Женщина отдала наследство чужой девушке, а не детям. Кажется, будто она погорячилась, но есть нюанс

Дележ наследства зачастую бывает процессом не из легких. А уж когда в нем участвуют дети, бывшая жена и мачеха — добра не жди. Вот и героиня нашей истории получила наследство и распорядилась им так, что режиссеры бразильских сериалов рыдают в сторонке.

Вот как женщина описывает развитие событий: "Мне было 35 лет, а супругу — 40, когда мы поженились. Его дети от первого брака меня не приняли. Они тогда были подростками, характеры сложные: постоянно пытались меня оскорбить, поддеть. Я пыталась относиться к приемным детям, как к своим (у меня тоже была 7-летняя дочь), но куда там! Не сложилось. Пасынки постоянно называли меня охотницей за деньгами, мол, я вышла замуж не за их папашу, а за его состояние. На самом деле мои бабушка и дедушка были довольно богаты и оставили мне приличное наследство, поэтому я могла позволить себе не работать и заниматься воспитанием дочери. Но я не стала никому ничего доказывать и мужу запретила говорить детям о моем финансовом положении: хотелось, чтоб я им нравилась как человек, а не как денежный мешок.

Мой супруг очень переживал, что мы с пасынками не находим общий язык. Его очень раздражало то, как они вели себя со мной. Видя со стороны детей неприкрытое неуважение к женщине, которую он любил, муж отказался оплачивать их учебу в колледже. Им пришлось брать кредит на обучение. Детишки так разобиделись на отца, что просто перестали с ним общаться. Муж 3 года тяжело болел. За все это время родные дети не навестили его ни разу! Даже моя дочь поддерживала нас, как могла, а они просто игнорировали отца. Мы долго боролись с болезнью, но она все же победила. После 20 лет совместной жизни моего мужа не стало.



Знаете, кто был нам поддержкой все эти годы? Абсолютно чужой, по сути, человек — молодая официантка из кафе, где мы часто бывали. Узнав, что мой супруг тяжело болен, она взялась нам помогать. Несмотря на то, что эта женщина в одиночку воспитывает двоих малышей да еще и учится, она нашла время и силы на чужих для нее стариков. Она даже сменяла меня на ночь в больнице, когда мне нужен был перерыв (ее дети в это время ночевали у нас дома). По сути, эта женщина стала для нас той дочерью, о которой мы мечтали. Когда мужа не стало, именно она помогла мне организовать похороны. Дети супруга пришли на церемонию только для того, чтобы узнать, что там с наследством.

Оказалось, все свое имущество — $ 25 тыс. — супруг завещал мне. Я подумала, подумала и решила, что неблагодарные дети мужа не заслужили ни цента, и отдала все эти деньги официантке, которая так помогла нам в трудное время. Она отказывалась, конечно, но я настояла. Считаю, что она заслуживает их больше, чем пасынки, забывшие про отца. Однако мой поступок никто из семьи не оценил. Моя дочка расстроилась, что ей тоже ничего не досталось. А бывшая моего супруга и его дети разобиделись в пух и прах, что я раздаю их деньги чужим людям. Но я не считаю, что поступила неправильно. А вы?

Как ни странно, но многие пользователи сети посчитали, что в данном случае отдать деньги постороннему человеку — правильное решение: Если бы ваш муж хотел, чтобы его дети или ваша дочь получили его имущество, он бы оставил его им. Но он хотел, чтобы оно было у вас. И вы имеете полное моральное право отдать эти деньги тому, кому считаете нужным и для кого они могут стать подарком, который изменит всю жизнь. © BaconEggAndCheeseSPK / Reddit

Наследство — это всегда подарок. Его не стоит ждать, его нельзя «заслужить». Если бы ваш муж ушел в мир иной по уши в долгах, стали бы его дети помогать их выплачивать? Нет. Независимо от того, что думают они или кто-либо еще — вы сделали прекрасное дело для того, кто действительно был более достойным. © TrainingDearest / Reddit

Почему люди рассчитывают на получение «своего» наследства, как будто у них есть какое-то особое право, мне непонятно. Доброта и щедрость официантки, которая пришла к вам на помощь в трудный час, вероятно, значили для вас и вашего мужа в тысячу раз больше, чем эти деньги. Кроме того, она найдет им гораздо лучшее применение, чем дети вашего покойного мужа. Вы поступили правильно, и никакого чувства вины перед пасынками у вас быть не должно. © mustng66 / Reddit

Семья — это люди, которые будут рядом, когда вам понадобится помощь. Это не обязательно те, кто связан кровными узами или браком. Если женщина помогла вам по доброте своего сердца, а кровные дети бросили отца, то она гораздо больше достойна наследства. Я аплодирую вам за то, что вы решили помочь ей. © NCNative919 / Reddit