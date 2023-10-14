Женщина наотрез отказалась помочь дочери мужа, но не спешите ее осуждать

Родственники... Как много в этом слове! Вот живешь своей спокойной жизнью, а потом на голову сваливается какая-нибудь троюродная тетя со своими проблемами. Или даже не тетя, а дети мужа от первого брака, которые, казалось бы, давно выросли и выпорхнули из родительского гнезда. Вот такая история и приключилась с героиней сегодняшней статьи.

Мы с мужем поженились 5 лет назад и давно обсудили, что собственных детей иметь я не хочу. Его это устроило — у него уже есть взрослая дочь от первого брака, Лия, ей сейчас 25. Ее мать умерла, когда девочке было 10, а с супругом мы встретились только спустя еще 5 лет. Мы с ней неплохо поладили, и я даже не переезжала к мужу, пока она не поступила в институт и не уехала. В общем, в прошлом году она забеременела. Ее ухажер детей не хотел, так что они расстались, и Лия вернулась к нам, потому что без него ей средств на жизнь не хватало. Он обеспечивал их обоих, а она работала учительницей.

Я недоумевала, как она собирается на одну зарплату учительницы тянуть ребенка. Я предложила ей подать на алименты, но она не захотела, а муж мой вообще сказал, что не мое это дело. Четыре месяца назад ее ребенок появился на свет, и оказалось, что родительство — это вообще не розовые пони и радуга. И до нее начало это доходить. Все это время она практически без сна, мой муж ей помогает с ребенком, а вся работа по дому свалилась на меня.

Сейчас у нее заканчивается отпуск по уходу за ребенком. Детский сад или няню она вообще не рассматривает, но ведь и мы с мужем оба работаем. В общем, настал тот день, когда Лия спросила, смогу ли я сидеть дома с ее ребенком. Я отказалась. Во-первых, как вы помните, я и детей-то в принципе не хотела, и это не мой ребенок, во-вторых, я работаю. Тогда она пошла к мужу, чтобы он попробовал меня уговорить. Я, конечно, и ему отказала. Сам он бросить работу тоже не может, так как зарплата у него больше моей и большая часть расходов лежит на нем.

Я полюбопытствовала, почему Лия сама не хочет сидеть дома с малышом. Она мне говорит, что еще молода и сейчас самое время строить карьеру. Я ей говорю, мол, ничего страшного, многие делают перерыв в карьере, пока растят ребенка. А она разрыдалась и давай причитать, как устала быть матерью и как ей необходимо в жизни что-то другое. Моему мужу ее, понятное дело, жаль, и он считает, что мы должны помочь. Но я ей даже предложила оплачивать няню из собственного кармана, но она не хочет, чтобы за ребенком приглядывали посторонние. Теперь оба они — и муж, и его дочь, — наседают на меня, чтобы я сидела дома с ребенком. Но я твердо стою на своем.

Комментаторы сошлись в одном: у всякой просьбы о помощи должны быть хоть какие-то пределы

Она тебя не о помощи просит, она тебя просит отказаться от собственной жизни, чтобы вырастить «внука». © Difficult_Safe_9155 / Reddit

И мужу скажи, чтобы прекратил на тебя давить. Если он согласен с тем, что его внука должен воспитывать близкий человек, пусть сам с ним и сидит, разве нет? © eavy_Sand5228 / Reddit

Честно говоря, я бы на этом такие отношения и закончила. То есть когда поднялся вопрос об алиментах, тебе сказали не лезть, зато оставить свою карьеру ради чужого ребенка — это да, это пожалуйста. © noblestromana / Reddit

Она просит тебя сделать то, на что сама не готова пойти ради своего ребенка. Они с твоим мужем в тебе видят только бесплатную няню, а не члена семьи. © LunaMunaLagoona / Reddit