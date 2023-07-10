В старом доме нашли записку, оставленную там почти полвека назад. Находка взбудоражила весь интернет

Многие из нас в детстве прятали где-нибудь «капсулу времени» на будущее — тайник с запиской или любимыми вещичками. Найти такое сокровище через годы дорогого стоит, ведь это настоящий портал в прошлое. Вот и одна девочка в 1975 году поступила так же, только ее поступок спустя почти 50 лет приобрел небывалые масштабы.

Началось все с плотника, который реставрировал старый дом

Когда мужчина снял стену в гостиной, он заметил сделанную маркером надпись «Записка от 29 сентября 1975 года» со стрелкой. Стрелка указывала на небольшую нишу, где и была обнаружена небольшая туба, а внутри нее — письмо.

Записка гласила: «Тому, кто найдет это письмо. Сегодня 29 сентября 1975 года. Меня зовут Стефани Херрон. Я живу здесь с мамой, папой, Бекки и Валери. <...> Мама беременна, со дня на день родит. Кажется, этот дом был построен в 1872 году, а сейчас мы его переделываем. <...> Папа работает на железной дороге. В [нашем городе] Грин Велли живет где-то 650 человек. Мне 14, Валери 16, а Бекки 12. Надеюсь, что вы будете очень счастливы в этом доме. Стеф.

P. S. Мою маму зовут Роуз Херрон. Она дипломированная медсестра, работает в доме престарелых. <...> Она замечательная мама». «Было такое ощущение, будто эта 14-летняя девочка стояла рядом и говорила с нами. Она мгновенно перенесла нас на полвека назад», — поделился плотник.

Так кто же такая Стефани Херрон?

Стефани — одна из 5 сестер, которые росли в этом самом доме с 1968 года. Потом она поступила в колледж и переехала, а ее родители жили на том же самом месте вплоть до 2002 года. Сейчас Стефани 61 год, она носит фамилию мужа — Пойт, и у нее самой уже 5 детей. «Я была в шоке, когда мне рассказали, что мою записку нашли, — призналась женщина. — Я уже и забыла о ней, жизнь-то идет. Поверить не могу, что люди так взбудоражились. Я теперь прямо как знаменитость какая-то».

Вот так Стефани выглядит сейчас.

Стефани действительно стала знаменита на весь TikTok: видео о ее «капсуле времени» набрало миллион просмотров за пару дней. Сейчас дом принадлежит другим людям, но они планируют сохранить записку Стефани внутри стены, чтобы кто-нибудь другой через много лет тоже нашел ее.