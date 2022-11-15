Я перестала сидеть на изнурительных диетах и чувствую себя абсолютно счастливой

Мы всегда выхватываем взглядом из толпы полных людей и почему-то не считаем их «вариантом нормы». Это доставляет немало проблем окружающим, даже если они вполне счастливы в своем весе. Меня зовут Катя, и я долго была этой «крупной категорией», из-за чего всегда была готова получить камень в свой огород, особенно в детстве. Я хочу рассказать свою историю: как я от голодовок дошла до полного принятия себя и научилась любоваться своим отражением в зеркале.

Каково это — когда ты почти всегда больше других?

С раннего детства я была довольно полной. Где-то до 3–4 лет я была очень миниатюрной и даже худощавой. В садике сложно было поставить меня в пару с мальчиком на утреннике, потому что я была гораздо ниже остальных, а бабушка причитала, что я «малюсенькая и худюсенькая», но эти моменты из раннего детства я почти не помню. Все мои воспоминания начиная с садика и заканчивая первыми курсами университета строятся на том, что я всегда была больше остальных. Конечно, я видела девочек и попышнее, но проще жить в мире прямолинейных и непосредственных детей мне не становилось.

Мама рассказывала, что как-то я заболела и врач прописал мне гормональное лечение, после которого я стала сильно поправляться и, собственно, на долгие годы закрепила за собой звание пышечки. Но на самом деле почти все в моей семье по маминой линии были довольно крупными, поэтому непонятно, стоит ли винить гормоны, или просто гены и режим питания сыграли свою роль. Я всегда мечтала похудеть. Но сказать, что я делала что-то и, самое главное, знала, что делать, нельзя. Иногда я просто пыталась есть меньше, иногда — уверяла себя, что буду стараться есть только овощи или просто не буду есть сладкое. Но когда тебе 12–15 лет, ты очень зависишь от взрослых. Делая покупки в магазинах, я выбирала то, что требовалось по списку, — не есть то, что ели все, мне казалось на тот момент нереальным.

В школе из-за моего веса надо мной никто не издевался, но шуточки и бестактные замечания прилетали регулярно. Даже в день первого звонка моя одноклассница, увидев меня в туалете, с брезгливостью прошипела, почему это мои ноги такие большие. Я только и смогла ответить, что не намного больше, чем ее. В гимназии (по сравнению со школой) на такое вообще почти не обращали внимания, но в целом и там случалось слушать издевки, особенно от незнакомых. Во дворе среди детворы бывали и прямые оскорбления, но от незнакомых, поэтому часто со своими обидчиками я не пересекалась, а друзья, наоборот, всегда меня подбадривали и за меня вступались. Никогда не забуду, как в гимназии на одном уроке мы сели вместе с девочкой, которая была схожей комплекции, и мальчишки втихую наклеили нам на спины стикеры. Я смогла отклеить свой, там было выведено: «Я толстая». На спине соседки я разглядела ту же надпись, но смогла снять и скомкать бумажку так, чтобы она не заметила текст. Она с улыбкой спросила у меня, что же там было, а я просто отшутилась и отвлекла ее внимание. Просто чтобы она не расстроилась и не запомнила этот случай на долгие годы, как вот я. И это при том, что с теми мальчиками все годы в гимназии (и после этого случая тоже) мы общались вполне нормально, друг другу помогали в разных вопросах и палок в колеса не вставляли. То есть они сделали это просто от нечего делать и уж точно не думали, что я надолго это запомню. Уверена, что они даже не помнят этого сейчас.

Как все изменилось?

Мой репетитор по английскому, с которой мы могли обсуждать даже очень личные темы, как-то рассказала историю про полную девушку из довольно бедной семьи, которая после 11-го класса смогла поступить на бюджет, уехала в другой город... и практически сразу похудела. Я-то сначала подумала, что та просто экономила на еде. А оказалось, что она просто по-другому стала смотреть на рацион. В ее семье было принято есть суп с жирной зажаркой, макароны с маслом — словом, все пожирнее и посытнее, чтобы наедаться и сильно не тратиться. Никто не следил за тем, чтобы на столе было достаточно овощей, а чай без конфет и печенья никто никогда не пил. Исключительно сменой привычек питания эта девушка смогла кардинально изменить фигуру. При том что она не ставила это себе целью, не ходила в спортзал и не морила себя диетами. Я тогда недоверчиво отнеслась к этой истории, а потом добродушно смеялась над собой, когда оказалась в такой же ситуации — в другом городе после поступления в университет.

Когда начинаешь жить самостоятельно, ты наконец понимаешь, что такой плотный ужин тебе и не нужен, а на завтрак достаточно яичницы и чая без конфет и печенья. В какой-то момент я поставила себе цель похудеть «для себя». У меня тогда были и друзья, которые никогда не считали мой вес недостатком, и любящий молодой человек, который в будущем стал моим мужем. Поэтому это было искреннее «для себя» — я хотела чувствовать себя увереннее, хотела покупать в магазине ту одежду, которая нравится, а не удивляться, почему мой размер L сморится не так круто, как на манекене. И возможно, потому, что в этот раз цель была ясна и прозрачна, у меня получилось.

Самый просто способ похудеть — просто перестать есть, думала я. И решила ради эксперимента проверить, смогу ли я терпеть голод, съедая одно яблоко в день. Тогда я еще училась днем в универе и вечером шла на пробежку — но вытерпела. В списке продуктов, которые я съела однажды за день, значилось одно яблоко. На следующий день я решила повторить эксперимент, съев одно яблоко утром. Есть же люди, которые устраивают себе разгрузочные дни, постятся, тренируют силу воли. К вечеру голод стал практически невыносимым, и я съела кусочек хлеба и пачку грецких орешков. В целом я выбрала тактику: чем дольше сможешь терпеть голод, тем лучше. Минимум 2 раза в неделю я ела по одному яблоку в день. Когда ела что-то еще, старалась выбирать что-то максимально легкое, усыпляла бурчание в животе супчиками без всего и чаем с медом, считала калории. О том, чтобы следить за балансом белков, жиров и углеводов, не шло и речи, хотя домашние разминки были почти каждый день и нагрузку я постепенно увеличивала. Вес уходил быстро, но постепенно все начало выходить из-под контроля...

Что же пошло не так?

Сначала начали реагировать лицо и волосы. У меня от природы очень густые волосы, и на тот момент они были длинные, почти до пояса. Я списала «волосопад» на осень и авитаминоз, пыталась решить проблему шампунями и домашними масками, но ничего не помогало. От природы жирная кожа стала шелушиться, сильно сохнуть, появились высыпания. Но это все меня ничуть не смущало. Я гордилась своей выносливостью, хвалила себя за «яблочные» дни. Мне постоянно казалось, что после обычного приема пищи я моментально поправляюсь и надо срочно устроить себе день без еды. О том, что я ем настолько мало, не знал никто, кроме хозяйки квартиры, у которой я снимала комнату, и подруга из универа, с которой на тот момент мы виделись чаще всего. Именно они периодически пытались меня подкармливать, потому что обычные разговоры на меня не действовали. Сложно отказаться от домашнего оливье или горячих пирожков с капустой, когда ты голодаешь уже полтора дня. Хотя и они, и остальные мои знакомые очень хвалили мою фигуру и поражались, как мне удалось так быстро похудеть.

Я осознала, что что-то делаю не так, после одного случая. В университете последней была пара в бассейне. А я ничего не ела уже полтора дня. Когда после я ехала в переполненном автобусе, я внезапно начала терять сознание. Это было как раз на моей остановке, и я практически выпала из маршрутки под гневные возгласы людей, которых я по пути зацепила. Свежий воздух помог мне немного прийти в себя. У меня в голове что-то щелкнуло:нельзя доводить свой организм до такого! Я зашла в супермаркет и подумала, чего же мне хочется. Взгляд упал на сырок в шоколаде, я посмотрела на упаковку, сколько калорий, и поняла, что не так уж и много. Накупила овощей, мяса и творожков, дома составила план со средним количеством калорий в день и решила просто следовать дефициту калорий, пока не достигну идеального для меня веса. В какой-то момент я поняла, что даже одежда размер М в магазине иногда мне оказывается велика, я нравлюсь себе на любых фотографиях, даже сделанных вскользь, при этом могу позволить себе и кусочек торта, когда захочется. Это был вес, который не требовал от меня голодовок и титанических усилий. Все страхи вроде «Это же я на всю жизнь откажусь от сладостей!» или «Это теперь с тетрадкой ходить всю жизнь и записывать вес съеденного!» испарились.

И наконец, хеппи-энд

С тех пор прошло уже почти 10 лет. В какой-то момент я просто запомнила, приблизительно сколько калорий в продуктах и какой дефицит подходит именно моему обмену веществ. Я научилась распределять калории в течение дня так, чтобы и кусок торта съесть, когда хочется, и не голодать весь день, потому что просто утром съела пирожное с калорийным латте. Вес перестал скакать, и я уже просто интуитивно понимала, что мне нужно делать. Но во время беременности я набрала вес и мой и без того немного расшатанный обмен веществ дал сбой еще раз. После родов я стала стремительно набирать вес, при том что походы с тяжелой коляской и редкие приемы пищи, наоборот, должны были помогать его сбрасывать. Но мне было все равно — главным для меня было поддерживать свое моральное состояние в пределах нормы, потому что первый год малыша и постоянные недосыпы сильно сказывались. Сейчас я ношу размеры L–XL, но почему-то не чувствую никакого дискомфорта ни по поводу своего веса, ни по поводу своих объемов. Я точно знаю, что никогда больше не буду мучить себя диетами и тем более голодом. Моя главная цель — давать моему организму достаточное количество полезных элементов, а если захочу вернуться к прошлой «эмке», то я уже знаю, как это сделать безопасно. Я научилась нравиться себе, не забываю про регулярную спортивную нагрузку и с благодарностью принимаю комплименты от мужа, который видел меня в самых разных весовых категориях, и это ничуть не повлияло на отношения. И самое главное — сейчас я счастлива в своем теле.