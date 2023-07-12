Пользователи сети честно признались, каких 11 признанных красавчиков и красавиц все слишком переоценивают
Все мы порой любуемся знаменитостями, которые гордо вышагивают по красным ковровым дорожкам. Да и плакаты с красавцами из сериалов еще будто недавно вешали. Однако пользователи Reddit недавно завели бурную дискуссию о том, каких звезд они считают явно переоцененными. Мы уверены, что все красивы по-своему и все же решили взглянуть на список этих знаменитостей.
Принцы Уильям и Гарри
JOHN LINTON / AFP / East News, Frank Augstein / Associated Press / East News
- Я знаю какое-то нереальное количество женщин, которые утверждают, что принцы какие-то особенные. Но они выглядят как среднестатистические британские пареньки. © Dax_Nova / Reddit
Адам Драйвер
Andy Kropa / Invision / East News
- Он выглядит для меня ну очень нетипично. © StupidInternetGuy23 / Reddit
Гвинет Пэлтроу
Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News
- Она ведь совершенное обычная. Просто воплощение обычности. © FreekMeBaby / Reddit
- Ага, нейтральная как бежевый цвет. © ****AndSunshine / Reddit
Джастин Бибер
mcla@broadimage.com / Broad Image / East News
- Он выглядит как тот парень, которого все знали в старших классах, а сейчас у него старенькая машина и двое детей. © soothingaloeee / Reddit
Тимоти Шаламе
Kristin Callahan / Everett Collection / East News
- Я смотрю на него и просто хочу накормить. © dwpea66 / Reddit
Анджелина Джоли
Invision / Invision / East News
- Всякий раз, когда играет в каком-нибудь боевике, я усилием воли заставляю себя верить в происходящее на экране. Потому что ну реально, выглядит так, будто у нее не хватит сил даже свой телефон поднять. © TheMurlocHolmes / Reddit
Дженнифер Гарнер
Richard Shotwell / Invision / East News
- Просто никогда не воспринимал ее внешность. © powerinthebeard / Reddit
Райан Гослинг
Jordan Strauss / Invision / East News
- Он выглядит просто как маленький мальчик. © MomRaccoon / Reddit
Дженнифер Лопес
FS / AdMedia / SIPA / Sipa Press / East News
- По-моему, она выглядит просто капризной. © ReedBalzac / Reddit
Джейсон Момоа
GilbertFlores@Broadimage / Broad Image / East News
- Дайте ему фланелевую рубашку с фартуком — и будет вылитый повар-хипстер, который делает бургеры. © bearatrooper / Reddit
Кстати, мы так привыкли видеть звезд с определенным цветом волос или стрижкой, что когда они меняют образ, то получается просто новый человек какой-то.
Фото на превью FS / AdMedia/SIPA / Sipa Press / East News, GilbertFlores@Broadimage / Broad Image / East News
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