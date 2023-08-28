10 сообщений, которые могли бы все изменить, если бы их только решились отправить
Вот иногда пишешь собеседнику сообщение, а потом стираешь все и отправляешь совершенно другие строчки. Мы вспомнили все такие вот ситуации из жизни и составили подборку сообщений, которые очень хотелось отправить, но решиться на этот шаг так и не удалось.
Иногда так хочется поставить начальника на место... Ну, в следующий раз уж точно
А иногда гордость мешает истинным чувствам (но, может, оно и к лучшему)
Порой настолько устаешь спорить с близкими и что-то доказывать, что просто соглашаешься
А желание сохранить добрые отношения бывает важнее принципов
Может, иногда все-таки не надо ходить туда, куда не хочется?
А на какой ответ они всякий раз рассчитывают?
Частенько желание угодить родным задвигает на задний план нас самих
А на первом свидании все мы иногда пытаемся казаться немного другими, чем есть на самом деле
Все вокруг отрастили личные границы, и мы стараемся их не задеть — иногда в ущерб собственным чувствам
Иногда все так бесит, что так и подмывает честно ответить на дежурное «как дела»
А еще мы как-то представляли, какой была бы реклама, если бы там говорили только правду. Честность в рекламе — тоже, знаете ли, своего рода «неотправленное сообщение», так и оставшееся за кадром.
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