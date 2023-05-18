В каких свадебных нарядах выходили замуж 17 супермоделей, которые сто раз демонстрировали подвенечные платья на подиуме
Модели хорошо знакомы с дизайнерами, их уникальной эстетикой и творениями. Они могут без труда менять изысканные образы на самые экстравагантные и вызывающие. А еще часто прогуливаются по подиуму в свадебных нарядах. И нам стало любопытно, какие наряды выбрали эти опытные дамы, когда действительно стали невестами.
Кейт Мосс
Клаудия Шиффер
Ана Беатрис Баррос
Инес де ля Фрессанж
На подиуме.
На собственной свадьбе.
Лара Стоун
Стелла Теннант
Демонстрировала на подиуме.
Носила на своей свадьбе.
Виттория Черетти
Кристи Тарлингтон
На подиуме.
На своей свадьбе.
Шанина Шейк
Демонстрировала на подиуме.
Выбрала для себя.
Сонам Капур
Люси де ла Феле
На подиуме.
На своей свадьбе.
Миранда Керр
Кейт Аптон
Демонстрировала на подиуме.
Выбрала для себя.
Эрин Уоссон
Карли Клосс
Коко Роша
Синди Кроуфорд
Порой знаменитости действительно выбирают такие свадебные наряды, что их впору включать в историю моду. Потому что становятся по-настоящему культовыми и до сих пор вдохновляют огромное количество девушек.
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