Пользователи сети вспомнили людей с такими колоритными прозвищами, что хоть стой, хоть падай
Бывает, что в паспорте у человека одно имя, но все друзья и знакомые зовут его только по прозвищу. Истории появления прозвищ стоят отдельного внимания, напоминая то ли комедию, то ли драму: кто-то был слишком жаден или рассеян, а кому-то просто досталась родня с юмором.
- На физическом факультете в моей группе нас было всего 2 девочки, и обе Оли. Ребята думали, как бы нас прозвать, чтобы различать. В итоге решили перед именем добавить первую букву фамилии. Так в группе вместо двух Оль появились Толя и Коля. © olly_cholly / ADME
- У моего брата есть друг, у его отца отчество Павлович. Но друг в сведениях о родителях написал: «Валерий Палач». Так и приклеилось прозвище Палач. Хотя он добрый и хороший человек. © Елена Дежина
- Люблю много и вкусно поесть. При этом вешу 50 кг, рост — 165 см, так что мое пристрастие остается за кадром. Однажды, когда подрабатывала летом в ресторане, поспорила с пиццайоло на недельные чаевые, что съем зараз 2 пиццы (примерно 700 г). Конечно, никто не верил в положительный для меня исход сего предприятия. Итог — сытая и довольная я, неделя бесплатной пиццы и прозвище Микеланджело до конца сезона. © Подслушано / Ideer
- Однокурсник все время ходил в полосатой рубашке, похожей на наматрасник. Прозвали его Матрас. После этого его никто по имени не звал, а он на прозвище откликался. © Надежда Грайворонская
- У меня очень кудрявые волосы, раньше выпрямляла их, а потом решила сменить имидж: покрасилась в блондинку и стала ходить с естественными кудрями. На работе были в восторге, и я ходила гордая. Пока случайно не услышала свое новое прозвище среди коллег — Роллтон. © Подслушано / Ideer
- На заводе, где я работал, был старичок с прозвищем Мишка Хвост. Он почти каждый день просыпал, опаздывал и лепил одну и ту же отмазку: «Я бежал изо всех сил и только хвост от автобуса видел». © Gregory Malamud
- Начальника все зовут Але-Але, так как по имени-отчеству он Алексей Алексеевич. © Елена Клименова
- В общежитии посмеялась над парнем, который был немного младше меня, а он в ответ выпалил: «Да ты вообще бабушка». С тех пор все друзья стали звать меня Бабулей, хотя мне было всего 18 лет. Но я действительно вела себя как любящая бабушка: пришивала пуговицы, гладила рубашки, выслушивала их истории о несчастной любви. © Татьяна / ADME
- У меня во дворе была кличка Матрешка. Как-то щеки отморозил и проходил с красными щеками 2 недели, вот и прилипла. Потом стал просто Матреной. © Yuri Semenoff
- Однажды знакомый, любитель группы Paradise Lost, обсуждал с кем-то свой музыкальный вкус. Собеседник его плохо расслышал и подумал, что он говорит «борода и злость». С тех пор знакомого стали звать Бородой. © Наталия Андрушко
- У нас чувак на работе постоянно перебарщивает с парфюмом. Мы называем его Лэтуаль. © Kat Dev / ADME
- Младшая дочь Катя по гороскопу Скорпион, зануда страшная. Мы с мужем звали ее дома Катенком. Но она всех доставала, и у папы было свое прозвище для нее, о котором дочь не знает до сих пор: Кака Скорпионовна. © Елена Пугачева
- Одна учительница очень пронзительно, почти ультразвуком, визжала в школе: «Да что-о-о ты говоришь?!» Прозвали ее Граммофоном. © Александра Родионова
- Учительницу-математичку прозвали Трапеция. В 9-м классе у нас появились новые ребята. Один из них хотел отпроситься с урока. Пошел в учительскую и попросил завуча позвать учительницу Трапецию. Думал, что фамилия. © Regina Zilinska
- В юности была знакомая по прозвищу Панча. Когда на уроке литературы она рассказывала о Санчо Пансе, оговорилась и сказала: «Санчо Панчо». Вот так и стала Панчей. © Jasmyne75 / ADME
- Моя тетя покупает мясо и молочку на одном и том же рынке, все продавцы ее в лицо знают. И они дали ей прозвище Бьюти — как увидят, говорят: «Во, Бьюти пришла». Оказалось, что она очень похожа на женщину с упаковки витаминов Vitrum Beauty. © Anastasia Chavez
- Один знакомый пришел на день рождения нашего общего друга весь в розовом: рубашка, штаны, носки, пиджак, галстук. Даже подарок принес розовый с большим розовым бантом. Я, как его увидела, сразу завопила: «Ой, смотрите, это же фея!» Ну все, теперь он Фея до конца своих дней. © Liya / ADME
- Первый муж бабушки носил фамилию Кукин. Оказывается, его настоящая фамилия была Федотов. Но в родной деревне его семью за жадность никто не звал по фамилии, а только по прозвищу — Кукины, типа «кукиш с маслом». Так при выдаче паспортов и записали. © Orli Perlov
- Иногда ради забавы захожу на страницы к бывшим одноклассникам. Какой там парад мыслей! Мой любимый персонаж любит писать про «обленившихся баб», которые думают, что его величество можно кормить едой из мультиварки или разогретым вчерашним. И все с таким пафосом. Самое смешное, что у него в школе было прозвище Таракан — за то, что любил есть всякую пищу типа подгнивших яблок, поднятого с пола пирожка и прочего. © Подслушано / Ideer
- У моей мамы была кличка Дубина. В младших классах на вопрос, что падает с дуба, она предположила, что дубинки. Так и осталась до конца школы Дубиной. © Надежда Западина
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