Парень устал прикрывать свою обнаглевшую коллегу, пользователи обсуждают, правильно ли он поступил
Герой этой истории работает в розничной торговле. Но чтобы жизнь парню медом не казалась, судьба подкинула ему напарницу, которая нечасто появляется на рабочем месте. И эта смена не стала исключением: девушка решила добить юношу своей выходкой.
Бедняга работал один уже 3 часа, когда девушка наконец пришла на работу. Спустя час молодой человек решил отойти в туалет, но напарница оказалась быстрее. Она вышла из магазина и сказала, что пойдет за покупками.
Со слов парня: «Я был уже просто в бешенстве, но делать было нечего, пришлось ждать. Проходит 15 минут, 25 — ее нет. Ну тут мне уже прям срочно нужно было в туалет, и, в общем, плюнул я на все, закрыл магазин и ушел на пару минут. Ну и, конечно же, в этот момент пришла начальница, увидела, что магазин закрыт, и взбесилась. Я ей объяснил всю ситуацию, и естественно, она просто вскипела».
Спустя некоторое время на пороге магазина появилась напарница нашего героя с кучей пакетов в руках. Начальница просто отправила ее домой. Девушка разозлилась на парня за то, что он не прикрыл ее. А теперь, якобы из-за него, ей еще и зарплату урезали.
И хотя наш герой лишь рассказал правду, ему стало не по себе. Парень решил поделиться историей с пользователями интернета: «Я не знаю, как надо было поступить, но, похоже, именно я был неправ?» Возможно, парень испортил девушке жизнь, но пользователи встали на его сторону.
- Она сама испортила себе жизнь. © dellorted / Reddit
- Дамочка буквально в руках принесла доказательство того, что она не просто отошла на пару минут. Даже если бы ты попытался ее прикрыть, начальница все равно бы на это не купилась. © lonerinorbit / Reddit
- Ну вот ты прикрыл ее и что? «А, да она пошла перекусить», — и тут входит напарница с пакетами. © cmm2007 / Reddit
- У меня уже много лет свой магазин, и я согласна с тем, что уж лучше запереть его и сделать свои дела. Именно по этой причине я ставлю в смену несколько человек. Если напарница постоянно где-то ходит, этим могут воспользоваться недобросовестные покупатели. Надеюсь, ее уволят. © needle******* / Reddit
- Ты и так много раз ее прикрывал. Она не заслуживает денег, которые ей платят. © ComprehensiveBand586 / Reddit
- Честно говоря, я в шоке, что ее не уволили прям в тот же момент. Она же по магазинам шастала в то время, когда должна была работать. © Smishysmash / Reddit
- Если проблемы ей не нужны, то не надо уходить, да и все. Нужно брать ответственность за свои действия, а не обвинять других в том, что ты наделала. Если бы ты ее прикрыл, тебя могли уволить, а оно того не стоит. © italy2986 / Reddit
- Так это ее работа. А так получается, что ты работаешь, пока напарница ходит по магазинам. А потом она возвращается и получает деньги, которые ты заработал. © Grapesoda2223 / Reddit
- Не принимай близко к сердцу, такие люди всегда перекладывают вину за свои ошибки на других. © Thistime232 / Reddit
- Когда начальник спрашивает, где напарница, наверное, лучше просто сказать: «Я не знаю. Я только отвернулся, а ее уже нет». © Unknown author / Reddit
- Никогда не бери вину за того, кто кинет тебя при первой же возможности. Она намеренно так поступила, так пусть, наконец, ощутит последствия своих действий. © AmandaPandaLyn / Reddit
- Кстати, долго не ходить в туалет — отличный способ подхватить инфекцию мочевыводящих путей. © DenserthanEarth / Reddit
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