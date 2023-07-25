«Ни стыда, ни совести». Женщина покормила свою дочь грудью и вызвала бурю обсуждения в сети

Споры о том, прилично или нет женщине кормить грудью своего ребенка в присутствии других людей, ведутся уже не одно десятилетие. С одной стороны, это естественный природный процесс, а с другой — не все готовы становиться невольными свидетелями подобных действий. Вот и одну из пользовательниц сети родная тетя назвала бесстыжей лишь потому, что молодая женщина на семейном пикнике решила покормить свою дочь грудным молоком. И эта история вызвала бурный отклик в сети.

В прошлые выходные мы ездили на семейный пикник. Я болтала с тетей, которую вижу очень редко (она живет далеко), и тут муж принес нашу дочь на кормление. Ну я сразу приложила малышку к груди, дочка начала жадно есть.

Вот как описала ситуацию сама героиня истории: "Моей дочурке 11 месяцев, я кормлю ее грудью. У меня были некоторые проблемы с налаживанием естественного вскармливания, но нам удалось их преодолеть. И, честно говоря, в этом вопросе я горжусь собой, ведь старшего сына пришлось переводить на смесь в 3 месяца.

И тут тетя сделала недовольное лицо и выдала: «Может, ты чем-нибудь прикроешься?» А я ответила, что это бесполезно, ведь дочка стягивает любое покрывало, под которым я могла бы ее спрятать. Но, надо заметить, я не вывалила все свое богатство наружу — нет, ничего лишнего видно не было.

Но родственница не успокоилась. Тетя поморщилась и сказала, что у меня ни стыда, ни совести — кормить грудью на людях. А потом добавила, что даже если мне удобно кормить дочку, не прикрыв все это действо покрывалом, то остальным некомфортно на это смотреть. А я взяла и съязвила, что если ее так раздражает грудное вскармливание, то она может встать и уйти или не смотреть на меня в эти 10 минут. Для меня гораздо важнее, чтобы дочь была сыта и чувствовала себя комфортно без одеяла на голове, чем эмоции моей тети.

Родственница так и не сдвинулась с места, зато потом я слышала, как она жаловалась моим двоюродным сестрам, что я совсем бесстыжая. И те даже пытались мне что-то высказать, но я не стала их слушать. Я все равно не понимаю: почему мне должно быть стыдно кормить свою дочь грудью на людях? Неужели в этом есть что-то неприличное?"