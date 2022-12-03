«Все думают, что мы двойняшки!» Две красотки озадачили весь интернет, попросив угадать, кто из них мать, а кто дочь

Обычно людям не составляет труда отличить детей от их родителей. Но парочка из Теннесси задала пользователям соцсетей непростую задачку. На видео, которое набрало более 10 млн просмотров, две очень похожие красотки предложили людям отгадать, кто из них мама, а кто дочь. И комментаторы завалили их предположениями.

46-летняя Барби Портер и ее дочь Хейли действительно похожи друг на друга. «Все думают, что мы двойняшки!» — уверяют стройные симпатичные блондинки.

В клипе, который стал вирусным в соцсетях, дамы задают подписчикам вопрос: «Одной из нас 46, а другой — 22. Но кто есть кто? Кто мама, а кто дочь?»

Красотки получили более 62 тыс. комментариев. Мнения пользователей соцсетей разделились. Одни писали: «Вы обе выглядите на 22, и вы это знаете!», «Никогда бы не подумал, что тебе 46! Девушка, вы должны открыть нам свои секреты».

Другие уверяли, что без труда поняли, где мама, а где ее дочка. Третьи признавались, что вычислили, кто есть кто, лишь по детскому хихиканью дочери («Мамы не хихикают»). А сами красавицы, похоже, любят троллить тех, кто уверен, что ответ на вопрос, кто из них старше, очевиден.

Девушки обожают снимать парные клипы, на которых они выглядят как сверстницы. Достаточно часто им пишут: «Вы больше похожи на сестер, чем на мать и дочь!» И, кажется, им обеим нравится такая «путаница».

Конечно, если внимательно присмотреться, понять, кто из очаровательных блондинок старше, все-таки можно. Например, на фото ниже мама слева, а дочка — справа.