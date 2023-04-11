Пользователи рассказали 16 аховых историй, которые случаются в реальности раз на миллион

Случайно встретить в огромном городе девушку своей мечты, номер телефона которой ты потерял, кажется, можно только в кино. Но иногда это происходит и в жизни. Как и многое из того, что и представить себе не мог, пока это не случилось с тобой самим. Вот вам реальные примеры таких невообразимых историй.