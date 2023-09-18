В сети спорят, стоит ли скрывать все физиологические моменты от партнера, чтобы оставаться в его глазах феечкой
Всего несколько столетий назад женщинам с ежемесячными недомоганиями в «эти дни» считалось неприличным вести активную жизнь, им предписывалось отсиживаться дома. Еще в прошлом веке дама из приличного общества провалилась бы от стыда, если бы пришлось признаться мужчине, что ей надо отлучиться в туалет. Кажется, что это пережитки прошлого и в наше время нет места таким предрассудкам. Однако так считают далеко не все.
В интернете сразу на нескольких ресурсах разгорелась бурная дискуссия по поводу того, насколько уместно женщине демонстрировать при близком человеке то, что она не феечка и у нее есть простые физиологические потребности. Пользователи бурно обсуждали, можно ли говорить мужу о месячных, хранить прокладки у него на виду, брить ноги в его присутствии или же, как поется в одной старой песенке, должна быть в женщине какая-то загадка.
Масла в огонь подлило сообщение, в котором дама весьма решительно высказалась за то, что стоило бы скрывать такие вещи. Процитируем его дословно: «Молчала, но скажу. Да, у нас есть месячные, но это не значит, что нужно прокладки в нос мужу совать. Пукаете тоже при муже? Это ведь тоже естественно. Я предпочитаю не демонстрировать процесс бритья ног, пукать в туалете и хранить прокладки в контейнере».
Часть женщин откровенно возмутились и заявили, что подобное «жеманство» ни к чему хорошему не приведет.
- Вот после таких «застенчивых» мужики потом и думают, что месячные — это голубенькая водичка, как в рекламе прокладок, а во время них женщина радуется и танцует зумбу в белых брюках. © umka2707 / Twitter
- Cначала вы строите из себя единорожку, у которой нет никаких физиологических потребностей, а потом с вами случается какая-то фигня, из-за которой вы не можете элементарно в туалет сходить без чужой помощи. И тут ваш суженный поднимет лапки и скажет: «Ой, нет, давай сама». © Gryff_disaster / Twitter
- У меня в туалете висит туалетная бумага, и все ее видят. Хотя ей вообще-то не клубничное пюре вытирают. Какой смысл прятать прокладки? Чтобы что? А что касается демонстрации бритья ног, то это как? Выйти на середину кухни, поставить ногу на стол и брить? Или, если вы бреете ноги в ванной, а туда зашел муж, нужно немедленно выкинуть бритву и сделать вид, что вы тут просто поете, потому что акустика хорошая? © Ольга Шихова
- Мы с мужем вообще не паримся. У нас ноль внимания месячным и туалетным делам. Фокуса на этом нет. Прокладки просто лежат, в туалет просто ходим, волосы на теле кое-где бреем. Без гиперфиксации и фанатизма. Без прятанья и выпячивания. © ke9 / Twitter
- Если речь о молодых людях, которые встречаются пару раз в неделю, только для прогулок и пообниматься, то там оба могут сколько угодно феями быть и даже в туалет не ходить друг при друге. А вот когда совместная жизнь начинается, тут уж совсем другое дело. Соревноваться, кто громче пукнет — это на любителя, конечно, но попытки спрятать физиологию разобьются о первое же отравление. © mrakomorra / Pikabu
- По правилам этикета можно пукать при людях и нельзя заострять на этом внимание У этого есть разумное объяснение: не всегда можно сдержать газы. Так же, как, например, чих. И прокладки — это «стыдно» примерно так же, как ватные палочки, пластыри, туалетная бумага и другие вещи. © iTrotzAllem / Twitter
- Мне подруга рассказывала, как еще на заре отношений, когда только начала жить вместе с парнем, решила она попробовать воск для депиляции деликатной зоны и что-то пошло не так. Она все хорошенько намазала, а оторвать не может, больно. Сидела рыдала, пока парень не пришел домой. Вечер у них весело прошел. Она хлестала обезболивающие, а он в это время этот воск отколупывал маленькими кусочками. В процессе, говорит, ржали как кони. Уже больше 15 лет женаты и вроде после того случая он не перестал считать ее привлекательной. © Serpensortia / Pikabu
Но нашлись и голоса за то, что и в браке должны быть определенные личные границы, а некоторые интимные вещи и физиологические проявления стоит оставить за закрытыми дверями.
- Есть вещи, которые воспитанный человек делает наедине с собой: пукает, ходит в туалет, меняет прокладку. При необходимости он может это обсудить в узком кругу, но не демонстрировать результат. © Ольга Сычева
- Некоторые люди почему-то считают, что близость — это полное слияние с человеком, как у маленького ребенка с матерью. Пукают, козявки размазывают по столу, а потом обижаются, что романтика из жизни пропала. © phantomgo1 / Twitter
Мы не удержались и решили добавить к этой дискуссии свои пять копеек.
- Где-то слышала фразу, что отношения можно измерять по «шкале пука». В конфетно-букетный период вы притворяетесь неземными созданиями и, поскольку пукать радугой не в состоянии, лучше лопнете, чем позволите себе так расслабиться. В стадии доверительных отношений можете иногда не сдержаться и подтруниваете друг над другом, когда начинает заедать бытовуха. Партнеры не стесняются друг друга, а если вас начинает раздражать то, что партнер пукает, вы на финальной стадии. На мой взгляд, все женщины, которые притворяются Барби, хотят просто продлить стадию влюбленности, но, стесняясь своей физиологии, так и не доходят до настоящей близости.
- Я раньше прятала все предметы интимной гигиены. Выносила прокладку из комнаты, так как в ванной пачку убрать некуда было. Проходила целый квест: нужно было спрятать конвертик в карман или под футболку, а потом как-то незаметно избавиться от использованной. И вот как-то меня застукала свекровь-медик. И так отчихвостила. Говорит, мол, она не для того сына воспитывала с уважением к женщине, чтобы он от прокладок шарахался. Он знает, что естественных вещей стыдится не стоит, а ты, мол, что за цирк тут устраиваешь? Тебе не стыдно, что люди пользуются туалетной бумагой, а то, что женщинам нужны тампоны и прокладки — нормальные предметы гигиены — нужно скрывать? Я тогда задумалась. Получается, это я сама себя стыжусь? И после этого перестала скрывать такие вещи.
- Одна моя знакомая — взрослая, самостоятельная женщина — покупает прокладки и тампоны только в аптеке и специально ждет, когда очередь рассосется. Средства гигиены она просит шепотом и оглядываясь через плечо, будто шпион. Однажды она с ужасом рассказывала, как увидела в супермаркете мужчину и женщину, у которых в тележке лежала целая куча тампонов. «Я бы так не посмела», — сказала она. — «Жена даже продуктами не замаскировала все это. Зачем всем вокруг знать, что у тебя „красные“ дни?» Что характерно, от мужа эта знакомая ушла после того, как он тяжело заболел и ему потребовался уход. Побрезговала.
Идеальными могут быть лишь придуманные персонажи. В наше время люди относятся ко многим естественным процессам и особенностям физиологии намного проще.