Женщина получила работу мечты, но вдруг ее отправили лесом. Она написала негативный отзыв, и тут понеслось

Женщину «уволили» еще до того, как она успела выйти на работу. Она поделилась своей историей в интернете и теперь опасается, что нерадивая компания подложит ей еще какую-то свинью.

Одна женщина искала новую работу. И вот однажды, кажется, нашла то, что ей было нужно. Позади было два успешно пройденных собеседования, зарплатные обещания на 40% выше нынешних и предложение о начале сотрудничества. Когда все складывается настолько удачно, трудно не потерять голову. Вот и наша героиня с полной уверенностью в завтрашнем дне отправилась к действующему работодателю, чтобы уведомить его об увольнении. Вскоре героиня получила от отдела кадров все должностные инструкции, ознакомилась с особенностями рабочего процесса на новом месте и, наконец, подписала все необходимые документы. Однако буквально через пару дней случилось немыслимое.

«Я получила электронное письмо, в котором говорилось что они отзывают свое предложение о работе из-за „внутренних изменений“. Но, несмотря на это, обещают „иметь меня в виду“ в будущем», — говорит автор истории. «Сказать, что я в ужасе — это не сказать ничего! Эти ребята обманули меня и только что оставили без работы и постоянного источника дохода!» — негодует женщина. Ситуация омрачается еще и тем, что двухнедельная отработка на старом месте только что закончилась, все документы там тоже подписаны. «Я умоляла своего прежнего работодателя придумать хоть что-нибудь и оставить меня на нынешнем месте. Но она сказала, что отдел кадров ничем не может помочь», — уточняет героиня. Женщина подробно изложила всю эту некрасивую историю на специализированном сервисе с отзывами о работодателях. Ответ нерадивой компании не заставил себя долго ждать. «Сегодня утром получила от них письмо. Настойчиво требуют, чтобы я удалила отзыв, а то, видите ли, их репутацию порочу. А мне плевать, я ничего плохого не сделала! Так позже они вообще заявили, что при любых раскладах не планируют ничего мне компенсировать», — пишет несчастная.

Тысячи людей в комментариях горячо поддержали соискательницу в ее стремлении найти справедливость. Их выходка буквально кричит: «Мы знаем, что обманули вас, но, пожалуйста, никому не рассказывайте об этом, а то вы выставите нас в невыгодном свете». © wfpinky / Reddit

вы выставите нас в невыгодном свете». © wfpinky / Reddit Ничего не удаляйте. Эти ребята заслуживают дурной репутации. То, как они поступили с вами, — ужасно. © SoNerdy / Reddit

Думаю, вам следует опубликовать свою историю на всех возможных популярных сайтах с отзывами о работодателях. Разрушьте их репутацию. В долгосрочной перспективе это обойдется им очень-очень дорого. © Flying_Squirrel_007 / Reddit

Дам совет: что бы вы не предприняли в итоге, для начала убедитесь, что не выглядите озлобленной. Оставляйте только анонимные комментарии, которые никто не сможет связать с вами напрямую. Компания уже надула вас. Неизвестно, что они предпримут, чтобы защитить себя. Старайтесь оставаться профессионалом несмотря ни на что. © TheSchram / Reddit



Компании должны понимать, что их действия могут серьезно влиять на жизни людей. То, что они сделали, совершенно неприемлемо. Их жалобы на ваш отзыв — это смех да и только. Не хотите плохих отзывов? Не будьте плохой компанией. Все просто! © qasimq / Reddit

могут серьезно влиять на жизни людей. То, что они сделали, совершенно неприемлемо. Их жалобы на ваш отзыв — это смех да и только. Не хотите плохих отзывов? Не будьте плохой компанией. Все просто! © qasimq / Reddit Новая компания поступила ужасно. Но и ваша предыдущая немногим лучше. Как это отдел кадров не может взять вас обратно на прежнее место? Я работаю техническим директором в одной фирме и никогда не слышал такого бреда. © nyc_a / Reddit

Просто отвратительно! Никакого сочувствия к человеку, который из-за их ошибки только что остался без работы. Такое отношение — огромный красный флаг. © Diamond_Hands*** / Reddit

Удивлен, что никто не упомянул об этом, но, возможно, вы можете подать на них в суд. Ваше согласие на предложение о работе — это своего рода контракт. Вы полагались на их обещания и приняли решение, которое пагубно отразилось на вашей жизни. Возможно, они должны вам денег. © mrjosemeehan / Reddit

Многие призывали женщину открыто озвучить название компании. Однако она не стала этого делать, так как боится за свою дальнейшую карьеру. Сейчас она общается с несколькими юристами по трудовому праву. Женщина не теряет надежду добиться справедливости и продолжает активно искать работу.