Проходит 15 минут, 25 — ее нет. Ну тут мне уже прям срочно нужно было в туалет, и, в общем, плюнул я на все, закрыл магазин и ушел на пару минут. Ну и, конечно же, в этот момент пришла начальница, увидела, что магазин закрыт, и взбесилась. Я ей объяснил всю ситуацию, и естественно, она просто вскипела».