10 установок старшего поколения, от которых пора избавиться и вздохнуть наконец с облегчением

Конечно, мы заметно отличаемся от наших родителей и бабушек. И это не делает наших близких плохими. Просто старшее поколение не привыкло нежничать: они часто рубят сплеча, не особо заботясь о том, как это отложится в памяти детей. И мы сейчас, воспитывая собственных сыновей и дочерей, часто думаем: «Лишь бы не так, как воспитывали меня». Другие они, что поделать, мы их за это не виним. А вот продемонстрировать в статье, насколько резким и порой токсичным бывает их поведение, можем запросто, ведь почти каждый день на все это смотрим.

Их советы в духе «Стерпится — слюбится» — призыв прощать то, что обычно не прощается

Старшее поколение, наслушавшись историй о том, как молодые разводятся, не сошедшись характерами, скептически поджимают губы: «А вот в наше время разводов не было». Вы наверняка также слышали фразы вроде «Плохонький, да свой» — чего, мол, разводиться. Но правда в том, что наше поколение подходит к семье и браку более осмысленно. Мы отслеживаем абьюзивные сигналы и, если партнер начинает изменять или вести себя грубо, стараемся разорвать отношения, а не терпеть, лишь бы быть при муже. Каждый раз, как спросишь совета по отношениям у старшего поколения, слышишь только: «Ну, все мужчины так себя ведут, смирись». Что ж, значит, это не мой мужчина. © kLee___ / Twitter

Они нередко считают, что вежливость при разговоре с обслуживающим персоналом не нужна

Мы, как правило, говорим «Здравствуйте» и «Спасибо» кассирам в супермаркете. А наши родители? Автор статьи лично обратил внимание на то, что для старших поколений его семьи кассиры, официанты, кондукторы в автобусах и многие другие — это просто «обслуга», «подай-принеси», то есть разговаривать с ними можно небрежно, а то и вовсе не разговаривать. Не надо так. Простая вежливость — лучшее, что мы можем сделать для окружающих.

Наши родители порой прямо-таки требуют, чтобы мы родили им внуков

Причем это касается не только чайлдфри. Даже к тем, кто в принципе собирается родить ребенка, просто в более подходящее для этого время, постоянно предъявляются претензии в духе: «Все ясно, не успею я внуков понянчить»; «А в старости с тобой рядом твоя работа будет?» и прочие зайки, лужайки и стаканы воды. Дорогие родители и бабушки! Мы вас очень любим, но не давите на нас. Это нам решать, когда обзаводиться детьми. Только нам и никому больше. А нам с женой уже за 70. У нас нет детей, и мы до сих пор считаем, что все сделали правильно. Так что теперь защищаем молодежь, которую все время достают из-за того, что у них нет детей. © TheCountry16 / Twitter

Их универсальный совет — «Да нужно просто больше работать»

В любой ситуации. Настигла послеродовая депрессия — «Тебе надо поскорее на работу выйти». Рутина перестала приносить удовольствие — «Да ты просто работаешь мало, все беды от лени». И наши родители действительно все время работали: хоть по дому, хоть на какой-либо должности. Но к современному поколению пришло осознание того, что бесконечно пахать вообще не полезно, это приводит к выгоранию. Да, «раньше никаких депрессий не было», мы знаем, мам. Только хочется жить в удовольствие и работать в меру своих возможностей, а не загонять себя в беспросветную каторгу.

Им кажется, что навязчивость — лучший способ добиться своего

В особенности это касается работы. Вот, к примеру, мы в поиске новой должности, а старшее поколение вечно предлагает заявиться прямиком к потенциальному руководителю, кинуть резюме на стол и сказать, что завтра ты готов выходить на работу. И никогда не ждать, пока нам перезвонят: названивать самим или самому прийти в офис, чтобы потребовать ответа. А тем временем руководитель компании рассматривает только резюме, присланные на почту, а к незваному гостю скорее охрану вызовет. Спасибо за совет, конечно, но времена сейчас и правда другие. Ха, или вообще скажите, что вы готовы приступить вот прямо сейчас, чтобы выгодно отличаться от всех этих бездельников, которые смогут выйти только завтра. © arealactualguy / Twitter

А еще вот эта установка: «Мы страдали, тебе тоже надо»

К чему это относится? Да ко всему. И к работе, как мы уже упомянули выше, и к воспитанию детей, и к ведению быта, и к отношениям. «Зачем памперсы? Раньше в пеленки заворачивали, и хорошо», «Робот-пылесос? Да я на коленях с тряпкой ползала, и всегда чисто было», и так до бесконечности. Мы знаем, что родителям порой жилось нелегко. Но сейчас прогресс шагнул далеко вперед, и нет ничего плохого в том, чтобы пользоваться его благами. Мама, которая использует памперсы и кормит смесью, тоже хорошая мама. Хозяйка, у которой «техника за нее все делает», тоже хорошая хозяйка.

Они считают, что современные дети слишком мягкотелые

«Вот в наше время мы разбирались с обидчиками как надо, а не жаловались» — слышали такое, рассказывая родителям о том, как вашего сына в школе обижают? Мы тоже слышали. И хотим сказать, что насилием ничего решить нельзя. Нам будет спокойнее, если наши дети будут, сидя дома, погружаться в книжные и игровые вселенные. Лучше мы создадим для сыновей и дочерей такое «мягкое» детство, чем они будут расти как мы, среди гаражей, строек и самодельных петард. Ну не хотим мы, чтобы наши дети были «жесткими». С точки зрения родительства это куда безопаснее.

Они любят сравнивать нас с собой в том же возрасте

И это тоже весьма некорректно, потому что в их возрасте все было иначе: другие условия, другие цены, другие обстоятельства. Да, и замуж выходили раньше, и детей рожали раньше, и работали с 17 лет, и учились, одновременно подрабатывая. Все это было. А у нас будет по-другому, уж простите нас за это.

А эти их супружеские шутки о том, как муж с женой друг друга терпеть не могут?

Мы понимаем, что в любой паре свои порядки. Но, слыша от деда в адрес бабушки «старая ты язва», мягко говоря, удивляемся. И всякие «Как я тебя 20 лет терплю?», сказанные мамой папе как бы в шутку, а как бы и нет, — туда же. Шутить друг над другом, конечно, полезно, и в здоровых отношениях всегда есть место юмору. Но шутки о том, что твоя половинка — редкостная зараза, особенно при растущих детях, — так себе затея, как нам показалось.

Они говорят, что сначала учеба, потом семья, а если повезет, то еще и карьера. А жить-то когда?

С самого детства (кроме, пожалуй, детского сада) мы слышим, что надо взяться за ум, быть серьезными. Сначала в школе, потом уже в институте: «Тебе об учебе надо думать, а не о гулянках». Заканчиваешь институт — «Уже семью пора создавать, ты взрослая женщина». То есть при идеальном, с их точки зрения, раскладе время на то, чтобы пожить как хочется нам, появится где-нибудь ближе к пенсии. Да и то вряд ли, ведь там уже и внуков пора нянчить.