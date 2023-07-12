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Пользователи сети честно признались, каких 11 признанных красавчиков и красавиц все слишком переоценивают

Народное творчество
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Все мы порой любуемся знаменитостями, которые гордо вышагивают по красным ковровым дорожкам. Да и плакаты с красавцами из сериалов еще будто недавно вешали. Однако пользователи Reddit недавно завели бурную дискуссию о том, каких звезд они считают явно переоцененными. Мы уверены, что все красивы по-своему и все же решили взглянуть на список этих знаменитостей.

Принцы Уильям и Гарри

Пользователи сети честно признались, каких 11 признанных красавчиков и красавиц все слишком переоценивают
JOHN LINTON / AFP / East News, Frank Augstein / Associated Press / East News
  • Я знаю какое-то нереальное количество женщин, которые утверждают, что принцы какие-то особенные. Но они выглядят как среднестатистические британские пареньки. © Dax_Nova / Reddit

Адам Драйвер

Пользователи сети честно признались, каких 11 признанных красавчиков и красавиц все слишком переоценивают
Andy Kropa / Invision / East News

Гвинет Пэлтроу

Пользователи сети честно признались, каких 11 признанных красавчиков и красавиц все слишком переоценивают
Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Джастин Бибер

Пользователи сети честно признались, каких 11 признанных красавчиков и красавиц все слишком переоценивают
mcla@broadimage.com / Broad Image / East News
  • Он выглядит как тот парень, которого все знали в старших классах, а сейчас у него старенькая машина и двое детей. © soothingaloeee / Reddit

Тимоти Шаламе

Пользователи сети честно признались, каких 11 признанных красавчиков и красавиц все слишком переоценивают
Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Анджелина Джоли

Пользователи сети честно признались, каких 11 признанных красавчиков и красавиц все слишком переоценивают
Invision / Invision / East News
  • Всякий раз, когда играет в каком-нибудь боевике, я усилием воли заставляю себя верить в происходящее на экране. Потому что ну реально, выглядит так, будто у нее не хватит сил даже свой телефон поднять. © TheMurlocHolmes / Reddit

Дженнифер Гарнер

Пользователи сети честно признались, каких 11 признанных красавчиков и красавиц все слишком переоценивают
Richard Shotwell / Invision / East News

Райан Гослинг

Пользователи сети честно признались, каких 11 признанных красавчиков и красавиц все слишком переоценивают
Jordan Strauss / Invision / East News

Дженнифер Лопес

Пользователи сети честно признались, каких 11 признанных красавчиков и красавиц все слишком переоценивают
FS / AdMedia / SIPA / Sipa Press / East News


Джейсон Момоа

Пользователи сети честно признались, каких 11 признанных красавчиков и красавиц все слишком переоценивают
GilbertFlores@Broadimage / Broad Image / East News
  • Дайте ему фланелевую рубашку с фартуком — и будет вылитый повар-хипстер, который делает бургеры. © bearatrooper / Reddit

Кстати, мы так привыкли видеть звезд с определенным цветом волос или стрижкой, что когда они меняют образ, то получается просто новый человек какой-то.

Фото на превью FS / AdMedia/SIPA / Sipa Press / East News, GilbertFlores@Broadimage / Broad Image / East News
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AdMe/Народное творчество/Пользователи сети честно признались, каких 11 признанных красавчиков и красавиц все слишком переоценивают
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