В каких свадебных нарядах выходили замуж 17 супермоделей, которые сто раз демонстрировали подвенечные платья на подиуме

Модели хорошо знакомы с дизайнерами, их уникальной эстетикой и творениями. Они могут без труда менять изысканные образы на самые экстравагантные и вызывающие. А еще часто прогуливаются по подиуму в свадебных нарядах. И нам стало любопытно, какие наряды выбрали эти опытные дамы, когда действительно стали невестами.