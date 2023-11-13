Жених оставил невесту без свадебного платья. А «спасибо» стоит сказать его мамочке

Планирование свадьбы — занятие одновременно приятное и хлопотное. Многие невесты совсем не против, если им помогут с организацией торжества. Вот только не все помощники готовы довольствоваться скромной ролью советчика и палочки-выручалочки. Так одна девушка пожаловалась в сети, что мама жениха начала навязывать ей свое мнение буквально по любому поводу, а кульминацией истории стала покупка свадебного платья.

Невеста рассказала, что торжество было назначено на начало зимы. С мамой избранника они до этого ладили, девушка считала ее «навязчивой, но в целом милой». Во время подготовки к торжеству женщина перешла все границы, раз за разом игнорируя желания молодых. Для невесты планирование обернулось сущим кошмаром, но на все ее жалобы жених отвечал, что девушка должна ценить мамины советы и уважать ее «виденье» свадьбы, ведь он у мамы единственный сын.

Дошло до выбора свадебного наряда. «Мама жениха увязалась покупать свадебное платье вместе со мной. Она настаивала и пришлось вместе с моей мамочкой и подружками взять еще и ее. И вот, мне улыбается удача — я нахожу свой идеал, а она тащит нечто жуткое, к тому же совершенно не в моем вкусе, и заявляет, что невесту своего сына всегда представляла только в таком. Я — в отказ, вежливо благодарю за заботу, извиняюсь и сообщаю, что уже сделала свой выбор в пользу платья, о котором мечтала я», — пишет невеста. Казалось бы вопрос исчерпан, но будущая свекровь не была готова сдаться так просто.

«Вечером жених предъявил мне, что я расстроила его мамочку, отвергла помощь, наплевала на ее мнение по поводу свадебного платья. Я ему говорю, мол, это же мое платье, при чем тут ее хотелки? А он заявляет, что это глупая отговорка и я должна подумать еще и сделать выбор в пользу того платья, которое понравилось маме. Ведь по ее словам „одно от другого не так уж сильно и отличаются“. А они разные как небо и земля!»



Девушка не уступила, молодые поспорили, а потом замяли тему. Через какое-то время автор поста отправилась в магазин и купила то, что хотела, заплатив целиком и полностью из своего кармана.

Но вскоре история вышла на новый виток. «Прихожу домой и узнаю, что жених вернул мое свадебное платье в салон, а взамен взял то, которое так понравилось его мамочке. Звоню и слышу, что мне нужно успокоиться и дать „шанс“ выбору мамули. Я сорвалась, разоралась, сказала, что и слушать ничего не хочу. Когда он вернулся домой, мы снова поругались и я, расстроенная, сбежала к подруге, а он начал названивать и строчить смски, обвиняя меня в том, что я слишком остро реагирую и вообще, у его мамы исключительно добрые намерения и она просто хочет, чтобы ее будущая невестка получила все самое лучшее».

Мама невесты встала на ее сторону, а вот отец предложил «поумнеть и плыть по течению», ведь какое-то там платье, не стоит того, чтобы портить отношения с будущими родственниками. Девушка в растрепанных чувствах обратилась к интернет-пользователям, желая узнать, действительно ли она раздувает из мухи слона. Для свекрови ты не человек, а аксессуар, который крепится к руке ее сына. Если ваш жених не в силах постоять за вас и за себя, вам придется привыкнуть к тому, что с этого момента его мама будет управлять всей вашей жизнью. © BigRedUglyMan / Reddit

Представьте, что произойдет, когда у вас появятся дети: «Мама всегда представляла себе, что ее внучку назовут Лукерья. Тебе не нравится? Ну, по крайней мере, дай этому имени шанс». «Я знаю, ты сказала Луше, что мы будем праздновать ее день рождения в сказочном стиле, но мама хочет, чтобы это была цирковая тематика», «Мы с Лу собирались на празднике станцевать танец папы и дочки, но мама тоже хочет с нами и я решил танцевать с ними обеими». © Lola-the-showgirl / Reddit

Но ведь дело ведь не в платье, не так ли? Речь идет о границах и о женихе, который уже сейчас дает вам понять, что мама для него дороже. Беги далеко. Беги быстро. Не оглядывайся назад. © IAmHerdingCatz / Reddit

Верни ему кольцо. Скажи: «Надеюсь, ты устроишь свадьбу, о которой вы с мамой всегда мечтали». Уходи. © CaptainPatent / Reddit

Забери его костюм и обменяй на клоунский наряд. © RatioNo1114 / Reddit

И скажи: «Понимаешь, именно в таком костюме мои родители всегда представляли себе тебя на свадьбе. Они каждый день меня спрашивают, мол, зачем ты выходишь замуж за этого клоуна?». © Hillman314 / Reddit

Если ваш жених считает, что на свадьбе должно быть платье, выбранное его мамой, он может сам надеть его. © unknown author / Reddit