«Теща уговорила жену уйти от меня». Узнав подробности этой истории, мы до сих пор пребываем в ауте

Если женщина уходит от мужа, потому что он домашний тиран — это понятно. Допустим, он запрещает ей общаться с друзьями, учиться и заставляет сидеть дома и варить борщи. В такой ситуации разрыв никого не удивит. Но в данном случае семью разрушили родители жены. Они выкатили такие требования, что волосы на голове становятся дыбом.

Герой этой истории рассказал о своей ситуации анонимно. Теща с тестем, что называется, активно промывали мозги его жене, пока мужчина был на работе. Вот что говорили родители супруги: Жена не должна ни работать, ни учиться. Жена обязана сидеть дома и рожать-рожать-рожать, так как родителям хочется внуков. Муж же будет ее полностью содержать.

Жене следует взять мужа под полный контроль, он должен быть как дрессированная собачка.

Жене нужно приезжать к родителям, чтобы убираться и готовить.

Может быть, какому-то другому мужчине и понравился бы подобный расклад, но не нашему герою. Он не собирался «браться под контроль». Далее родители жены подключили всех родственников, они втолковывали ей, какой ее муж негодяй. Ей пытались втолковать, что с этим мужчиной ничего хорошего у нее не будет.



Но эти методы не особо помогали, и, наконец, была предпринята попытка найти жене любовника. «Хорошего мужика, а не как я. Для чего они позвали ее к себе, в родительский дом, ну и Васька туда же привели. На следующий день мне были выдвинуты условия: или я делаю всё как мне скажут, или развод. Я сказал, мол, что однозначно развод и предложил им всей компанией, вместе с женой исчезнуть из моей жизни. К этому моменту они мне так надоели, что я был счастлив, что больше их не увижу. Хорошо, что не пришлось имущество и детей делить», — подытожил мужчина.

Этот пост получил много лайков. В комментариях люди сочувствовали и удивлялись, как так вообще до свадьбы дошло. Многие делились своими историями: У моего мужа такая первая супруга была. Их брак продлился пару лет. Мы женаты уже 10, а бывшая так и живет с мамой. Она, в смысле мама, решила, что замуж они «больше не хотят». © Nepohyany / Pikabu

Была одна знакомая — очень авторитарная мама, родившая дочку «для себя». Мама умирает от болезни, дочке около 30-ти, но абсолютно несамостоятельная из-за маман. Так после смерти мамы ее обманом выселили из квартиры. © 135FT / Pikabu

Меня судьба отвела от такой семейки, девочка просто ангел была, но очень зависимая от матери. А я будущей теще не понравился — и все тут. А девочка эта после меня к своим 25 годам уже двух мужей сменила, что вполне логично с такой семейкой. © ipoteka.40proc / Pikabu

Та же ситуация была. Теща уговорила жену уйти от меня, посмотреть на мир другими глазами, на других парней, отдохнуть. Разъехались, посмотрела, отдохнула, через два месяца очень захотела вернуться, типа все поняла, люблю, жить не могу. Но было уже поздно.