В каких нарядах выходили замуж 16 моделей, которым не привыкать носить свадебные платья на подиуме

Модели хорошо знакомы с дизайнерами, их эстетикой и творениями. Им не в новинку демонстрировать самые разные наряды — от роскошных до экстравагантных. И, конечно, многие из них хоть раз да проходили по подиуму в образе невесты. Вот нам и стало любопытно, какие платья эти искушенные дамы выбрали для собственной свадьбы.