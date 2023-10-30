Пользователи сети вспомнили самые странные вопросы, которые им задавали незнакомцы
Нас постоянно окружают незнакомые люди, мы их встречаем повсюду: по пути на работу, в магазине, в общественном транспорте. Обычно мы с ними никак не контактируем, но некоторые из них, напротив, сами заводят разговор. Обычно он начинается с вопроса, но порой настолько странного, неуместного и даже оскорбительного, что даже не знаешь, что ответить. Как раз о таких случаях рассказали наши читатели.
- Когда я была в Египте, один местный житель спросил у меня, настоящие ли у меня глаза. Я была в шоке от вопроса. Тогда был 1997 год и я в свои 16 лет не знала о существовании цветных линз. © Людмила Макарова
- В Англии у меня как-то спросили: «А у вас там есть кофе? Вы знаете, что такое кофе?» Меня эти вопросы повергли в шок, но я не подала виду. И ответила им: «Нет, я только что с Луны прилетела, а что такое кофе, не подскажите?!» © Kameliya Smith
- Как-то гуляла с ребенком в парке. Вдруг ко мне подходит какая-то женщина. Мило улыбается и говорит: «Ой, какой ваш малыш хорошенький. А сколько вам лет?» Я говорю: «28». А она так огорчено и со вздохом выдает: «О-о-ой, так поздно родили!» © Зиба Кафарова
- В кафе в Токио один мужчина поинтересовался, откуда я (я из Узбекистана), а потом спросил: «А каково это жить в стране, где есть граница с другой страной?» И тут же мечтательно сказал: «Я бы хотел пожить в таком месте!» © Anna Kim
- В самолете мне задали такой вопрос: «А вы куда летите?» © Марина Скемская
- Прогуливаясь по центру города, решила заглянуть во дворы для полноты ощущений. Когда проходила мимо старого дома, на меня зыркнула какая-то бабка из окна первого этажа и закричала: «Девушка, вы что здесь ходите? В туалет ищете куда сходить?» Я аж растерялась. © Anna Brassky
- Сидим дома, звонок в домофон. Муж поднимает трубку, а там какой-то незнакомый голос: «Здравствуйте, можно к вам в туалет?» Муж у меня с юмором, не растерялся и отвечает: «У нас занято, позвоните соседям!» © Оксана Оксана
- Меня однажды странный тип спросил сколько времени, я ответила: «Полвосьмого». На что он спросил: «Утра или вечера?» Бедолага... © Серафима Прохорова
- Увидев желтый лак на моих ногтях, незнакомец спросил: «Где вы так ногти отдавили?» © Dav Natalja
- Случайный дед в автобусе как-то спросил: «А не рано ли тебе быть беременной, будучи школьницей?» Я прифигела, учитывая, что мне на тот момент было 32, и это был мой третий ребенок. © Masha Golovina
- Подходит незнакомый мужик и радостно говорит: «Есть розовый и черный! Вам какой?» Я понял, что я в матрице. Задумался и пошел дальше. © Дмитрий Мкртчян
- Помню, когда я гуляла с годовалой дочкой на детской площадке, мальчик лет четырех спросил меня: «А она любит комаров?» © Людмила Макарова
- Однажды, чтобы укоротить дорогу домой, решила пройти через дворики. Там играли дети. И вдруг одна малышка буквально замерла на месте и зачарованно смотрела на меня. И когда я уже была в двух шагах от нее, она меня спросила, живая ли я. Я не успела выяснить, что она имеет в виду. Потому что подлетела мать малышки, смущенно извинилась, подхватила ее на руки и попросила меня не обращать внимания на слова ребенка. До сих пор думаю, что был за вопрос. © Лета Река Забвения
- На всю жизнь запомню этот вопрос: «Вот у вас глаза голубые, а вы все видите в голубом цвете? Или как обычные люди?» © Мария Александровна
- Клиентка спросила, почему я улыбаюсь (при встрече с ней в салоне). © Джульетта Адамович
- Гуляла на улице с детьми, дочке 1 год был, сыну 4 года. Подошел мужик и спрашивает: «Это близнецы?» Я говорю: «Нет». Он: «Да?! А они так похожи!» Просто занавес. © Anzhelika Lv
- Меня как-то спросили: «Откуда вы знаете слово „горизонт“? Вы же не местная!» © Anna Cavcaliuc
- Позвонили ночью с неизвестного номера и спросили меня, нужно ли брать лопату? © Juli Kolganova
- Переехали в новый дом. Одна соседка пришла к нам, угостила нас пловом. Потом я хотела вернуть тарелку, но не знала, в какой квартире она живет. Постучала в соседнюю дверь на своем этаже и, описав примерную внешность той девушки, спросила: «Не подскажете, где она живет?» И тут самый странный вопрос в моей жизни: «А это разве не вы?» Выражение моего лица надо было видеть. © Светлана Якубова
- Отдыхали в санатории с мужем и 3-летней дочкой. В столовой с нами за столом часто обедала пожилая интеллигентная дама. Она всегда мало разговаривала с нами, быстро ела и уходила. Но однажды она за обедом долго рассматривала нашу дочь, потом ехидно улыбнулась и сказала: «Ну, надо же! Такая красивенькая, хорошенькая девочка, и в кого, интересно, такая?» У меня от удивления ложка у рта застыла, у мужа — сильно округлились брови. А дама и не поняла, чего ляпнула, просто продолжила есть. © Stase4ka / ADME
- Как-то малознакомая женщина спросила, почему у меня такие большие и зеленые глаза. © Анастасия Брызгалина
- Поставила машину в гараж, закрыла все, иду домой. Слышу за спиной: «Девушка-а-а, ну де-е-е-вушка». Конечно, я сразу растерялась и испугалась, что сейчас начнут приставать. Но голос продолжил: «А у вас бумажки не найдется? Очень надо». © Аня Федорова
- Спросили как-то: «Была ли беременность запланированной?». Кто вообще задает такой вопрос, а уж тем более, если люди ты только сегодня встретил. © Ksenia Evtukhina
- Когда я была беременной, задали такой вопрос: «Вы точно уверены, что у вас там только один ребенок?» © Katrina Michaelidis
- Незнакомый парень из интернета спросил: «Какая у тебя память в телефоне?» Я в ответ: «А что тебе даст эта информация?» © Евгения Александрова
- Не мне задавали странный вопрос, но при мне был случай. В общей компании один чувак спросил у моих друзей: «А как давно вы брат и сестра?» © Natalya Levina
- Меня спросили: «Вы хотите проснуться после операции?» © Сергей Полубинский
- Меня однажды на улице случайные прохожие спросили: «Пойдешь с нами бабку щупать?» До сих пор мучаюсь, что же это было за предложение и может действительно нужно было пойти? © Helen La
- У меня пышные и вьющиеся волосы. Однажды меня спросила соседка (ей 75 лет): «Это у тебя родные волосы или парик?». Отвечаю: «Мне 35 лет, какой парик?!» А бабушка говорит: «Они такие густые, как будто парик». © Татьяна Школьник
Да, кажется, у некоторых людей чувство такта отсутствует напрочь. Например, у соседей, которые напрашиваются в гости, когда их на самом деле не ждут. Или у малознакомых людей, критикующих внешность чужих детей. Вот еще 20+ историй о людях, у которых тактичность убавлена до минимума. А то и вовсе отсутствует.
AdMe/Народное творчество/Пользователи сети вспомнили самые странные вопросы, которые им задавали незнакомцы
Поделиться этой статьёй