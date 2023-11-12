Вредная соседка получила по заслугам, доказав, что не надо рыть другому яму — сам в нее упадешь

Бывает, что с соседями не везет, но женщина из этой истории — это просто нечто. Она сделала жизнь целой семьи невыносимой и попортила нервы многим людям. Но, как говорится, и на старуху найдется проруха: скандалистка допустила промах, и теперь уже ее жизнь пошла под откос.

«Наш сад посадил еще прадед. Сейчас деревьям 120 лет, это наше семейное достояние, — начал рассказ пользователь сети. — Когда персики поспевали, мы собирали друзей, соседей и закатывали большой праздник. Я любил эти посиделки. У нас были прекрасные соседи, особенно дед Семен. Он даже приглашал меня в свою мастерскую и научил работе по дереву. Надо сказать, что это старинная мастерская стояла на границе наших участков. И она играет важную роль в этой истории. Так вот, прошли годы, дед Семен умер от старости, а у нас появилась новая соседка — Карина».

Карина сразу решила навести свои порядки. «Первое, что она сделала — выкатила всем соседям по улице свои претензии, — объяснил мужчина. — Пришла и наша очередь слушать ее бред. Она потребовала вырубить наш сад, так как листья с деревьев якобы летят на ее участок. Мы вежливо сказали, что не будем выполнять ее требования. Она очень разозлилась и ушла». Карина докапывалась до всех. Она даже добилась усыпления соседской собаки, потому что пес якобы напал на ее сына. «Позже выяснилось, что Карина наврала. Этот песик был самым милым плюшевым мишкой в округе», — сетует герой истории.

За самых несговорчивых соседей Карина взялась вплотную. «Она вызывала полицию, жалуясь на шум, потом еще пожарным звонила. А мы разожгли огонь в специально оборудованном месте на собственном участке, — рассказывает герой публикации. — Родители поняли, что проще с ней не связываться и перестали приглашать гостей». Новая соседка решила закрепить успех и снова потребовала вырубить сад. Когда мы отказали, кто-то стал прокалывать шины у нашего авто, закидал яйцами дом. Потом пропала наша кошка. Через пару дней она вернулась домой в тяжелом состоянии. Да еще и деревья стали внезапно болеть. Мы понимали, кто это делает, но, увы, у нас не было доказательств. Но тут соседка совершила фатальную ошибку".

О какой же ошибке идет речь? Оказывается, Карина наняла людей и тайно снесла ту самую старинную мастерскую, стоявшую на границе двух участков. Она сразу начала строить там гараж. Но злодейка упустила одну мелкую деталь, которая впоследствии стала очень важной. Она не спросила разрешения у соседей. «Я живу в США. В нашем штате есть закон, защищающий здания, которым больше 100 лет, — объясняет мужчина. — А мастерская была явно старше. Это раз. Чтобы строить новое здание на своем участке, вы должны спросить разрешение у соседей. И при строительстве нужно соблюдать определенное расстояние до границ соседнего участка. Это два».

«Вернемся к саду. Мы решили выяснить, кто вредит деревьям, установили несколько камер — и да, засняли соседку. Она юлила и сильно извинялась перед отцом. Папа не хотел конфликтов и простил ее. А я нет, — говорит мужчина. — Я навел справки о границах нашего земельного владения. Оказалось, что своим гаражом Карина влезла на наш участок на 90 см. Ох, не надо было ей трогать нашу семью. Сначала я накатал заявление о том, что Карина снесла историческое здание. А потом пошел в строительное управление и сообщил, что она построила гараж на нашей территории без спроса».

А дальше история развивалась как в голливудском фильме. Подняли архивы. Выяснилось, что мастерская не проста старая — это здание представляет историческую и культурную ценность. «Для начала суд обязал Карину выплатить штраф в размере $ 150 тыс. за снос мастерской, — перечисляет мужчина. — Ей пришлось снести гараж — это еще $ 50 тыс. Ах да, за само строительство гаража ее оштрафовали на $ 83 тыс. Дальше Карине предстояло в кратчайшие сроки отстроить мастерскую в первозданном виде. Рабочие могли использовать только технологии XIX века, все делали по старинке. Можете представить, как это дорого? Это стоило ей еще $ 437 тыс. Не забудем про расходы на адвокатов. Карина объявила себя банкротом и ей пришлось продать свой участок. Его купили мои родители».