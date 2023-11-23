«Я уже почти решилась на развод». Муж попросил жену готовить ему больше еды, и это разрушило брак

На просторах интернета каких только историй не встретишь. Нам нравится, когда люди делятся чем-то личным — кому-то можно посочувствовать, на чьих-то ошибках набраться опыта. На этот раз мы наткнулись на историю девушки, которая оказалась на грани развода, по сути, из-за ерунды — обедов, которые она готовила мужу на работу.

Честно говоря, я в растерянности. Почти решилась на развод, но еще не до конца. Женаты мы почти 2 года, у нас шестимесячный ребенок... В общем, история такая. Я работаю неполный день, так что просыпалась всегда на полтора часа раньше мужа, чтобы приготовить ему обед на работу, завтрак и кофе на сейчас — он просыпался, ел и уходил. Я все это делала, потому что хотела показать свою любовь и заботу, ну и жизнь ему облегчить. Я это делаю с тех пор, как мы начали вместе жить. И раньше мужа все устраивало, а тут он стал просить готовить ему порцию побольше, мол, не наедается. Мне это показалось странным — ну даже если проголодался на работе, дома-то его всегда ждал сытный ужин, — но стала заворачивать ему с собой еще и остатки ужина вдобавок.

На прошлой неделе он приносит домой контейнер из-под еды, а там лежит вторая вилка, явно не наша. Спрашиваю мужа, что это такое, а он говорит, мол, нашел на работе и принес домой. Странно как-то, почему бы ее просто было не оставить там, где лежала? Ну и в целом его поведение начало как-то меняться. Я до конца хотела верить, что я себя накручиваю, потому что только-только родила, но неприятное чувство под ложечкой все равно поселилось.

Так что через пару дней я решила заехать к нему на работу — придумала повод: привезти ему десерт, ну и чтобы он с ребенком повидался. И вот тогда я и узнала, зачем он просил готовить ему больше еды. Его коллега сидела там вместе с ним и ела обед, который я с любовью готовила для мужа. Та самая коллега, с которой мой муж был уж чересчур любезен (мне это не понравилось, я попросила прекратить, удалить все переписки и заблокировать ее). Та самая мадам, про которую муж сказал, что она вообще там больше не работает, сидит и ест мужнин обед вместе с ним.

Я не стала вылезать и устраивать сцену. Вместо этого я тихонько сфотографировала их и поехала домой. Собрала свои и детские вещи и уехала к сестрам. Все им рассказала, показала фотографии и даже нашу с мужем переписку, где он клянется, что коллега уволилась. И обычно, когда все нормально, я пишу мужу в течение дня, поэтому он забеспокоился и давай писать и звонить, мол, все ли у меня нормально и что будет на ужин. Домой он пришел на час раньше обычного — но дома уже не было наших с ребенком вещей. Он нашел только записку от меня, где я сказала, что у него есть неделя на то, чтобы убраться из моей квартиры (а она моя, мама подарила, когда мне было 20), ну и фотографии, где они с коллегой мило обедают, я тоже успела распечатать.

Мне просто нужно было высказаться, чтобы это все закрепилось в голове. Чтобы я сама для себя осознала, что муж все границы перешел — заставлял меня готовить для своей пассии. А я-то, наивная, составляла бюджет, иногда сама ела меньше, чем хотелось бы (а я грудью кормлю, и у меня должно быть достаточно молока). По сути, я из независимой образованной женщины, делающей карьеру, превратилась в домохозяйку 1950-х годов, и все потому, что слепо влюбилась в этого мужчину. Сказать, что я чувствую себя по-дурацки, это ничего не сказать.

Комментаторы знатно обалдели. И мы тоже

Ты, как кормящая мать, никогда не должна пропускать приемы пищи или сокращать количество еды. Не могу поверить, что он думал, будто это нормально. И поменяй в квартире замки. © Deedumsbun / Reddit

Серьезно. Мало того, что он объедал жену, так еще и собственного ребенка, какая подлость. И все для того, чтобы накормить свою пассию. © Comm****gy / Reddit

Я вот всей душой уверена, что мой муж отдал бы мне последний кусок еды, если бы мы когда-нибудь оказались в трудной ситуации. А я даже не кормлю грудью. Просто он такой вот человек. Представить не могу, что за подонок этот мужик, буквально отбирающий еду у своей кормящей жены. © Spirited_Wasabi9633 / Reddit