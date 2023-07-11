«Я не буду рожать после 40». Почему позднее материнство — это не так радужно, как в слезливых мелодрамах

Чуть ли не из каждого утюга нам твердят о том, что не стоит бояться рожать в любом возрасте: от 16 лет до бесконечности. В качестве примера осознанного материнства в зрелые годы нам приводят звезд, например Монику Беллуччи и Хэлли Берри, которые умудряются совмещать позднее родительство с карьерой и при этом сногсшибательно выглядеть. Но вот о том, что обычным женщинам, у которых нет нянь, гувернанток и домработниц, сложнее окунаться в бессонные ночи в возрасте 40+, говорить особо не принято. А мы все же хотим порассуждать о еще одном аспекте «возрастного» материнства, который многие упускают из виду: как чувствуют себя поздние дети и как им вообще живется.

Мама родила меня по меркам прежнего времени поздно: ей было 35 лет, папе — под 40. Родственники крутили у виска: внуки скоро пойдут, а они за ребенком намылились. Соседки шушукались, мол, так мама пытается удержать отца, чтобы не ушел к молодухе (папа был видным мужчиной). Но секрет поздней беременности оказался иным: родители всегда мечтали о 2 детях, а я долго «не получалась». Настолько долго, что разница со старшей сестрой составила 15 лет. Мама и папа казались мне идеальными: они редко повышали голос, позволяли мне экспериментировать с внешностью и самой принимать решения. Я думала, что они всегда были такими, но нет: старшая сестра вспоминает, что в ее детстве мама могла устроить истерику, папа часто пропадал в гараже с друзьями, а волосы сестре не разрешали красить до совершеннолетия. К моему рождению страсти улеглись, и я получила в родители как будто совершенно других людей. Я люблю маму и папу (которого давно с нами нет) всей душой и искренне считаю, что у меня было счастливое детство. Но когда пару месяцев назад мы с мужем задумались о втором ребенке, я поняла, что испытываю смешанные чувства: как родитель я уверена, что и в 40+ рожать нормально, а как поздний ребенок считаю, что тут не все так однозначно. И вот почему.

«За тобой там бабушка пришла»

В детстве я не задумывалась о том, что мои родители «старые». Да, я никогда не видела маму без морщин, а папу без седых волос, но для меня они всегда такими и были. Помню, как впервые испытала жгучее недоумение и стыд, когда в детском саду одногруппница Ленка крикнула мне: «Иди, за тобой бабушка пришла!» — а я обернулась и увидела маму. И заметила, как у нее мгновенно погрустнели глаза и опустились уголки губ. Это был первый раз, когда я подумала, что мама действительно выглядит старше и Ленкиных родителей, и молоденьких воспитательниц. И мне стало неловко. Представляю, как неприятно было слышать подобное самой маме, ведь если взрослые могли тактично промолчать, то дети со всей своей непосредственностью говорили правду. Надо заметить, что подобные моменты случались в жизни многих поздних детей.

Маме было 42, а отцу 48, когда я родилась. Все принимали их за бабушку с дедом. Меня постоянно преследовал страх, что родители умрут, ведь они мне казались такими старенькими... В мои 8 лет мама уже на пенсию вышла. У одноклассников мамы были молодые, а моя — пенсионерка. Я им завидовала. Сама не стану рожать в таком возрасте. © Vika Fedotova

Когда я родилась, маме было 42, а папе почти 50. В школе я очень стеснялась того, что у меня такие старые родители: училась на отлично, лишь бы их к директору не вызывали. Помню, в 10-м классе гуляла с подружками, все такие «на стиле». А навстречу моя мама идет и так радостно: «Привет, доча!» — а я еле заметно кивнула и пошла дальше. Мама, наверное, все поняла. Мне до сих пор стыдно за этот поступок, ведь на самом деле у меня лучшие в мире папа и мама. Были.

Я поздний ребенок. С детства ненавижу тех, кто лезет в мою жизнь с дурацкими вопросами: «А это твоя бабушка?», «А это мама твоего папы или мамы?» или «А сколько твоей бабушке лет?». Пусть идут лесом. Это моя мать, и она лучшая! © Подслушано / VK

Когда маме было 39, у нее начало тянуть живот. Она думала, что это предвестники климакса, а оказалось, что «климаксу» уже 11 недель. Гинеколог уговаривала маму избавиться от беременности, мол, двое детей уже есть, куда тебе третий на старости лет? А она ответила: «От таких подарков судьбы не отказываются». И родилась я. Конечно, я всегда понимала, что моя мама старше мам моих подруг, и несколько раз ее называли бабушкой, но все же рада, что она тогда не послушалась врача и подарила мне жизнь.

«Давай играть в спокойные игры»

Родители уделяли мне много времени: мама учила шить, вязать, готовить, а с папой мы играли в интеллектуальные игры. Это было круто, но все же я жутко завидовала соседке Оле, которая со своими молодыми родителями ходила в походы, каталась на лыжах, участвовала в школьных «Веселых стартах». Мне тоже хотелось бежать навстречу приключениям с мамой и папой, но увы... На всяческие активности у них не было ни сил, ни желания. Конечно, все зависит от образа жизни: есть и молодые родители, обожающие лежать на диване, есть и люди в возрасте, которые покоряют леса, моря и горы. Но в целом сложно спорить с тем, что в 20 лет обычно у всех нас больше сил и энергии, чем в 50. А детям хочется бегать и прыгать вместе с мамами и папами, а не только с ровесниками. В молодости родители были очень активными. Они ходили в походы, сплавлялись на байдарках, играли в баскетбол. Мой старший брат вырос в этой атмосфере: с палатками, едой на костре, спортивными турнирами. А я поздний ребенок. Когда родилась, маме и папе было за 40, они как раз решили остепениться. Мама полюбила вязать, папа разгадывает кроссворды, а спорт и приключения у нас теперь только по телевизору. Очень завидую старшему брату.

Мама забеременела моим младшим братом в 40 лет, а мне тогда было 15. Это было позорище на всю деревню! По углам шептались все, от мала до велика: как же, учительница, а у самой пузо на нос лезет. Родила. Нянчилась с братом я, маме было тяжело. Однажды она сказала: «Доча, дети — это замечательно, когда силы есть. Рожай пораньше. Одно дело не спать в 25, другое — в 40». Я на это насмотрелась, с братом нанянчилась и... так и не родила совсем. Мне уже 52. Не жалею. Мне племянников достаточно.

Все интересно, но ничего не понятно

Мир меняется с какой-то космической скоростью. Кассы самообслуживания, доставка еды на дом, смартфоны и прочие премудрости молодежь осваивает моментально, а вот старшему поколению приходится сложнее. Поздним детям трудно находиться на одной волне со своими родителями, потому что последние в большинстве своем просто не успевают за быстро меняющейся реальностью. Моей маме уже давно надо освоить мобильный банк, а она все еще не может расстаться со сберкнижкой. С посудомойкой и роботом-пылесосом она так и не «договорилась». Ей не нравится, что в свои почти 40 я ношу кроссовки и рваные джинсы, работаю удаленно («Разве это дело? На работу надо ходить!») и иногда покупаю готовую еду. Нам сложно найти общий язык, и только любовь хоть как-то примиряет нас друг с другом. Но не у всех это получается.

Я поздний ребенок. Мне 20, родителям около 60. Почти все их разговоры о том, как скоро им умирать, хотя им еще жить и жить. Они совсем не понимают моих увлечений. Думают, что диск с песнями какого-то артиста — лучший подарок на день рождения. Одеваются как дед с бабкой, даже слышать не хотят о том, чтобы обновить гардероб или чтобы я им что-то подарила. Мы реально выглядим как внучка и старички. Даже иногда неловко при друзьях называть маму мамой. © Палата № 6 / VK

«А вдруг что случится?»

С ранних лет я часто слышала папино «Вот бы доучить тебя, а там и помирать нестрашно» и мамины напутствия старшей сестре в духе «Ты уж не бросай ее, если что». Я с детства знала, что у мамы — сердце, а у папы — давление, поэтому старалась их не огорчать: училась на отлично, с «плохими компаниями» не водилась, домой приходила вовремя. Мне пришлось повзрослеть рано. Когда друзья в универе тусили до утра и ездили автостопом по всей стране, я решала, как отправить папу в санаторий или успеть привезти маме бульон в больницу до первой пары. Помню, однажды задержалась на дне рождения подруги, забыла предупредить. Подхожу к дому, а у нашего подъезда стоит скорая, в квартире пахнет корвалолом, мама лежит на диване в полуобморочном состоянии. И мне стало так страшно, что вот ее не станет из-за меня — и как я жить-то буду? Больше я себе нервировать родителей не позволяла. Мне кажется, многие поздние дети рано берут на себя ответственность за жизнь и здоровье мам и пап. Эта бесконечная тревога сжирает много сил и энергии, не дает отделиться от родителей в эмоциональном плане. Уехать учиться в другой город сложно: как своих стариков оставишь? А если вдруг решишься на переезд, то без конца будешь мучиться чувством вины. В итоге взрослые родители, как и маленькие дети, требуют крепких нервов и полной самоотдачи, и не всем это легко дается.

Я поздний ребенок. Рожден для пресловутого стакана воды в старости. Когда родителям было 70+, у них начались объективные проблемы со здоровьем. Сейчас отцу 86. И не только у меня, но и у моей прекрасной половины (чьи родители только сейчас подходят к пенсионному возрасту) все годы нашей совместной жизни постоянное ощущение, что вместо молодости и возможности заниматься своими делами мы тратили большую часть времени на дела моих родителей, потому что «они уже старые» и им нужна помощь. © Александр / ADME

Моей маме 65 лет, папе — 61, мне — 21. Так больно видеть, как стареет папа... Он уже не такой сильный, быстро устает. Больно видеть, что мама очень медленно ходит, у нее больные ноги. Я живу отдельно, и мне страшно, что, пока меня нет, с ними что-то случится. У обоих родителей диабет, много болячек. Я немного завидую тем людям, у которых родители моложе. Я просто боюсь не успеть показать своим старичкам, насколько люблю их и насколько им благодарна за счастливое детство. © Подслушано / VK

«Все мы дети, пока у нас есть родители»

У поздних детей есть реальная перспектива осиротеть слишком рано. Когда папы не стало, мне было чуть за 20. Это невыносимо больно. Я не успела поговорить с ним об очень многом, не познакомила с будущим мужем, не показала ему внука, много чего мы не сделали вместе. Когда родился мой сын, маме было уже под 70. Проблемы со здоровьем не позволяли ей долго возиться с внуком. Наоборот, это мне приходилось нянчиться с 2 сразу: и с ребенком, и с родителем. Ее здоровье с годами лишь ухудшается, а я вздрагиваю от каждого звонка с незнакомого номера: боюсь, что мне позвонят из очередной больницы и сообщат что-то плохое. Мне хотелось бы, чтобы у нас с родителями было больше времени, но увы.

Все это прекрасно: взрослые родители, умные, рассудительные, жизнь повидали. А кто-то думает о детях? Мой папа умер в 85 лет, когда мне было 27. И лично для меня это очень рано, хотя и прожил он немало. Детей нужно заводить в молодости, чтобы как можно больше времени провести рядом с ними. © Евгения Марченко

Я родилась, когда маме было 38, а папе 42. Я 4-й ребенок, мое рождение было праздником для всей семьи. Да, иногда я грущу, что родители уже пожилые и не надо было меня рожать, но я ценю каждую минутку, проведенную с ними. Мне с ними никогда не скучно. Хоть и спорим иногда, ругаемся, но это длится очень недолго. Они стараются понимать и поддерживать меня. Люблю их и молюсь каждый день, чтобы они были рядом настолько долго, насколько это возможно. © Nazrin Xalilova

Вместо вывода

Конечно, каждый человек вправе сам решать, в каком возрасте становиться родителем. В позднем материнстве и отцовстве есть свои плюсы (например, в виде более солидной материальной базы, спокойного отношения к жизни и некоего опыта) и минусы, о которых сказано уже немало. Но для себя решила, что я не буду рожать после 40 лет. Если не получится решить данный вопрос до этого срока, значит, так тому и быть. Главное для меня — не стать обузой для собственных детей, не лишить их юности из-за своей старости. Поэтому затягивать дальше точно не буду.