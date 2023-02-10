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В каких нарядах выходили замуж 16 моделей, которым не привыкать носить свадебные платья на подиуме

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Модели хорошо знакомы с дизайнерами, их эстетикой и творениями. Им не в новинку демонстрировать самые разные наряды — от роскошных до экстравагантных. И, конечно, многие из них хоть раз да проходили по подиуму в образе невесты. Вот нам и стало любопытно, какие платья эти искушенные дамы выбрали для собственной свадьбы.

Кейт Мосс

© Mirrorpix / Alamy Stock Photo, AGENCE / BESTIMAGE / East News, AP / East News

Клаудия Шиффер

AFP / EAST NEWS, AFP / EAST NEWS, EAST NEWS

Ана Беатрис Баррос

AFP / EAST NEWS

Инес де ля Фрессанж

На подиуме.

На собственной свадьбе.

Лара Стоун

ALFRED / SIPA / EAST NEWS

Стелла Теннант

Демонстрировала на подиуме.

Носила на своей свадьбе.

Виттория Черетти

Laurent Vu / SIPA / East News

Кристи Тарлингтон

На подиуме.

На своей свадьбе.

Шанина Шейк

Демонстрировала на подиуме.

Выбрала для себя.

Сонам Капур

LaurentVu / SIPA / EAST NEWS

Люси де ла Феле

На подиуме.

На своей свадьбе.

Миранда Керр

Shingo Ito / AFLO / EAST NEWS, Wiese / face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Кейт Аптон

Демонстрировала на подиуме.

Выбрала для себя.

Эрин Уоссон

PATRICK KOVARIK / AFP / East News

Карли Клосс

Коко Роша

AP / East News, PIXELFORMULA / SIPA / EAST NEWS

А какое свадебное платье было у вас?

Фото на превью AFP / EAST NEWS, EAST NEWS
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AdMe/Народное творчество/В каких нарядах выходили замуж 16 моделей, которым не привыкать носить свадебные платья на подиуме
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