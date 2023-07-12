Пользователи сети честно признались, каких 11 признанных красавчиков и красавиц все слишком переоценивают

Все мы порой любуемся знаменитостями, которые гордо вышагивают по красным ковровым дорожкам. Да и плакаты с красавцами из сериалов еще будто недавно вешали. Однако пользователи Reddit недавно завели бурную дискуссию о том, каких звезд они считают явно переоцененными. Мы уверены, что все красивы по-своему и все же решили взглянуть на список этих знаменитостей.