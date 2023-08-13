Жена без спроса посмотрела видеозапись из машины мужа и узнала его тайну. Но никто ее не осудит

Лазить в чужом телефоне или компьютере считается недостойным делом. Мол, это вторжение в личное пространство, неуважение к человеку. Одна женщина тоже совершила вроде бы неблаговидный поступок — решила втайне от мужа посмотреть записи видеорегистратора в его авто. Однако вряд ли у кого-то язык повернется ее критиковать.

Героине этой истории 34 года, ее мужу — 37, их дочери — 7 лет. Недавно мама с дочкой уехали по делам на несколько дней, дома остался отец семейства и их собака — метис мини-пуделя по кличке Элли. Ничего не предвещало беды, но она все-таки произошла. И вот как об этом рассказывает сама героиня: "В последний день нашей поездки муж позвонил и сказал, что наша собачка Элли убежала и он не может ее найти. Мол, они пошли гулять в парк, она бросилась в какие-то кусты и пропала. Ей 13 лет, это на нее вообще не похоже.

Мы с дочкой очень горевали, ведь Элли — это член семьи. А муж вел себя так, будто вообще ничего не произошло: ну подумаешь, пропала собака и пропала. Честно говоря, она его всегда немного раздражала. Помню, супруг даже обижался, мол, мы любим Элли больше, чем его. А через несколько дней нам позвонили из службы спасения животных и сказали, что нашли нашу Элли в другой области! У нее есть чип, поэтому спасатели легко вышли на нас. Мы с дочкой прыгали до потолка от радости, а муж просто сказал: «Ну, классно». Прозвучало это ужасно неискренне.

Еще я никак не могла понять, как наша маленькая собачка смогла убежать так далеко, но супруг предположил, что кто-то мог ее украсть, увезти, а потом бросить. В принципе, да, но... Меня грыз червячок сомнения. И когда муж пошел тусить с друзьями, я скопировала данные с его видеорегистратора и увидела, что случилось на самом деле. Я стала смотреть записи и обалдела: супруг увез Элли далеко за пределы области, выгнал ее из машины, бросил ей фрисби и скомандовал: «Взять!» А когда собака рванула выполнять команду хозяина, он быстро сел за руль и уехал. Я была просто в ярости! А когда я предъявила супругу свои доказательства его жестокого поступка, он начал убеждать меня, что я все не так поняла! Муж заявил, что вывез нашу собачку к черту на кулички и оставил там, чтобы она «на свежем воздухе жила». А потом еще и наехал на меня за то, что я просмотрела записи видеорегистратора и нарушила его личное пространство. Мне кажется, я никогда больше не смогу доверять этому человеку. Подумываю о разводе".

Это оказался тот редкий случай, когда пользователи интернета единодушно решили, что «вторжение в личное пространство» другого человека было полностью оправданным. У вас явно были основания подозревать, что муж совершил что-то плохое, а это достаточное оправдание для «шпионажа». В конце концов, вы — супруги. У вас равные права на общее имущество, в том числе видеорегистратор в машине. © atmasabr / Reddit

Ваш муж небезопасен и для вас, и для вашей дочки. Тот факт, что он смог сделать такое с маленькой старой собакой, показывает, что у него эмпатии не больше, чем у табуретки. Ему было плевать на ваше горе, он лгал вам в лицо. Это не звоночек даже, это — колокол. © errantknight1 / Reddit

Ваш муж совершил очень жестокий поступок. Он просто оставил маленькую, беспомощную, наверняка напуганную собачку одну в незнакомом месте на съедение диким зверям. Причем его поступок жесток не только по отношению к собаке, но и по отношению к вам с дочкой. Он видел, как вы с ребенком переживали и горевали, и просто врал вам в лицо. Похоже, он даже не понял, какую мерзость совершил. Знаете, говорят, что о человеке можно судить по тому, как он относится к животным. Ваш муж только что показал свое истинное лицо. © Elinesvendsen / Reddit

Это даже хуже, чем измена. Измена — это эгоистичный поступок, а то, что натворил ваш муж, — вообще за гранью. Какое счастье, что собака нашлась! © zicdeh91 / Reddit

Вывезите мужа подальше и бросьте там, чтобы он мог найти другую семью, с которой ему будет лучше. © GardenSafe8519 / Reddit

— Не забудьте бросить ему фрисби. © RezCoug / Reddit

— Киньте ему обручальное кольцо и крикните: «Взять!» © My_Poor_Nerves / Reddit