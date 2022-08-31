Пользователи сети рассказали, чем женщина отличается от девочки. И мы не знаем, чего в этом больше — смеха или правды
Пожалуй, не проходит и дня, чтобы в сети не зародился какой-нибудь новый мем. Однако редким из них удается перейти из разряда «шутки за 300» в долгоиграющий интернет-феномен. Как это произошло, например, с мемом о разнице между девочкой и женщиной. Люди активно подхватили эту тему и стали делиться своими (порой весьма философскими) соображениями на сей счет.
Мы в ADME не смогли обойти стороной эту актуальную во все времена тему и отобрали для вас 20+ примечательных твитов о том, что отличает девочку от женщины.
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А в чем, на ваш взгляд, заключается главное различие между девушкой и женщиной? Делитесь своими — совсем не обязательно серьезными — наблюдениями.
AdMe/Народное творчество/Пользователи сети рассказали, чем женщина отличается от девочки. И мы не знаем, чего в этом больше — смеха или правды
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