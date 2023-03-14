11 рабочих советов по психологии цвета, которые помогут всегда быть на коне

У многих людей ответ на вопрос, что надеть на собеседование, корпоративную вечеринку или первое свидание, вызывает затруднения. Самый распространенный подход — взять тот наряд, который лучше всего на вас сидит. Однако это не всегда оптимальный выбор, ведь порой секрет в том, чтобы подобрать одежду такого цвета, который будет транслировать окружающим определенное сообщение.

Люди в черном кажутся умнее

Черный — цвет роскоши и изысканности. Он излучает атмосферу эксклюзивности и серьезности. Что может быть роскошнее, чем знаменитое маленькое черное платье от Chanel? Согласно исследованиям, черный цвет воспринимается как показатель престижа, власти, серьезности и высокого интеллекта. Но поскольку на Западе черный цвет символизирует также траур и печаль, нельзя ходить с головы до ног во всем черном, потому что так вы будете выглядеть слишком формально. Также ученые говорят о том, что от мужчин, чей дресс-код — total black, ожидается больший уровень агрессии.

Тем, кто носит белое, больше доверяют

Белый цвет во многих культурах символизирует чистоту и простоту. Но в массе он может вызывать ощущение стерильности и холодности, транслируя некую отстраненность, а также приверженность к перфекционизму. Психологи также утверждают, что белый может восприниматься как цвет искренности. Белый поможет вам создать образ человека, который отлично организован и контролирует ситуацию. Поскольку белый идеально передает ощущение новизны и безупречности, умный ход — надеть белое на презентацию нового проекта или на совещание, на котором вы хотите выступить с новаторскими предложениями.

Синий говорит, что вы надежны и уверены в себе

Неслучайно многие авиакомпании выбирают такой оттенок для формы своего персонала. Ученые установили, что темные оттенки синего обладают успокаивающим эффектом. Синий цвет часто ассоциируется с интеллектом, доверием, эффективностью и спокойствием. Синий цвет хорошо подходит для корпоративного мира и часто используется на важных встречах. Носите его на собеседования и встречи с профессионалами, которые превыше всего ценят лояльность и надежность.

Желтый поднимает людям настроение

Исследования показывают, что желтый цвет увеличивает выработку серотонина в мозгу, ускоряет обмен веществ и поднимает настроение. Желтый повышает концентрацию, поэтому его часто используют на дорожных знаках и в рекламе. Этот теплый и радостный цвет создает ощущение бодрости и игривости, он подходит для активных людей. Однако слишком большое количество желтого может вызвать беспокойство, нервозность, повысить склонность к конфронтациям, особенно у людей, которые уже находятся в состоянии стресса. Консультанты по имиджу не советуют носить одежду этого цвета тем, кто хочет произвести впечатление на мужчин, так как они часто склонны считать желтый дешевым и бесхитростным.

Фиолетовый позволит пустить всем пыль в глаза

Фиолетовый цвет исторически ассоциировался с богатством и властью. Позже его стали также воспринимать как цвет мистики и творчества. Если вам нужно, чтобы в вас увидели сильную личность, харизматичную и властную, — фиолетовый станет отличным выбором. Это прекрасная альтернатива черному, но вы будете в большей мере транслировать артистичность. Стоит ли надевать фиолетовый на собеседование? Да, если вы стремитесь получить руководящую должность в креативной среде и хотите создать впечатление человека обеспеченного и артистичного. Если у вас в одежде будет преобладать фиолетовый, вам с большей вероятностью одобрят кредит, быстрее обслужат в дорогом ресторане. Однако, если на работе от вас ждут гибкости, лояльности, скромности, именно этого цвета стоит избегать.

Одевайтесь в красный, если хотите выглядеть уверенно не только на свидании

Красный цвет всегда привлекает внимание и заставляет наши сердца биться быстрее. В ходе одного эксперимента американские психологи обнаружили, что мужчины задавали женщинам более личные вопросы, когда те были одеты в красные блузки. А французские психологи выяснили, что официанткам с красной помадой мужчины оставляют больше чаевых. Если вы хотите, войдя в помещение, увидеть, что все взгляды устремились в вашу сторону, красный цвет — это то, что вам нужно. Носите красный цвет, когда хотите быть напористым, излучать уверенность в себе и своей привлекательности. Если вы идете на свидание, планируя начать бурный роман, — доставайте алое платье. Если хотите повести за собой коллег, зажечь их пламенными речами — также отдайте предпочтение красному. Но отложите одежду этого цвета в сторону, если у вас собеседование: некоторые интервьюеры не готовы брать на работу людей со столь ярко выраженной индивидуальностью.

Не надевайте коричневый на собеседование

Однажды компания, специализирующаяся на помощи в составлении резюме, провела опрос на тему «В какие цвета вы были одеты, когда удачно прошли интервью?». Самый маленький процент пришелся на коричневый. А ведь это цвет стабильности и безопасности, он транслирует приверженность к традиционным ценностям, стойкость и надежность. Но, как выяснилось, человек в коричневом имеет больше всего шансов провалить собеседование. Если в вашем окружении царит нервозность и хаос, а вы хотите стать островком спокойствия — носите коричневый. Отправляясь на неспешную прогулку, желая насладиться одиночеством и близостью к природе, выбирайте одежду именно таких оттенков.

Оранжевый помогает разговорить людей

Оранжевый ассоциируется с теплотой и энтузиазмом, он привносит энергию и яркость в любую социальную среду. Если вас пригласили повеселиться, вы хотите быть душой шумной компании — наденьте оранжевый. Если у вас творческий коллектив и вы хотите одним своим видом вдохновлять на креативные идеи — включите в гардероб что-нибудь цвета сочного апельсина. Однако стоит учитывать, что изобилие оранжевого может создать о вас впечатление как о человеке легкомысленном и поверхностном, поэтому не переборщите.

Хотите прибавку? Оденьтесь в зеленое

Общее представление о зеленом цвете связано со спокойствием и здоровьем из-за его связи с природой. В бизнесе зеленый цвет полезен для всех, кто связан со здоровьем, а также для продвижения натуральных, безопасных и экологически чистых продуктов. Зеленый также символизирует деньги, богатство, удачу и творчество. Поэтому, если вы хотите получить прибавку к зарплате или представить новую идею на следующем заседании совета директоров, зеленый цвет для вас.

Не носите на экзамен розовое

Розовый ассоциируется с женственностью, романтикой и заботой. Он обладает расслабляющим и успокаивающим эффектом. Если хотите, чтобы вас воспринимали как человека мягкого и сопереживающего, носите розовое. Но учтите, что этот цвет многим кажется наивным и глупым. Можно предположить, что девушка в розовом при средних знаниях скорее завалит экзамен, если ей попадется предвзятый преподаватель, а вот ее однокашница с такой же подготовкой, которая предпочтет, например, черное, успешно сдаст. Так что, если вы хотите получить работу, связанную с интеллектуальными достижениями, стоит выбрать другой цвет.

Люди в сером кажутся надежными как скала