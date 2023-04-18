Пользователи сети вспомнили людей с такими колоритными прозвищами, что хоть стой, хоть падай

Бывает, что в паспорте у человека одно имя, но все друзья и знакомые зовут его только по прозвищу. Истории появления прозвищ стоят отдельного внимания, напоминая то ли комедию, то ли драму: кто-то был слишком жаден или рассеян, а кому-то просто досталась родня с юмором.