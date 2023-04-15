10 вещей, из-за которых давно пора перестать краснеть и оправдываться

Ругать себя за лишнюю булочку или за легкомысленную покупку свойственно многим. Но вряд ли чувство вины поможет вам стать лучше. А излишние оправдания и извинения снижают самооценку, так что если вы не наступили кому-то на ногу или не подвели кого-то, то подумайте, так ли уж нужно винить себя. Ниже мы перечислили распространенные ситуации, связанные с чувством стыда, которого вполне можно избежать, если отнестись к себе как к другу и проявить к себе сострадание.

Физиологические проявления

Jack Shea/Starshots/Broadimage/EAST NEWS

Речь не идет о том, чтобы вовсе не следить за собой. Но все мы люди, и каждому случалось вспотеть в жаркую погоду или не сдержать каких-нибудь естественных, но считающихся неприличными звуков. Если такое вдруг случайно произошло, просто проигнорируйте, не привлекая к ситуации еще больше внимания излишними извинениями.

Просмотр сериалов

Возможно, вы иногда испытываете чувство вины за то, что с головой погружаетесь в любимый «Дом Дракона» или «Клан Сопрано», вместо того чтобы вымыть посуду или сделать уроки с ребенком. Но исследования доказывают полезность такого времяпрепровождения: просмотр сериалов повышает наш эмоциональный интеллект и делает нас более чуткими и сопереживающими людьми.

Спонтанные покупки

Незапланированные покупки часто вызывают чувство вины. Но иногда вещи, которые нам не так уж и нужны, делают нас счастливее. Так что если вы купили куклу Барби, которой у вас не было в детстве, или легкомысленные босоножки со стразами, которые вам, в общем-то, даже некуда надеть, и это доставило вам удовольствие, то не стоит этого стыдиться. Не все вещи служат по своему прямому назначению. Иногда они нужны просто для радости.

Возврат непонравившейся вещи в магазин

Некоторые люди испытывают неловкость оттого, что приходится возвращать товар в магазин, особенно если он не испорчен, а просто не подошел или разонравился. Но в этом нет ничего страшного. Политика возврата даже выгодна магазинам: возможность вернуть товар поощряет людей покупать больше, ведь они знают, что в крайнем случае они могут отказаться от покупки. И вы точно можете не оправдываться перед продавцом за то, что передумали.

Готовка

Возможно, ваши блюда не всегда получаются идеальными. Но ведь вы готовили для кого-то, о ком хотели позаботиться, и этого уже достаточно. Реплики в духе «твой суп не такой, как у мамы» говорят лишь о бестактности говорящего, а не о вашем уровне кулинарного мастерства. Хотите совершенствовать его — совершенствуйте, но не оправдывайтесь за то, что у вас что-либо не вышло.

Еда

EAST NEWS

Мы часто виним себя за то, что съели слишком много или позволили себе кусок торта. Осуждение пищевых привычек другими людьми (фудшейминг) подливает масла в огонь: вегетарианцы не одобряют мясоедов, мясоеды посмеиваются над вегетарианцами, а любители фастфуда шутят над приверженцами ЗОЖ, подсчитывающими каждую калорию. Внутренний запрет на какую-либо еду ведет к срывам, а срывы вызывают чувство вины — в итоге получается порочный круг. Но его можно разорвать, убрав стыд из ваших отношений с едой. Вот одна из стратегий: Разрешите себе есть все, что хотите и когда хотите. Побалуйте себя, если решили, что оно того стоит. Не делайте этого, если это не так.

Наслаждайтесь каждым кусочком и не торопитесь.

Скажите себе: «Я здоровый человек, который делает здоровый выбор. Я просто иногда хочу кекс, и это нормально. Это не делает меня плохим. Это просто делает меня человеком».

Лень

Порой окружающие кажутся нам суперлюдьми: они бегают по утрам, каждый день готовят обед из 3 блюд, бесконечно путешествуют и идеально выполняют свою работу, не забывая при этом великолепно выглядеть. А вот мы ничего не успеваем: на это нет ни сил, ни времени, ни желания. Но наука на стороне закоренелых лентяев: оказывается, им не грозит эффект выгорания вкупе с хронической усталостью и истощением, а умение хорошо отдохнуть повышает их креативность и продуктивность. Они лучше планируют свою жизнь: если уж тратить силы, то не на ерунду, а на что-то действительно стоящее. У неторопливых людей даже есть собственная концепция под названием slow living, и суть ее в том, чтобы жить, наслаждаясь повседневными вещами без всякой спешки.

Упущенные возможности

Страх упустить что-то важное и интересное настолько распространен, что получил специальное название — FOMO. Он приводит к болезненному стремлению быть в курсе всех событий, тенденций и новостей, а также к чувству вины за то, что сделать это не получается. Ситуацию усугубляют соцсети, которые убеждают каждого из пользователей в том, что все остальные, кроме него, живут насыщенной и интересной жизнью. Специалисты советуют сосредоточиться на благодарности за то, что у нас уже есть, а не на упущенных возможностях.

Возраст

Invision/Invision/East News

Стереотипы по поводу возраста и дискриминация по возрастному признаку часто заставляют нас беспокоиться, не слишком ли мы молоды для руководящей должности или не слишком ли стары для брака, особенно когда другие люди прямо говорят нам об этом. Специалисты советуют сосредоточиться не на сожалении по поводу возраста (это просто цифра, которую все равно не изменить), а на стремлении быть активным, сколько бы вам ни было лет.

Успехи

Jordan Strauss/Invision/East News

Некоторые люди склонны стесняться своих успехов и приуменьшать победы из-за опасения, что это выставляет окружающих в невыгодном свете. Не стоит «отказываться от собственного сияния во имя того, чтобы помочь другим казаться ярче». Это не помогает ни вам, ни вашим соперникам или более слабым коллегам. Перестаньте убеждать себя, что ваш успех стал возможен только благодаря помощи других, везению или удачному расположению звезд. Присвойте себе свои собственные достижения.