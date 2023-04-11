Пользователи рассказали 16 аховых историй, которые случаются в реальности раз на миллион
Случайно встретить в огромном городе девушку своей мечты, номер телефона которой ты потерял, кажется, можно только в кино. Но иногда это происходит и в жизни. Как и многое из того, что и представить себе не мог, пока это не случилось с тобой самим. Вот вам реальные примеры таких невообразимых историй.
- С самого рождения у меня отсутствует обоняние. Даже не представляю, как что-либо пахнет. Вкус ощущаю: сладкий, горький, кислый, соленый, острый, но добавок, ароматизаторов, пряностей не чувствую. Варенье для меня просто сладкая субстанция. Чай ничем не отличается от обычной воды. До лет 14 думал, что у всех так. После обследования мне сказали, что такое редко, но бывает. © MikeSaund / Pikabu
- Я из Нидерландов, моя жена из США. Мы познакомились в Израиле. Через 2 дня после знакомства я вынужден был уехать, а потом потерял телефон, и вместе с ним ее номер. Я продолжал думать о ней, бросил работу и отправился в Тель-Авив. Я понятия не имел, как ее найти. Бродил по городу и, проголодавшись, зашел в пустую забегаловку в нетуристическом районе. Принесли еду, и вдруг я вижу, как мимо проходит она! Бросаю деньги на стол и выбегаю за ней. Остальное уже история. © Dominusatrox / Reddit
- Я впервые приехал в Таиланд и на одной из популярных туристических улиц захотел перекусить. В очереди за едой я разговорился с женщиной, которая стояла позади меня. Она оказалась из того же района Нью-Йорка, что и я, и спросила, не зовут ли мою маму Дафной. Выяснилось, что она была моей няней, когда я был ребенком. Мы встретились через 25 лет в другой стране! © Unknown author / Quora
- Спустя пару дней переписки на сайте знакомств случайно встретил эту девушку на улице — мы оба гуляли с собаками. После шоковой паузы ее первой фразой было: «Так вот что имела в виду мама, говоря: „Никогда не выходи из дома как пугало“». © Shockpen / Pikabu
- Мы с друзьями путешествовали по Израилю на машине. Слушали музыку через приложение, где были тысячи песен. Как только мы увидели указатель на гору Скопус, заиграла песня, которая начиналась словами: «С вершины горы Скопус...» © Amy Whinston / Quora
- Увлекалась историей «Титаника». Я прочитала о нем все, что смогла найти, даже отчет следственной комиссии. Как настоящая фанатка, я знала и компанию, которая построила «Титаник», и ее логотип — белую звезду. И вот однажды в мрачном ноябре иду мимо помойки. А там стоит старый грязный дорожный сундук — раньше такие использовали вместо чемоданов. А на боку — дорожная наклейка с той самой белой звездой. Не могу передать силу моего потрясения! Я провела расследование и установила и владельца сундука, и дату его путешествия, и корабль, на котором он сдавал сундук в багаж, и где на него нанесли эту наклейку. Корабль был не «Титаник». У компании White Star Line было много судов. Но это ощущение, что отменяются законы физической реальности и остается чистый факт встречи! © felisya / Pikabu
- Познакомился с девушкой в Tinder. Попросил ее телефон, и она прислала номер, который отличался от моего только кодом региона. Я подумал, что она где-то взяла мой телефон и просто издевается надо мной, но нет, это действительно оказалось совпадение. © kylewhatever / Reddit
- У меня гипертимезия — исключительная автобиографическая память. Это значит, что я помню, в какой одежде я была на каком-нибудь мероприятии, даже если оно было давным-давно. Помню, когда и где я впервые встретила сложное слово: например, слово «уязвимый» я узнала в 8-м классе из книги «Железная женщина». Помню все разговоры слово в слово — даже не пытайтесь лгать мне! И да, я горжусь своим умением. © Silva Keohulian / Quora
- Брат рассказывал: «Еду на машине, останавливаюсь на перекрестке на светофоре. Начинается дождь. Смотрю вправо и вижу, что рядом стоит сухая машина и на нее светит солнце! Расстояние между нашими машинами — метр. Водитель смотрит на меня ошалевшими глазами, я смотрю на него такими же. Так и стояли, пока светофор отсчитывал секунды». © pon4ikozavr / Pikabu
- Однажды нырял с маской в Тайваньском проливе. Вода мутная, как чай с молоком. Нырнул, слышу звуки: щелк-щелк-щелк. Вынырнул, а метрах в 3 от меня всплыл розовый, как поросенок, дельфин. © ChinaTown888 / Pikabu
- У меня синдром гиперчувствительности нервной системы. Я вижу, слышу и чувствую все одновременно. Мне мешает спать стук собственного сердца. Слышу, как скрипят мои суставы во время дыхания. Все время вижу свои ресницы, брови, нос, губы. Не умею от них абстрагироваться и не замечать их. Даже самая мягкая одежда доставляет дискомфорт. Я не ем многие виды продуктов, так как их вкус мне непонятен. Допустим, курица в сливочном соусе. Положив кусочек в рот, я буду чувствовать, что вот курица, а вот ингредиенты соуса, вот текстура волокон мяса, температура блюда, консистенция. А как все это вместе воспринимается, я не понимаю. Могу учуять, какими духами побрызгалась соседка на 3 этажа ниже. © ortega87 / Pikabu
- Незадолго до свадьбы сидели с любимой в ее комнате в доме родителей: смотрели детские фото, школьные дневники и наткнулись на старую тетрадь в клеточку. Это был роман, который она написала в 8-м классе. История была о девочке, которая полюбила мальчика из соседней квартиры. У главного героя была моя фамилия! А звали его так же, как моего отца. Мы с ней познакомились за год до свадьбы. Совпадение длиной в 13 лет. © Подслушано / Ideer
- В 14 лет поехала с родителями за ягодами. Ведро было почти полным. Решила передохнуть и уснула. Снился мне Тимка, сибирская лайка, мой самый любимый и верный друг, который ушел в собачий рай. Снилось, что он забавно меня нюхает и фырчит. Когда родители меня, спящую, нашли, обнаружили рядом следы медведя и пустое ведро рядом. Ягоды из ведра сожрал, а меня не тронул. © eternidade / Pikabu
- Мама купила машину. Через несколько дней замечаем, что в документах написан один номер, а на машину выдали другой, с отличием в одну букву. Придется переоформлять! В расстроенных чувствах едем в гости к бабушке в другой район города. Ищем, где припарковаться. Видим свободное место и встаем за синим «фордом» с номером из наших документов! Сначала не поверили, что такое может быть, — просто невозможное совпадение для города-милионника! В итоге долго караулили владельца машины. Как оказалось, у него точно так же не совпадают документы и номерные знаки. В итоге прямо на месте поменялись номерами. Хеппи-энд! © Serzak / Pikabu
- Вышла на балкон, зову обедать сына, который на детской площадке с ребятами играет: «Дима! Иди домой быстрее, блинчики с вареньем стынут!» А снизу мужской голос: «Бегу! А какое варенье?» Так я 4 года назад вcтретила своего будущего мужа. Теперь у меня дома два Димы. Сейчас блинчики уже вместе едим, с абрикосовым вареньем. © Палата № 6 / VK
- У меня с рождения аллергия на все виды мяса, птицы и 99 % морепродуктов. Даже если суп сварен на мясном бульоне, мне будет плохо. При этом мой рост 198 см, я здоров. Любимые продукты — грибы, все молочные продукты, сыры, овощи. Даже не представляю, какие на вкус пельмени или куриная ножка. © CrocTheK***r / Pikabu
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