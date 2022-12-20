10 вещей, которыми люди почему-то хвастаются, а окружающие пальцем у виска крутят

Почти у всех есть знакомые, которых можно назвать хвастунами. Один вечно о своей крутой машине рассказывает, у другого ребенок на всех олимпиадах побеждает... Но эти ребята никому не причиняют вреда. А ведь есть и такие люди, которые гордятся тем, чем гордиться, мягко говоря, странно. Например, тем, как мало они спят или как обманывают других. Мы выделили несколько неуместных поводов для гордости, понаблюдав за окружающими и подкрепив свое мнение высказываниями пользователей сети.

Бывшие-абьюзеры

Есть такие мужчины и женщины, которые любят поливать грязью бывших даже несмотря на то, что уже лет 10 назад расстались с ними и строят новые отношения. Регулярно вспоминать прошлое, когда счастлив с новым партнером, — в целом так себе история. Но поражает то, что подобные люди ни о каких прежних отношениях не могут вспоминать со спокойствием или благодарностью. Все их предыдущие партнеры непременно были «козлами» или «стервами», во всех бедах они винят своих бывших. Выглядит такое поведение не очень здоровым. Как говорится, если работаешь с одним дураком, то он дурак, а если работаешь с 2 десятками людей и всех считаешь дураками, то дурак тут только ты. © DerCatzefragger / Reddit

Эх, в случае с моим бывшим я слишком поздно догадалась. Он жаловался на 4 «сумасшедших» бывших, «сумасшедшую» мать и «сумасшедшую» сестру. Потребовалось 5 лет ругани, чтобы понять, что на самом деле это не я очередная «сумасшедшая», а попросту он ненавидит женщин. © fractalfarmer / Reddit

Трудное детство и строгое воспитание

Распространенный повод для гордости среди представителей старшего поколения. Как правило, он всплывает в разговорах о том, что мы-то своих детей воспитываем, по их мнению, слишком мягко. «Не приучай к рукам, я тебя тоже оставляла в кроватке. Покричит, потом успокоится». Или еще хуже: «Ремня ему надо. Меня так воспитывали, и ничего, человеком вырос». Мы уверены, что не нужно напоминать о том, что физические наказания в целях воспитания недопустимы, а строгая дисциплина полезна лишь в меру. М-да... «Меня так воспитали, и я вырос нормальным» — так обычно говорит человек, который вырос каким угодно, только не нормальным. © totalmoonbrain / Reddit

«Я вырос нормальным», — говорит он и продолжает поднимать руку на жену. © Teloch_Lap_Babalond / Reddit

Суперспособность нагнать страху на окружающих

Наверняка каждому встречались такие «тихие задиры»: они вечно хвастаются, что на работе злобный начальник достает всех, кроме них, потому что якобы боится. Или что в автобусе ни одна сварливая старушка не потребует уступить место — опять же именно потому, что видит, что связываться не стоит. А я считаю, что большая часть этих мистеров «не шути со мной» не такие крутые, как они о себе говорят. © ACaffeinatedWandress / Reddit

Ага, у меня начальник такой. Вечно говорит подобную ​​фигню, а когда на деле случаются конфликты, он попросту сбегает, заставляя меня в одиночку со всем разбираться. © IdahoJack / Reddit

Хроническое вранье

Мы говорим не о тех случаях, когда, например, кто-то в школе потихоньку списывал на экзамене, ничего на самом деле не зная, и получал пятерки. Есть люди, которые гордятся своим жульничеством. Например, они давят на жалость, чтобы собрать денег или вызвать сочувствие, или хвастаются, как изменяют супругам, а те ничего и не подозревают. Вы наверняка встречали таких малоприятных индивидов в сети, в рабочем коллективе или среди своих знакомых. Они такие: «Ой, я манипулирую доверием людей, какой же я умный». Нет, ты не становишься умнее, обманув кого-то. Ты просто врун, и все. © Strange_Handle_4494 / Reddit

У меня есть одна коллега... В общем, стоит кому-то на работе приболеть, так она тут же заявляет, что больна тем же самым. Недавно вообще дикость случилась: мужу другой коллеги сделали операцию, так эта мадам заявила, что ее супругу будут делать точно такую же. © chrisraqesc_ / Reddit

Привычка говорить правду в лицо

С такими людьми вы тоже наверняка сталкивались. Они преподносят свое поведение как некий плюс, мол, они молодцы, что никогда не врут. Но на деле такие любители правды еще хуже, чем лжецы. Своей «честностью» они оправдывают собственную же грубость и отсутствие такта. От таких запросто можно услышать нечто подобное: «Фу, это платье тебя ужасно полнит. Не обижайся, я просто говорю как есть». Обманывать — плохо, но и говорить людям в лицо гадости — это тоже не слишком хорошо. Эх, смешать бы характеры этих людей воедино и раздать им поровну, да? Бесят люди, которые думают, что быть нетактичным придурком — это навык. Они считают, будто грубить людям — это круто и умно, хотя на самом деле вести себя подобным образом как раз проще всего. © Zestyclose-Pangolin6 / Reddit

Непоколебимая уверенность в своем жизненном опыте

Это настоящие «гуру», которые всегда знают, как лучше жить или что-либо делать. У них есть ответы на все вопросы, советы на любой случай жизни, и плевать они хотели на разность опыта или разность условий одной и той же ситуации. Они просто «поняли эту жизнь», а их так называемый бэкграунд универсален для любого человека (на самом деле нет). Лишний вес? Просто меньше ешь. Депрессия? Просто чаще улыбайся. Выгорел? Ищи новую работу. Устал? Ну спи больше. Если человеку больше 20 лет и он так и не научился критически мыслить, это прямо серьезный звоночек. © BeefInGR / Reddit

Собственное невежество

Знаете, наверное, все эти фразы вроде «Я после школы ни одной книги не прочел» или «Что такое эти ваши суши?». Вот только хочется спросить, с каких пор невежество стало поводом для гордости. Да, знать все на свете нереально, однако любознательный человек с живым умом так или иначе будет расширять свой кругозор, по крайней мере в каких-то базовых вещах (не углубляясь в тонкости квантовой физики, например). Хвастаться тем, что ты чего-то не знаешь, — значит гордиться своим невежеством. Это некрасиво и незрело. А еще часто свидетельствует о том, что человек попросту закрыт для обучения и интеллектуального роста. © The5thDoppelganger / Reddit

Противопоставление себя другим

Пожалуй, у многих есть подобные коллеги, знакомые или даже подруги: «Я не такая, как другие девушки», «Я общаюсь только с мужчинами», «Мне неинтересны шопинг и маникюр». Но адекватный взрослый человек вряд ли будет настолько акцентировать внимание на том, что он не такой, как все остальные. Это сродни поведению подростка, когда очень хочется выделиться среди других, а нечем. Женская мизогиния — отнюдь не выдуманная проблема. Многие женщины действительно считают себя особенными, говорят, что они лучше остальных, потому что «другие». Они увлекаются «другими вещами» и им не присуще стереотипное женское поведение — опять же по их словам. У меня есть коллега, которая хвастается тем, что она «не любит женщин». И добавляет, что «женщины всегда устраивают драму». Да только вот она сама вечно устраивает разные драмы. © inmyelement_haha / Reddit

Трудоголизм и бессонница

Хорошо выполнять свои обязанности — это здорово. И это достойно похвалы. Однако есть разница между тем, чтобы хорошо работать, и тем, чтобы быть трудоголиком. Ценность трудоголизма переоценена, на самом деле он опасен и разрушителен не только для самого человека, но и для его семьи. Так что гордиться тут нечем. А уж хвастаться тем, что мало спишь... Может, это в детстве было круто — рассказать друзьям, что не спал всю ночь, но сейчас-то кого подобным удивишь? Скажу по своему опыту. Хвастовство человека тем, как мало он спит, свидетельствует о том, что он воспринимает «занятость» и «постоянную рутину» как нечто статусное. Подобные люди хотят, чтобы другие восхищались его страданиями или тем, что у него «не хватает времени на жизнь». © The5thDoppelganger / Reddit

Хвастовство вечной занятостью и сверхурочной работой говорит лишь о том, что в тайм-менеджменте человек ничего не смыслит. © Superplayer117 / Reddit

Жизненные трудности

Рядом с такими людьми всегда возникает чувство, будто ты участвуешь в каких-то соревнованиях на тему «кому пришлось хуже». У них всё и всегда драматичнее, чем у остальных. Если расскажете подобной знакомой о тяжелых родах, то мигом услышите: «А вот у меня...» — и последующий рассказ о том, как она страдала, с явным намеком на то, что ваши трудности и рядом не стояли. Притом о страданиях такие люди рассказывают совсем не с негативом — напротив, ими упиваются, буквально неся впереди себя, будто знамя, свои проблемы. Подруга родила на 10 недель раньше срока. Сейчас у нее и дочки все хорошо. Неделю назад в больнице, где она рожала, проводили лекцию о преждевременных родах, и ее пригласили встретиться с другими мамами недоношенных детей, чтобы поделиться опытом. Но на собрании эти женщины пристыдили ее, потому что ее дочь родилась «всего» на 10 недель раньше срока. Ее слова просто проигнорировали, потому что «Да что там тяжелого, вот я родила сына на 12 недель раньше!», «А я на 15!» и т. д. Самый непростой опыт в ее жизни попросту высмеяли, потому что ее дочь была «недостаточно недоношенной». © filipbergendahl / Reddit

Ох, я был женат на такой страдалице. Скажешь ей, что устал, а она тебе заявит, что всю ночь кормила грудью. Если у тебя противный начальник, то у нее он вообще злобный диктатор. Поранишься немного, так она покажет тебе старый шрам на ноге, который «куда больше». А если я скажу, какой у меня был плохой день, она будет рассказывать, что вот ее чуть не засосало в зыбучие пески. © e6dewhirst / Reddit