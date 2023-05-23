10 ситуаций в транспорте, когда мы думали, что были правы, а на самом деле нарушали дорожный этикет

Золотое правило этикета гласит: «Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе». Истина применима к любой ситуации, где предполагается коммуникация между людьми. Общественный транспорт — одна из сфер, где нормы приличия регулярно нарушаются из-за их незнания или из-за умышленного игнорирования. Мы решили еще раз вспомнить, как не стоит себя вести, когда находишься в дороге.

Проносить с собой остропахнушие продукты

Это правило этикета касается любого общественного транспорта. Будь то самолет, автобус или поезд — все это замкнутые пространства. Обычно любые запахи в тесном пространстве усиливаются, что приносит дискомфорт окружающим. По правилам дорожного этикета лучше взять с собой продукты без острых запахов, например, печенье и шоколад, и отказаться от горячей пищи и фастфуда.

Закидывать ноги

Старайтесь следить за положением своих ног. Во время полета они должны находиться не в воздухе, не на кресле впереди сидящего пассажира и его подлокотнике, а непосредственно на полу перед вами. Это не только обеспечивает комфортный полет ваших попутчиков, но и вашу безопасность в случае сильной турбулентности и аварийной ситуации.

Просить уступить место

В прейскуранте большинства авиакомпаний существует дополнительная услуга на преждевременное бронирование мест с улучшенными условиями. Если вы хотите сидеть рядом со своими попутчиками, либо во время полета расположиться у окна, то следует заранее позаботиться о своем комфорте. По словам опытного пилота, просить поменяться местами — моветон. Исключением из этого правила, по мнению общественности, может быть только ситуация, когда вы хотите предложить пассажиру свое улучшенное место взамен на его стандартное.

Громко разговаривать

Специалисты по этикету в один голос твердят, что громкие разговоры в общественном транспорте среди других пассажиров — табу. Никому не интересно слушать о том, как вы сходили в поликлинику или что приготовили на ужин вне зависимости от того, рассказываете ли вы это по телефону или же делитесь со своим попутчиком. Если разговор неотложный, то эксперты советуют выйти в тамбур или другое безлюдное пространство, чтобы не мешать остальным пассажирам.

Не регулировать громкость наушников

Наушники — идеальный вариант для того, чтобы уединиться во время путешествия. Музыка или фильм позволяют отвлечься от монотонной дороги, тем самым ускоряя времяпрепровождение в пути. Однако, по правилам этикета, громкость звука должна быть отрегулирована так, чтобы для остальных пассажиров она была не слышна. В противном случае основная функция наушников теряется.

Пытаться заговорить с человеком в наушниках

Как человек с наушниками не должен приносить дискомфорт другим пассажирам, так и наоборот. Порой во время полета бывает чертовски скучно и хочется с кем-нибудь поболтать, но не пытайтесь заговорить с человеком, на котором надеты наушники. Если пассажир решил послушать музыку или посмотреть фильм, это значит, что он не открыт к диалогу. Единственным допустимым вариантом коммуникации с ним считается просьба подвинуться, когда вы решили покинуть ряд.

Расталкивать пассажиров на входе

Заминка на выходе из общественного транспорта — одна из распространенных проблем. Нормой этикета считается сперва выпустить тех, кто собирается выйти, а затем зайти самим. Также рекомендуется встать по обе стороны от выхода и не блокировать путь выходящим из транспортного средства.

Забывать о правилах гигиены

Дискомфорт окружающим приносят не только сильно пахнущие продукты, но и неопрятные пассажиры. Перед путешествием стоит позаботиться о своей гигиене: принять душ, воспользоваться дезодорантом и надеть чистую одежду. Однако эксперты не советуют обливаться парфюмом, поскольку аромат может быть слишком едким для закрытого пространства. При всем этом нужно помнить, что общественным транспорт — это не дом. Следует заблаговременно, до входа на борт, провести процедуры по подпиливанию ногтей и использованию зубных нитей.

Проносить крупногабаритный багаж

Любой крупногабаритный багаж должен провозиться в специально отведенных для этого местах. Настоятельно рекомендуется отказаться от больших сумок и прочих предметов, которые заполоняют пространство салона, поскольку они попросту мешают остальным пассажирам комфортно расположиться на своих посадочных местах.

Бороться за подлокотники

Самым скованным в полете оказывается пассажир, который сидит по центру. У него нет доступа ни к окну, ни к проходу, следовательно весь полет он находится в напряжении. В руководстве с правилами уважительного путешествия говорится, что этому пассажиру следует дать чуть больше комфорта и уступить оба подлокотника.