Пользователи сети рассказали, чем женщина отличается от девочки. И мы не знаем, чего в этом больше — смеха или правды

Пожалуй, не проходит и дня, чтобы в сети не зародился какой-нибудь новый мем. Однако редким из них удается перейти из разряда «шутки за 300» в долгоиграющий интернет-феномен. Как это произошло, например, с мемом о разнице между девочкой и женщиной. Люди активно подхватили эту тему и стали делиться своими (порой весьма философскими) соображениями на сей счет.

Мы в ADME не смогли обойти стороной эту актуальную во все времена тему и отобрали для вас 20+ примечательных твитов о том, что отличает девочку от женщины.

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