В каких нарядах выходили замуж 16 моделей, которым не привыкать носить свадебные платья на подиуме
Модели хорошо знакомы с дизайнерами, их эстетикой и творениями. Им не в новинку демонстрировать самые разные наряды — от роскошных до экстравагантных. И, конечно, многие из них хоть раз да проходили по подиуму в образе невесты. Вот нам и стало любопытно, какие платья эти искушенные дамы выбрали для собственной свадьбы.
Кейт Мосс
Клаудия Шиффер
Ана Беатрис Баррос
Инес де ля Фрессанж
На подиуме.
На собственной свадьбе.
Лара Стоун
Стелла Теннант
Демонстрировала на подиуме.
Носила на своей свадьбе.
Виттория Черетти
Кристи Тарлингтон
На подиуме.
На своей свадьбе.
Шанина Шейк
Демонстрировала на подиуме.
Выбрала для себя.
Сонам Капур
Люси де ла Феле
На подиуме.
На своей свадьбе.
Миранда Керр
Кейт Аптон
Демонстрировала на подиуме.
Выбрала для себя.
Эрин Уоссон
Карли Клосс
Коко Роша
А какое свадебное платье было у вас?
Фото на превью AFP / EAST NEWS, EAST NEWS
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