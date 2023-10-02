Я не поделилась с родней едой и теперь меня упрекают в жадности

Мы привыкли слышать «добрые» советы от окружающих, что надо быть гостеприимными, особенно к родственникам. Но, порой, приходится ставить на место нахалов, даже если они часть одной большой семьи. Сеть всколыхнула история девушки, которая выставила за дверь семьи своих братьев в разгар обеда. А нам было крайне любопытно узнать, как вы оцените этот поступок: как пример достойной защиты своих личных границ или невоспитанность.

Героине истории 37 лет. Ее двум братьям больше сорока, как и их женам. В семьях братьев всего восемь детей, возрастом от двух до 17 лет. Девушка рассказала, что ее маме уже 68 и все перечисленные родственники живут с ней в одном городе. Пешком до пожилой женщины им идти около 15-20 минут. Не сдержав эмоций, героиня отметила: «Меня бесит, что они забегают к ней, только когда я приезжаю из другого города. А это бывает нечасто: раз в 2-3 месяца».

В семье уже случался скандал на почве заботы о маме. Тогда героиня приехала к ней, наготовила котлет, пожарила рыбу и курицу. Забила ей холодильник блюдами примерно на 30 кг. Расфасовала, заморозила, чтобы мама в возрасте не выходила лишний раз из дома. Другие родственники тут же беззастенчиво начали наведываться к пожилой маме на обеды. «В итоге пошли косяком водить восемь детишек по очереди поесть. Это было весной, а до этого они навещали ее только перед Новым годом. Благо, я быстро оборвала такие визиты и они обиделись».

Сейчас пожилая мама заболела. Оказалось, что кроме нашей героини ей некому помогать с бельем и едой: «Пока мама лежала в больнице, никто из родни ее не навещал. Ни мои братья, ни невестки не додумались. Некогда. Я приезжала к ней из другого города». К выписке матери девушка снова приехала, отыскала интересный и практичный рецепт пирога, который вкусен холодным и горячим, и может храниться несколько дней. К выписке наготовила много таких пирогов. Приготовила и других вкусностей, чтобы маме было что поесть пару дней. Все это время двум сыновьям и любящим невесткам было некогда навестить больную женщину. Но утром героиню ждал сюрприз. Ее мама от радости опубликовала фото пирогов и стола, на котором расфасованы заготовки ее дочери для заморозки. Дочь обомлела от оперативных действий родственников. К вечеру 12 человек появились на пороге: «Толпа тут же набежала к маме в гости и бросилась раздвигать стол».

Героиня не выдержала такой наглости, не растерялась, встала между кухней и комнатой, и, как можно веселее воскликнула: «Ну, накрывайте, чего принесли больной бабушке». А они стали возмущаться, что ничего не принесли, поскольку на фото увидели несколько больших пирогов. Случился опять некрасивый разговор. Девушка в отчаянии пыталась им донести: «Я брала за свой счет выходные, на свои деньги готовила еду». В ответ родственники выдали, что им трудно растить своих детей, а она плохая, поскольку ничего не дарила племянникам. Так что, накормив их, не переломилась бы. По их мнению, девушка просто пожадничала. По словам героини, ежегодно дарить подарки на день рождения всех восьмерых племянников очень дорого: «Я столько не зарабатываю! Я дарю серьезный подарок, не дешевле трети моей зарплаты на каждый пятый день рождения. И то — у двоих племянников дни рождения совпадают и это довольно дорого выходит». К тому же, героиня напомнила, что каждый Новый год она привозила им восемь сладких подарков. И не считает, что делала мало для детей таких братьев, которые не могут навестить собственную мать.

Девушка признает, что их пожилая мама, возможно, сложный, тяжелый человек и с ней сложно общаться. Но у нее два сына в городе и трое взрослых старших внуков, которые могли заходить к ней почаще. После перепалки родственники сложили стол и ушли обиженные. Но дочь уверена в своей правоте: «Я считаю, что мама пусть лучше пирогом и прочим делится со своими подругами, которые интересуются ее здоровьем и навещают не пару раз в год. А тратить время и деньги на то, чтобы 12 человек за один присест поели то, чего матери хватит на пару недель, мне искренне жалко. Плохая ли я?»

В сети многие поддержали девушку, вспомнив случаи из своей жизни: У меня были такие родственнички. Дядя с женой. Как у бабушки пенсия, сразу тут как тут. © Qwerasdf100 / Pikabu

История с нашей семьи прям списана! Только за пенсией бабушки муж ее любимой внучки приезжал. Так неприятно. © disco.pug / Pikabu

У нас похожая история. Мы жили вместе с бабушкой. Моя мама за ней ухаживала долгие годы. Причем она ей приходилась не родной матерью, а свекровью. Тетя только приходила денег просить. А с похоронами помочь, так нет. Я рада была, что она вообще пришла. © from.Narnia / Pikabu