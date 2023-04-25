11 тонкостей в одежде, которые помогут получить работу или повышение без лишних слов

Часто мы часами готовимся к важной деловой встрече, прорабатывая все вопросы и оттачивая речь. Но первое впечатление о нас создается всего за 7 секунд. После этого изменить сложившийся образ, особенно если он негативный, бывает непросто. Поэтому очень важно перед ответственным мероприятием, будь то собеседование или серьезный разговор с шефом, учесть различные нюансы при выборе гардероба.

Стиль одежды

По мнению психологов, если коллектив самостоятельно выбирает единый стиль в одежде, это свидетельствует о сплоченности команды. Причем большинство людей делают это неосознанно, просто потому, что проводят вместе много времени. Это же исследование показало, что большинство начальников испытывают искреннюю симпатию к подчиненным, которые копируют их внешний вид. Это происходит потому, что люди подсознательно тянутся к тем, кто на них похож, а любое отличие воспринимают как потенциальную угрозу. Так что если шеф обычно приходит в офис в спортивной одежде, то человек в похожем наряде скорее получит работу.

Излишне дорогие вещи

Стильная одежда придает человеку компетентности в глазах окружающих. Роскошно одетые работники кажутся более умными и дисциплинированными. При этом дорогие наряды настораживают других сотрудников. Исследование показало, что демонстрация высокого благосостояния и статуса невольно считывается как признак хвастовства и безразличия к коллективу. Такого человека вряд ли возьмут в команду. Если хотите заявить о себе как о командном игроке, лучше одеваться скромно.

Откровенные наряды

Одежда влияет не только на то, как нас воспринимают окружающие, но и на то, как мы себя чувствуем. При проведении эксперимента людям раздали белые халаты. Одной половине группы сказали, что это одежда медика, а другой, что это балахон художника. При выполнении заданий первая группа показала большую сообразительность, чем вторая. Похожее исследование продемонстрировало, что девушки в купальниках справляются с тестами по математике хуже, чем полностью одетые. Ученые предположили, что участниц слишком беспокоило, как окружающие оценивают их внешность. Это отвлекало их от выполнения основного задания.

Цвет наряда

Специалисты, занимающиеся карьерными вопросами, уверены, что выбор цвета наряда может повлиять на исход деловой встречи. Четверть руководителей компаний не предложат вакансию человеку, который пришел на собеседование в оранжевом платье или костюме: этот цвет прочно ассоциируется с отсутствием профессионализма.



А если человек хочет получить работу, связанную с творчеством, то лучше не одеваться во что-то синее. Этот цвет говорит о некоторой консервативности соискателя.

Тон костюма

От тона наряда также зависит, как вас будут воспринимать окружающие. Темные оттенки создают о человеке впечатление как о властном и профессиональном работнике. Они подойдут в том случае, если соискатель претендует на руководящую должность или подчеркивает, что контролирует ситуацию. Светлые и нежные тона сигнализируют, что вы мягкий и дружелюбный человек, готовы к переговорам и командной работе. Резкий контраст в наряде, например сочетание черного и белого, заявляет о силе и напористости.

Узоры и принты

Яркие наряды и необычные узоры привлекают внимание, но в результате работодатель запомнит вашу одежду, а не вас. На собеседовании стоит продемонстрировать собственные умения и навыки, а не стиль. Поэтому профессионалы советуют избегать крупных принтов и чересчур броских расцветок в одежде, выбранной для первой встречи.

Соответствие костюма настроению

Готовясь к собеседованию или деловой встрече, многие подготавливают несколько нарядов заранее. Но выбирать одежду лучше незадолго до события, оценив собственное самочувствие. Если вы устали и не в духе, то блеклый бежевый костюм не добавит вам уверенности в себе, а наоборот, подчеркнет ваше мрачное настроение. В результате есть опасность не пройти собеседование. Лучше надеть более яркий и интересный наряд, который взбодрит, вдохновит на трудовые подвиги и поможет получить работу.

Яркий элемент

Нам нравится, когда человек одет в соответствии с нашими ожиданиями. Это помогает нам быстрее оценить его. Коллега, пришедший в строгом костюме на детский день рождения или появившийся в пляжном наряде в офисе, сразу настораживает. Но если подходящий костюм сопровождает какой-то один яркий и неожиданный элемент, люди воспринимают это положительно. Профессор, который дополняет консервативный наряд красными кедами, как ни странно, вызывает больше уважения и интереса у аудитории.

Красный цвет

В природе красный цвет обозначает опасность. Возможно, поэтому мужчины, отдающие предпочтение одежде этого оттенка, вызывают у окружающих настороженность. Если мужчина приходит на встречу в красном галстуке или свитере, мы подсознательно оцениваем его как агрессивного субъекта, пытающегося подавить нас. Так что, собираясь на переговоры или собеседование, от алых деталей лучше отказаться.

Индивидуальный пошив

При проведении эксперимента участникам предложили оценить незнакомых мужчин с точки зрения успешности, уверенности в себе и уровня дохода только по фотографии. Лица мужчин были не видны, только их костюмы. На просмотр каждого кадра давалось всего 5 секунд. Джентльмены на фото были одеты в практически одинаковые наряды, только одни костюмы были куплены в магазине, а другие подогнаны по фигуре. В результате почти все участники исследования дали более высокие характеристики тем мужчинам, которые носили одежду, сшитую у портного.

Собственный стиль