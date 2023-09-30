Женщина спросила, прав ли ее муж, что требует прятать прокладки в доме. И к обсуждению внезапно подключились мужчины

Девушка поехала в отпуск с мужем и его другом. Первые же дни отдыха были испорчены ссорой. А все потому, что у героини этой истории начались месячные. Противостояние мужа и жены зашло так далеко, что они попросили пользователей сети рассудить их. В комментариях разразились такие споры, что админам пришлось закрыть ветку.

Итак, все началось с того, что девушка, ее 30-летний муж и 30-летний приятель супруга отправились на отдых. Компания сняла квартиру на всех. И вот у девушки случились «эти дни», и она купила прокладки. «Я оставила их на стойке в ванной в полупрозрачном пакете, где их даже не было видно. Однако мой муж посчитал это неуместным», — пишет девушка. Подчеркнем, что речь идет о неиспользованных запакованных средствах гигиены.

Муж сказал: «Моему другу не понравится, если он увидит их и узнает, что в квартире происходит это». Девушка возразила: «Менструация — это естественный процесс, и его не следует считать грубым или грязным. Никто не должен стыдить женщин за это». «Следуя его логике, я предложила мужу спрятать всю туалетную бумагу в доме, а то ведь фу», — добавила героиня. Только вот супруг в ответ промолчал, поэтому девушка засомневалась: «Я все еще задаюсь вопросом, может, я была не права, что оставила прокладки в ванной? Стоит ли мне прятать прокладки от мужа и его друга?»

Многие пользователи встали горой за девушку. Насмешливые комментарии посыпались, как из рога изобилия: Что было бы, если ваш муж простудился и вы бы заставили его спрятать все носовые платки в доме? Да он бы взбесился. © Dull-Wrongdoer5922 / Reddit

Поскольку рот человека содержит больше микробов, чем сиденье унитаза, лучше спрятать зубные щетки. © Inside_Garden6464 / Reddit

Представьте, в каком шоке будет его друг, когда поймет, что люди в квартире ходят в туалет. © Cha_r_ley / Reddit

Прочитав это, муж сказал, мол, конечно, девушки-комментаторы из женской солидарности будут на стороне жены. Тогда ответили мужчины: Когда я вижу в доме прокладки моей девушки, моя единственная реакция — это пойти и купить шоколадку или мороженое. А также мы смотрим фильмы каждый вечер в течение недели. © Flashbinder / Reddit

Я как-то сам купил пачку прокладок — вдруг кому-то из гостей понадобится. Одного не учел: мне продали самый большой, самый толстый и, по-видимому, самый ненужный тип изделий из всех возможных. Они уже 10 лет лежат в ванной и ими так никто и не воспользовался. © BetweenWeebandOtaku / Reddit

Милая, вот ответ от моего отца твоему мужу: «Если мужчина не может вынести вид прокладки или тампона, тогда ему не следует встречаться с женщинами, пока он не повзрослеет». © Idiosyncraticloner / Reddit

У 30-летнего мужика не должно быть проблем с тем, чтобы увидеть прокладки. Почти каждый парень вырос с мамой. У нее была менструация. Такова жизнь. У меня есть 13-летний сын, и я не могу себе представить, чтобы он сошел с ума, увидев прокладки/тампоны моей жены или его сестры. © kev92685 / Reddit

Я мужчина, и я все время ношу их с собой как часть аптечки, потому что однажды произошло ЧП и моей девушке они понадобилась, у нее их не было. Так что теперь я готов на все случаи жизни. © motnock / Reddit

Женщин слова мужа здорово рассердили: Муж по сути сказал: «Меня не волнует мнение моей жены или тысячи женщин на Reddit, мне нужно мнение незнакомых мужчин о том, должна ли моя жена скрывать свои прокладки ради комфорта моего друга». Развод и девичья фамилия! © PierogiesNPositivity / Reddit