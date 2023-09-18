В сети спорят, стоит ли скрывать все физиологические моменты от партнера, чтобы оставаться в его глазах феечкой

Всего несколько столетий назад женщинам с ежемесячными недомоганиями в «эти дни» считалось неприличным вести активную жизнь, им предписывалось отсиживаться дома. Еще в прошлом веке дама из приличного общества провалилась бы от стыда, если бы пришлось признаться мужчине, что ей надо отлучиться в туалет. Кажется, что это пережитки прошлого и в наше время нет места таким предрассудкам. Однако так считают далеко не все.

В интернете сразу на нескольких ресурсах разгорелась бурная дискуссия по поводу того, насколько уместно женщине демонстрировать при близком человеке то, что она не феечка и у нее есть простые физиологические потребности. Пользователи бурно обсуждали, можно ли говорить мужу о месячных, хранить прокладки у него на виду, брить ноги в его присутствии или же, как поется в одной старой песенке, должна быть в женщине какая-то загадка.

Масла в огонь подлило сообщение, в котором дама весьма решительно высказалась за то, что стоило бы скрывать такие вещи. Процитируем его дословно: «Молчала, но скажу. Да, у нас есть месячные, но это не значит, что нужно прокладки в нос мужу совать. Пукаете тоже при муже? Это ведь тоже естественно. Я предпочитаю не демонстрировать процесс бритья ног, пукать в туалете и хранить прокладки в контейнере».