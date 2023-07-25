«Ни стыда, ни совести». Женщина покормила свою дочь грудью и вызвала бурю обсуждения в сети
Споры о том, прилично или нет женщине кормить грудью своего ребенка в присутствии других людей, ведутся уже не одно десятилетие. С одной стороны, это естественный природный процесс, а с другой — не все готовы становиться невольными свидетелями подобных действий. Вот и одну из пользовательниц сети родная тетя назвала бесстыжей лишь потому, что молодая женщина на семейном пикнике решила покормить свою дочь грудным молоком. И эта история вызвала бурный отклик в сети.
Вот как описала ситуацию сама героиня истории: "Моей дочурке 11 месяцев, я кормлю ее грудью. У меня были некоторые проблемы с налаживанием естественного вскармливания, но нам удалось их преодолеть. И, честно говоря, в этом вопросе я горжусь собой, ведь старшего сына пришлось переводить на смесь в 3 месяца.
В прошлые выходные мы ездили на семейный пикник. Я болтала с тетей, которую вижу очень редко (она живет далеко), и тут муж принес нашу дочь на кормление. Ну я сразу приложила малышку к груди, дочка начала жадно есть.
И тут тетя сделала недовольное лицо и выдала: «Может, ты чем-нибудь прикроешься?» А я ответила, что это бесполезно, ведь дочка стягивает любое покрывало, под которым я могла бы ее спрятать. Но, надо заметить, я не вывалила все свое богатство наружу — нет, ничего лишнего видно не было.
Но родственница не успокоилась. Тетя поморщилась и сказала, что у меня ни стыда, ни совести — кормить грудью на людях. А потом добавила, что даже если мне удобно кормить дочку, не прикрыв все это действо покрывалом, то остальным некомфортно на это смотреть. А я взяла и съязвила, что если ее так раздражает грудное вскармливание, то она может встать и уйти или не смотреть на меня в эти 10 минут. Для меня гораздо важнее, чтобы дочь была сыта и чувствовала себя комфортно без одеяла на голове, чем эмоции моей тети.
Родственница так и не сдвинулась с места, зато потом я слышала, как она жаловалась моим двоюродным сестрам, что я совсем бесстыжая. И те даже пытались мне что-то высказать, но я не стала их слушать. Я все равно не понимаю: почему мне должно быть стыдно кормить свою дочь грудью на людях? Неужели в этом есть что-то неприличное?"
Мнение пользователей сети о данной ситуации разделились: некоторые выступили с критикой такого поведения матери, но большинство все же поддержало героиню истории:
- Люди, которые обижаются на то, что младенцы едят, могут закрыть глаза или уйти подальше от этого зрелища. Младенцы едят. В этот процесс может быть вовлечена грудь. Смиритесь с этим. © 7hr0wn / Reddit
- Бьюсь об заклад, эта тетушка ничего не предъявляет родственнику, который разговаривает с набитым ртом или берет еду из чужой тарелки. Но если мамочка естественным образом кормит своего ребенка, то это ужас-ужас! Я бы предпочел, чтобы женщина кормила спокойно там, где ей удобно, а не пряталась в ванной или спальне, потому что это «стыдно». © dhbroo12 / Reddit
- Тетя может накрывать голову скатертью каждый раз, когда обедает, если она считает процесс поглощения еды ужасным. Но ей, наверное, так будет неудобно есть? Странно. Детям тоже. © mecistops / Reddit
- Я никогда не пойму, почему куча людей бесятся из-за того, что мать кормит своего ребенка так, как задумано природой. Груди содержат молочные железы, они существуют для того, чтобы кормить младенцев. Но для многих людей эта правда звучит чертовски оскорбительно: если женщина осмеливается использовать грудь по прямому назначению на публике, то ее готовы заклевать. Вместо этого молодые мамы почему-то обязаны прятаться под покрывалами или в дальних комнатах, чтобы их никто не видел. При этом мужчины могут бегать с голой грудью весь день, и никто им ничего не говорит. © defectivemeatbag / Reddit
- Ой, ну ты просто героиня грудного вскармливания! На самом деле, нет. Ты не особенная и не делаешь чего-то сверхкрутого. Нет ничего странного или отвратительного в том, чтобы кормить своего ребенка грудью. Но в жизни есть много и других естественных процессов. Однако мы не ходим в туалет на глазах у посторонних и не ковыряем в носу прилюдно из уважения к другим людям. Это чертовски неуважительно — доставать грудь и кормить своего ребенка при всех. Так делают только люди, которым больше нечем гордиться в жизни, кроме грудного вскармливания. © Egglebert / Reddit
- Моя жена кормила нашу дочь грудью до 5 лет. Сама малышка говорила, что этот процесс помогает ей успокоиться, дает ощущение безопасности и тепла. Что может быть более естественным, чем это? Моему отцу не нравилось, что когда мы приезжали к ним в гости, моя супруга кормила нашу дочь грудью при всех без всякого стеснения. В первый раз он все 10 минут смотрел в потолок. А потом папа понял, что может принести пользу кормящей женщине: он встал и налил ей стакан воды. Отец так и не преодолел свой дискомфорт, но превратил его во что-то полезное. Благодаря крепкой иммунной системе, которую дочке дали 5 лет грудного вскармливания, она за все 8 лет не болела ничем сильнее насморка. © Affectionate_Base827 / Reddit
- Я все равно не понимаю: почему героиня не могла покормить грудью в другой комнате или в другом месте? Это был не ее дом. Иногда нам всем приходится делать то, что не хочется или не делать то, к чему мы привыкли, особенно в гостях. И это нормально. © YungReezy34- / Reddit
- Я немного ханжа. Я чувствую себя некомфортно, видя чужую грудь. Вы знаете, что я делаю, когда женщине рядом со мной нужно покормить ребенка? Я просто отворачиваюсь. Бам! — и проблема решена. Если вашей тете неудобно и она не может контролировать свои глаза, она должна тихо извиниться и уйти в другое место. Это ее проблема, а не ваша. © chameleonsEverywhere / Reddit
- Мама много раз рассказывала мне историю о ее свекре — моем дедушке по отцовской линии. Это случилось давно, когда она кормила грудью одного из моих братьев или сестер. Покрывало, которым мама прикрыла кушающего малыша, соскользнуло, и она поспешила его поднять и прикрыть ребенка снова. Но свекор остановил ее и сказал, что ей нечего стыдиться, потому что «мать, кормящая своего ребенка, — это самая естественная и красивая вещь в мире». Жаль, что некоторые люди этого не понимают. © Creative-Version4774 / Reddit
- Я бы хотела, чтобы все, кто обижается на младенцев, которые едят в публичных местах, немедленно начали кушать в общественном туалете с одеялом на голове. А что такого, да? Я видела наряды с красной ковровой дорожки, бикини да и обычную одежду, открывающую миру гораздо больше, чем процесс кормления ребенка грудью. И никто ничего не делает с этими фото — наоборот, все пускают на них слюни и хвалят красоту моделей. А в грудном вскармливании им видится что-то неприличное. Ну-ну. © FirstWeSneeze / Reddit
- О, вы кормите своего ребенка довольно скромно. Моя подруга, помнится, просто вывалила свой бюст в 10 см от лица моего мужа, когда ей надо было покормить своего ребенка. Я знаю, что она это сделала исключительно для привлечения внимания, потому что моя подруга такой человек. Мы с супругом сделали вид, что все нормально, хотя мой бедный муж был смущен донельзя. Как ни странно, мы все еще дружим. © AlbanyBarbiedoll / Reddit
- У меня есть отличная история. Когда мои дети были маленькими, мы жили рядом с торговым центром, в котором была «зона для кормления». Я зашла туда, а на диване миловались двое подростков. Я села на краешек и стала кормить. Девушка что-то шепнула своему возлюбленному на ухо. Парень посмотрел на меня и выдал: «Вообще-то есть вещи, которые нельзя делать на публике!» Я фыркнула и ответила: «Да, например целоваться вот так на людях». Они встали и ушли. Людям нужно проще относиться к грудному вскармливанию. Это не страшно. © Prestigious-Eye5341 / Reddit
Общество предъявляет к молодым мамам множество токсичных требований: не кормить грудью при посторонних, сразу же приводить себя в форму после родов, не жаловаться на будни материнства, ведь «все так живут и не ноют». К счастью, современные женщины умеют отстаивать свои интересы и не идут на поводу у устаревших правил и их приверженцев.