Я наехала на друга, который критиковал свою рожавшую жену за лишний вес, и не жалею

Девушка пригласила в гости свою замужнюю лучшую подругу. Та недавно родила и пришла с грудным сыном и супругом. В разгар встречи все решили отдохнуть в джакузи, кроме парня хозяйки квартиры — он остался приглядывать за ребенком. Ничего не предвещало беды, дружеский вечер двух пар продолжался. Вот, что рассказала героиня истории: «Родители еще на Новый год подарили джакузи. Моя подруга недавно родила. Я заблаговременно ее предупредила, чтобы они с мужем захватили купальник и плавки. Мой парень вызвался понянчиться с их малышом и не присоединился. Подруга переоделась последней. Когда она вышла из ванной в бикини я изумилась: она прям сияла счастьем».

«Как вдруг ее муж рассмеялся: „Да ей еще худеть надо“. Подруга упала духом. Я вскипела и выдала ему все, что думаю». Сам он не отличался стройностью: в области талии красовался животик, а шею украшал двойной подбородок. Колкий комментарий ошарашил обеих девушек. С лица молодой мамы исчезла сияющая улыбка, а в движениях появилась скованность. Хозяйка была обескуражена бестактностью, поэтому решила не оставлять этот выпад без ответа.

Героиня набралась смелости и воскликнула: «Хорошо, но ведь она только что родила! А у тебя какое, интересно, оправдание так выглядеть?» Она понимала, что это могло прозвучать резко, но в голове была только одна мысль: «Если он так унижает мою подругу при всех, боже, что же он позволяет себе болтать наедине!» Ожидаемо, он оскорбился и начал защищаться. Прежде чем плюхнуться в джакузи, он обвинил девушку в отсутствии чувства юмора.

Вечер продолжился. Однако, когда гостям пришло время уходить, муж подруги все-таки решился снова высказаться по этому поводу. Он отвел в сторону хозяйку и выговорил, что ей не стоит совать нос в чужие дела. К удивлению героини, ее парень тоже поддержал эту мысль, пояснив, что это не ее заботы. Ей стало не по себе, ведь каждая девушка может оказаться в подобной ситуации. Она обратилась к пользователям сети: «Неужели нужно было промолчать, как ни в чем ни бывало?» Поддержка людей не заставила себя долго ждать. Некоторые из них также призвали повнимательнее присмотреться к парню, который не поддержал героиню. В будущем такой партнер может и не подставить плечо супруге, которая после родов будет особенно уязвима и нуждаться в заботе.

Он оскорбил свою жену при всех и заслужил осуждения. Вы — настоящая умница, продолжайте пресекать такое поведение. Единственный верный способ остановить такого хама — это ответить ему прямо в его самодовольное лицо. Как можно быть толерантным к тому, кто сам никого не уважает. © BobUpNDownstairs / Reddit

Он еще и попутал, говоря, что этот вопрос — их личное дело. Как это может быть личным делом, когда он изначально вовлек в него посторонних своей шуткой? © notasandpiper / Reddit

Меня больше удивляет именно этот момент: почему он имеет право подшучивать над фигурой жены, только что родившей ребенка, но никто не имеет право так же шутить над его пузом? А реакция парня героини истории, по мне, огромнейший красный флаг для нее. © Alarmed_Jellyfish555 / Reddit

У парня героини типичная логика невмешательства: «Ой, давай не будем раскачивать лодку». Как так, это ведь лучшая подруга его девушки? © notasandpiper / Reddit

Да, игнорировать абьюз — отдельный вид абьюза. © joliver5 / Reddit

Бойфренд героини в двух шагах от того, чтобы стать точно таким же мужем. © Spirited-Rise-447 / Reddit