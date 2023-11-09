Я пожалела еды для «родных кровиночек», и теперь они страшно обижены на меня

Часто можно услышать, что мы должны быть гостеприимными и снисходительными, особенно когда дело касается родственников. Но нахалов нужно ставить на место, даже если это члены семьи. В сети многие заметили историю девушки, которая решительно выгнала за дверь своих братьев с женами и детьми прямо в разгар семейной трапезы. Посмотрите, по какой причине она это сделала.

Мне 37, двум моим братьям — за 40. Оба женаты, есть дети — всего 8 человек от 2 до 17 лет. Все они живут в одном городе, и до дома нашей 68-летней мамы могут дойти за 15 — 20 минут. Но заходят они только тогда, когда приезжаю я, раз в 2-3 месяца. Один скандал из-за еды у нас уже был. Тогда я приехала, наготовила маме 30 кг еды: котлеты, рыбу, курицу. Расфасовала на порции и заморозила. Мама рассказала все это родственничкам по телефону, и они прямо при мне начали заруливать — то со старшими, то с младшими после садика. Я это быстро пресекла, они обиделись.

Но теперь они превзошли себя. Недавно я приехала, потому что маму положили в больницу и ей понадобились кое-какие вещи. Я за сотни километров повезла, остальным некогда. Она пролежала в больнице 28 дней, никто из сыновей и любящих невесток ее ни разу не навестил.



Потом я примчалась снова, к маминой выписке. Нашла интересный рецепт пирога — он вкусный и в холодном, и в горячем виде, и может храниться несколько дней. Приготовила несколько, чтобы было основное блюдо на пару дней, пока мама приходит в себя. Утром она запостила фото пирогов и стола с заготовками для заморозки (опять готовлю впрок, она много спит после больницы), и к вечеру у родни вдруг появилось время ее навестить — 12 человек явились и стали раздвигать стол.

Я встала между кухней и комнатой и как сказану: «Ну, доставайте все, что принесли больной бабушке!». А они ничего не принесли, да еще и возмущались, что тут и так много еды, они видели на фото! Был некрасивый разговор. Я сказала, что беру выходные за свой счет, трачу время и деньги на еду для мамы. А они ответили, что им трудно растить детей, а я и так ничего не дарю племянникам, так что покормлю и не переломлюсь.

Но у меня нет таких доходов, чтобы дарить 8 подарков. Я дарю серьезный подарок стоимостью в четверь или даже треть моей зарплаты на каждый пятый день рождения каждому и привожу 8 сладких подарков к Новому году. И не считаю, что делаю мало для детей таких братьев, которым сложно навестить собственную мать.

Да, мама тяжелый человек, и я понимаю, что с ней сложно общаться. Но у нее два сына и трое старших внуков, которые уже давно бегают самостоятельно по городу, могли хотя бы график составить и по очереди заходить. Но заходят или когда я там, и то не каждый мой приезд, или когда что-то нужно: чаще занять денег или подкинуть внуков. Они сложили стол и ушли обиженные. А я считаю, что пусть мама лучше поделится пирогами со своими подругами, которые хотя бы интересуются ее здоровьем и заходят к ней не раз в несколько месяцев, а раз в несколько дней. А тратить вложенные в готовку время и деньги на то, чтобы 12 человек раз слопали то, чего маме хватит на пару недель, мне искренне жаль. В чем я неправа?