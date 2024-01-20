Свекровь обвинила невестку в супружеской неверности. Но та поставила ее на место одной фразой

«Свекровь возненавидела меня с первой минуты знакомства. Наш с мужем роман развивался стремительно. Перед знакомством с родителями меня предупредили, мол, мать не самый приятный человек, она очень придирчивая, так что не стоит принимать ее слова на свой счет, она со всеми такая», — рассказывает героиня. Но девушка и предположить не могла, какой «Санта-Барбарой» все обернется после рождения ребенка.

Что ж, как выяснилось, свекровь оказалась не просто человеком со сложным характером. Сказать так — это ей польстить. Мать будущего мужа каждый раз обливала девушку грязью, а на свадьбе устроила скандал. Ничего удивительного, что молодые не общались с ней.

Прошло 5 лет. Все удивительным образом изменилось после новости о пополнении семейства. «Я забеременела, и она вдруг стала шелковой. Мать мужа поздравляла нас. Ее отношение резко изменилось, и я неохотно разрешил ей приехать в гости. Потом свекровь заявила, что хочет присутствовать на родах. Я была против. Тут-то она снова показала свое истинное лицо и закатила истерику».



С агрессоршей не миндальничали. После рождения ребенка муж с женой не позволили ей навестить молодую мать дома. Свекровь не унималась, она звонила, плакала и клялась, что это «просто эмоции взяли верх».

«Вопреки здравому смыслу я ее пожалела и разрешила прийти, — рассказывает девушка. — Когда свекровь впервые взяла внука на руки, она посмотрела на меня и сказала, что малыш чудесный. Я ушла на кухню за чаем, возвращаюсь, а муж орет ей: „Вон отсюда!“ А она ультимативно заявила: „Нужно сделать тест на отцовство! Ребенок не в нашу породу!“ Муж взял и выставил ее за дверь». Дальше женщина стала писать открытые посты в соцсетях, что невестка изменила ее сыну. Это привлекло много внимания к молодой семье, поползли слухи.

«Тогда я тоже написала пост. Мол, я-то сделаю тест, но вот только после того, как она сделает такой же — на своего сына. После этого свекровь позвонила мужу и потребовала, чтобы я удалила текст. Конечно, мы ее проигнорировали». В итоге люди вокруг стали сомневаться в честности свекрови. Ишь, какая бурная реакция, может, у самой рыльце в пушку? «Теперь даже мой муж начинает задаваться вопросом, не зашла ли я слишком далеко, а я вот думаю, что свекровь получила по заслугам», — считает героиня истории.

Комментаторы в основном были в шоке от поведения свекрови: То есть, писать публично гадости о вас в соцсетях — это, по ее мнению, нормально. А вот ответочку получить — она сразу бедная-несчастная? Если не хочешь охоты на ведьм, не разжигай костер. © Unknown author / Reddit

Мне не жалко свекровь. Я бы на вашем месте дарил ей набор для ДНК-теста на каждый праздник: день рождения, день матери, Рождество. © _THE_LOC_NAR_ / Reddit

Как говорят, когда имеешь дело с грязью, твои руки обязательно испачкаются. Продолжайте стоять на своем и просто скажите ей, чтобы она прекратила распространять ложь о вас в соцсетях. © VioletLily2 / Reddit

Многие были поражены требованием присутствовать при родах и порассуждали на эту тему: Я еще могу понять присутствие мужа на родах. Но кому нужны любопытные родственники мужа, которые смотрят на ваши интимные места?! © Meowcat0206 / Reddit

Я рожала первого ребенка, будучи не замужем. Но со мной были мама и сестра. Они гладили меня по плечам, разговаривали и успокаивали. © BoopNoodles_ / Reddit

Ох уж эта мода на присутствие родни. Я видела посты, где бедные беременные женщины сходят с ума, потому что на родах будут присутствовать бабушки и дедушки с обеих сторон. Все они заранее ссорятся, потому что каждый хочет первым взять ребенка на руки. © ____unloved____ / Reddit