Реальные истории, после прочтения которых по спине пронесется миллион мурашек
Многие люди, в поисках острых ощущений, проводят вечера за просмотром фильмов ужасов. Но у некоторых пользователей интернета есть настолько странный личный опыт, что он вполне мог бы послужить основой для захватывающего сценария.
- В детстве у меня была воображаемая подруга. Она носила ночную рубашку, а вместо глаз у нее были звезды. Позже моя племянница переехала в дом, где я тогда жила. Она сказала, что ее подруга скучает по мне и спрашивает, почему я уехала. Она описала мою воображаемую подружку. Это было очень жутко. © StarDustAndLus / Reddit
- Мы с женой пошли в кино на фильм «Шестое чувство», когда он только вышел на экраны. Мы совсем недавно переехали в новый дом, и, когда вернулись после фильма, жене стало как-то неуютно. Детей у нас на тот момент еще не было. Она настояла на том, чтобы я прошел по всем комнатам дома и проверил, нет ли там... да черт его знает, кого.
Я, конечно, закатил глаза, но я же хороший муж. Проверил все спальни и закончил в ванной комнате. Дверь была приоткрыта, я толкнул ее... и услышал прямо у себя над головой самый громкий и пронзительный крик, который я когда-либо слышал в своей жизни. Оказалось, что кот стоял за дверью и каким-то образом, когда я открыл дверь, я прищемил ему хвост. © lobstah4 / Reddit
- Мне было 6 лет. Я играла в своей комнате, и тут вошел мой дедушка и несколько минут разговаривал со мной. Через некоторое время он встает и говорит мне: «Будь хорошей девочкой, слушайся маму», — целует меня в лоб и уходит. Через 5 минут приходит мама в истерике и говорит, что дедушка умер ночью, и мы должны ехать к родственникам, у которых он жил. © shayluhhh / Reddit
- В детстве я общался с мальчиком по имени Костя. Каждый вечер он приходил ко мне через окно, и мы играли в моей спальне. Иногда он оставался у меня на ночь. Я тогда очень подробно описал его своим родителям, и больше его не видел. Несколько лет назад мой брат со своей семьей переехал в дом, где тогда жили мы. В течение первого месяца или около того, моя трехлетняя племянница в точности описала Костю моему брату. В точности. Мы никогда не рассказывали ни ей, ни другим детям о Косте.
Когда я еще жил в том доме, моя старшая племянница спросила нас, кто этот маленький мальчик в коридоре. Она была единственным ребенком, присутствовавшим при этом. Коридор между моей старой спальней, старой спальней моего брата и ванной комнатой. Одно пространство с тремя дверными проемами. Она смотрела прямо на мою комнату. © eegreck / Reddit
- Я жила одна около недели. Я заказала китайскую еду и ела перед телевизором. Закончив трапезу, я открыла печенье с предсказанием. На нем было написано: «Сегодня ночью к тебе придет гость, запри дверь». В ту ночь гостей не было, но воспоминание об этом до сих пор преследует меня. © captainklaus / Reddit
- Когда мне было лет 10 или 11, я пошла с бабушкой купаться в бассейне. Я схватила аквапалку, прыгнула в бассейн и опустила ее под воду. Я подула в один конец, чтобы вода вышла с другой стороны, но вместо этого оттуда вылетели тараканы. У меня случилась паническая атака. Я была в душе целый час и все это время плакала". © pineapple_warhorse / Reddit
- Однажды я проснулась около часа ночи и услышала, что включился душ... Я сначала подумала, что это мой брат, он работает в ночную смену, поэтому решила, что он пришел домой поздно и принимает душ... Это продолжалось около получаса, пока я не встала и не пошла узнать, чего он так долго...
В душевой никого не было, и дома, кроме меня, никого не было. По сей день я понятия не имею, как он включился и кто это сделал. © designerlogic / Reddit
- У моей бывшей коллеги был внук. Ему тогда было лет 5. Она рассказывала, что малышу часто снились кошмары, и он спал с отцом, когда ему было страшно. Однажды ночью отец проснулся оттого, что услышал, как сынишка зовет его. Но он звал его по имени, а не «папа».
Тогда отец пошел к нему в комнату, но ребенок уже спал. Он разбудил его и сказал: «Ты звал меня. Все в порядке?» А мальчик сказал: «Папа, когда они тебя зовут, ты не должен реагировать», — и снова заснул. Утром отец спросил сына об этом, но тот сказал, что не помнит такого. © LumosTheNox / Reddit
Если вы все еще хотите пощекотать себе нервы, то вам точно нужно заглянуть в эту статью.
Фото на превью StarDustAndLus / Reddit
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