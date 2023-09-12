Женщина вышла замуж за вдовца с ребенком. И влипла в историю, от которой мороз по коже

Мы с интересом следим за сюжетами сериалов, сопереживаем персонажам, но порой считаем, что сценаристы явно перебарщивают с драмой и придумывают повороты, которых в жизни быть не может. Однако героиня этой истории вживую столкнулась с такими проблемами, которым место в самой закрученной мыльной опере. Вот как, по ее словам, развивались события.

«Я встретила своего будущего мужа в институте. Сначала мы просто тусовались между парами, ходили в столовую. Потом сдружились и в конце концов начали встречаться. Тогда я и познакомилась с его годовалой дочуркой. Он рассказал, как остался отцом-одиночкой — мама малышки, Карина, не справилась с агрессивной формой рака. Я очень хорошо понимала, через что он прошел, ведь та же болезнь отняла у меня сестру и отца. Это сблизило нас, ну и еще то, что наши вкусы совпадали — нам нравилась одна и та же музыка, мы любили пиццу и фильмы о супергероях.»

Женщина рассказала, что ее парень был по уши в долгах, что и неудивительно, ведь ему приходилось оплачивать медицинские счета, которые остались после кончины жены, а еще в одиночку тянуть ребенка. Однажды он пожаловался, что задолжал квартплату и вообще не представляет, как жить дальше. Героиня истории посочувствовала ему и предложила съехаться — она в то время жила в небольшой квартирке, которую ей сдавала подруга бабушки, и оплачивала только коммуналку. Хозяйка квартиры согласилась впустить мужчину с ребенком, но при условии, что он будет вносить небольшую арендную плату.

Через год оба закончили институт. Руби — так зовут девочку — исполнилось два годика. «Я сразу нашла работу в небольшой анимационной студии на три дня в неделю, а в остальное время собиралась фрилансить. А вот мой парень, хотя его специальность была крайне востребована на рынке, дальше брал халтурки: подрабатывал в кафе и на стройке неполный день. Так, по его словам, он мог проводить больше времени с ребенком», — рассказывает женщина. «А в один прекрасный день он озвучил мне „отличный план“: чтобы он мог сэкономить на детском садике, я буду в свои выходные присматривать за деткой. Я видела, какие у него долги по кредитке, да и с Руби не было никаких проблем, так что я подумала и согласилась».

В это время у малышки диагностировали эпилепсию и частичную потерю слуха. Из-за этого родители парня стали относиться к ней так, будто она вообще не в порядке. Хотя девочка была просто золотая, а все проблемы решались лекарствами и слуховым аппаратом. «Я обожала эту малышку. Даже будь она моя родная, вряд ли я любила бы ее больше», — признается женщина. «Нашей девочке было почти 4 года, когда мы с ее отцом решили пожениться. Он хотел шикарную свадьбу, с полноценным медовым месяцем и всем таким. Я предупреждала, что у нас нет на это денег. Я еще выплачивала кредит за учебу, а про его финансы даже и говорить нечего. Но он и его мать, оказывается, думали, что моя семья за все заплатит. Я же так не считала. Как и мой отчим, который только посмеялся».

В итоге пара устроила торжество на заднем дворе родительского дома невесты. «Как по мне, то свадьба была великолепной. Муж казался прекрасным принцем, а Руби была просто ангелочком», — рассказывает она. Время шло, новоиспеченный муж наконец-то устроился на полноценную работу — стал торговым представителем. Молодой семье приходилось непросто, ведь они все еще выплачивали долги. Из-за работы супруг часто был в разъездах. «Я проводила с падчерицей кучу времени: водила ее по врачам, на занятия балетом, на детские праздники. Даже шила нам одинаковые наряды. Малышка начала называть меня мамой Милой. Все вроде шло по накатанной, но затем начались странности», — пишет женщина.

Поездки мужа становились все длительней, да и с работы в офисе он возвращался все позже. С ребенком вовсе начало твориться нечто неладное. Однажды Руби, с которой никогда не было особых проблем, закатила истерику, когда папа забирал ее из садика. Еще малышка начала писаться по ночам, а во время отъезда отца просилась в постель к мачехе. Женщина заволновалась: «Я запаниковала. Думала, что где-то облажалась, что-то упустила». Она отвела ребенка к психологу, но тот смог вытянуть из девочки только одно — она боится, что мачеха ее бросит. «Я была сбита с толку — наш брак, конечно, не был идеальным, впрочем, как и у многих, но с чего ребенок взял, что я могу уйти от них?»

Однажды муж снова уехал в длительную командировку. Мачеха и Руби, которой на тот момент исполнилось 6 лет, остались вдвоем. «Я отлично помню ту ночь. Детка приболела и задремала у меня на коленях», — рассказывает героиня. — «Я листала соцсети, когда вдруг фоточки со свадьбы друзей мужа привлекли мое внимание. Кто-то отметил его на одном из снимков. На заднем плане, явно не догадываясь, что он в кадре, мой благоверный целовал в щеку женщину, которую я прекрасно знала, пусть и заочно. Ее фото стояло у нас на шкафу, чтобы падчерица помнила, как выглядела покойная мама. Судя по метке в соцсети, это была некая Кристина, не Карина. Но те же рыжие волосы, такая же татушка... Меня бросило в жар, а потом в холод. Я отнесла ребенка в кроватку и начала копать».

Соцсети раскрыли женщине шокирующую правду. Ее муж и Кристина встречались со школы. Это она родила Руби. Но дамочка вела весьма вольный образ жизни, и ребенок оказался ей не нужен. Вишенка на торте — мадам жила в с соседнем городке, в который неверный муж обязательно заезжал во всех своих командировках. «Меня трясло, я рыдала», — делится пережитым героиня. Она позвонила брату. «Они с женой примчались в мгновение ока, я выплакалась на его плече и малодушно позволила ему все разрулить. Брат позвонил мужу и оставил ему голосовое, в котором предупредил, что если тот сунется к нам без предупреждения, мы вызовем полицию».

«Больше всего я боялась, что муженек явится за Руби», — рассказывает женщина. Однако ее благоверный просто пропал на 2 месяца. За это время героиня окончательно все выяснила. Кристина ничем не болела, долгов за лечение не было. Все долги по кредитке муженька были следствиями его разгульной жизни. Парочка снова снюхалась где-то через полгода после того, как мнимый вдовец женился на несчастной женщине. При жене он делал вид, что мамы Руби нет в живых, а сам, как оказалось, таскал ребенка на встречи с Кристиной. Сложно представить, что творилось в голове у крохи. Девочка потом призналась, что биологическая мать была с ней строга и даже обозвала малышку из-за того, что она плохо слышит.

Женщина подала на развод и одновременно начала процесс официального удочерения. То, что муженек пропал с радаров, играло ей на руку. Она собрала свидетельства родных и воспитателей, а также гору документов, подтверждающих, что ее уже почти бывший муж и его зазноба Кристина — плохие родители. Руби при этом твердила всем и каждому, что хочет остаться с «мамой», имея в виду, конечно, мачеху. «Я была готова бороться за ребенка, но эта парочка отказалась от дочери без боя. Зато муж умудрился обчистить наш сберегательный счет, забрать машину, которую подарили нам на свадьбу его родители, и вынести всю технику из дома. Не тронул только мой мобильный и ноут. У меня остались дочь и собака, которая тоже когда-то была его. Считаю, что я осталась в выигрыше».

«Сейчас Руби 14 лет. Она удивительная, очень умная и веселая. Любит науку, краситься и наших домашних животных. Она еще не решила, кем станет: ученым-экологом, ветеринаром или блогером. Я встретила мужчину. Его дочки-близняшки считают Руби самой крутой девочкой на свете. А мой любимый утверждает, что самая крутая здесь я. В общем, мы счастливы. Итак, мой брак распался, бывший оказался лживым негодяем, но благодаря этой безумной истории я нашла настоящую любовь — мою прекрасную дочь. И, оглядываясь назад, понимаю, что если бы выпал шанс прожить этот период заново, я не стала бы ничего менять».

Пользователи сети пришли в восторг от этой истории. Главным образом потому, что она хорошо закончилась. Я боялась, что ваш рассказ закончится печально и вы потеряете друг друга навсегда. Но произошло совсем не это. У меня даже нет слов, как я рада за вас и вашу дочь. © Alexandra Pell / Quora

Эта история заставила меня плакать. Я так рада, что вы с Руби нашли друг друга. © Kavya Joseph / Quora

Все сложилось наилучшим образом, потому что ты сильная, любящая женщина и тебя не сломить. Обнимаю. © Diana / Quora