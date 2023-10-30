Пользователи сети вспомнили самые странные вопросы, которые им задавали незнакомцы

Нас постоянно окружают незнакомые люди, мы их встречаем повсюду: по пути на работу, в магазине, в общественном транспорте. Обычно мы с ними никак не контактируем, но некоторые из них, напротив, сами заводят разговор. Обычно он начинается с вопроса, но порой настолько странного, неуместного и даже оскорбительного, что даже не знаешь, что ответить. Как раз о таких случаях рассказали наши читатели.