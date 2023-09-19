Взрослые люди с пеной у рта спорят, как решить этот пример раздора. Хотя правильный ответ всего один

Пример уровня пятого класса вызвал бурные споры в сети и буквально поделил людей на два лагеря. При всей видимой простоте оказалось, что решить его правильно не так-то просто. Споры среди «знающих взрослых» порой оказывались настолько горячими, что некоторым сайтам пришлось узнавать экспертное мнение математиков.

В примере, который можно менее чем за минуту решить в уме, одни пользователи сети получали 1, другие — 4. При этом и те и другие яросто отстаивали свою точку зрения. Загвоздка произошла из-за последовательности выполнения математических действий. Прежде, чем узнать, как решать пример раздора правильно, попробуйте самостоятельно выполнить эти простые действия.

Итак, разница ответов получилась из-за того, что кто-то после выполнения операции в скобках тут же умножал результат на 3 (которая как раз таки стоит рядом со скобками). А кто-то после скобок сначала выполнял деление в числителе, а только потом умножение результата на скобки.

Правы оказались именно вторые. Эксперты, к которым обращались за советом в этой математической баталии, единогласно ответили, что первым нужно выполнять действие в скобках, затем деление в числителе, а только потом умножение полученного результата на скобки и деление числителя на знаменатель.



Почему именно в таком порядке? В математических выражениях при отсутствии скобок все действия выполняются слева направо. При этом умножение и деление имеют равный приоритет. Если же в примере есть скобки, то сначала необходимо выполнить действие внутри них, потом также по порядку, слева направо, умножение и деление, а после — вычитание и сложение.

Получается, что тот самый спорный пример правильно будет решать так. Сначала выполнить действия в числителе. Первым делом — в скобках: 8 — 6 = 2. Затем, двигаясь слева направо, провести деление: 36 : 3 = 12. Далее выполнить умножение: 12 * 2 = 24. После завершения всех действий в числителе, необходимо поделить числитель на знаменатель: 24 : 6 = 4.

4 — это единственный правильный ответ. Те, у кого в итоге получилась единица, ошибаются.