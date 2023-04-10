11 вещей в родительстве, на которые не принято жаловаться. А иногда очень хочется

Быть родителем непросто. Однако несмотря на то, что все это понимают, жаловаться на сложности не принято. Напротив, все подряд говорят о том, какое это счастье — иметь детей. И они совершенно правы, конечно. Но, во-первых, важно видеть картину в целом, чтобы не создавать ложное представление о воспитании детей. А во-вторых, как же иногда хочется просто поплакать в жилетку и получить поддержку и понимание!

Постоянный шум

Об этом хорошо знают даже те, у кого детей никогда не было, зато были соседи с малышами. Пронзительный плач новорожденных; крики младенцев-грудничков, требующих внимания; постоянное кряхтенье, агуканье; внезапные вскрики и визг. И подросшие дети тоже задают жару: иногда кажется, что они в принципе не умеют общаться тихо. Громкость, к сожалению, так просто не убавить и не выключить. Приходится привыкать. Как сосед семьи с детьми утверждаю: дети — безумно громкие создания. Соседский ребенок так орет, что кажется, вот-вот охрипнет. © Thor4269 / Reddit

На то, чтобы научить детей говорить нормально, без крика, уходят годы. Многие просто сдаются и опускают руки. У всех в нашей семье очень чувствительный слух, поэтому я приучила детей разговаривать спокойно большую часть времени. Но на это действительно ушли годы. © etds3 / Reddit

Уборка и еще раз уборка

Когда живешь один, убирать дом практически не приходится: смахнуть пыль, протереть пол, закинуть белье в стирку — делов-то. В семье из двух человек уборки становится чуть больше: заботясь друг о друге, вы поддерживаете чистоту тщательнее и, бывает, раскладываете по местам не только свои вещи. Но с появлением малыша мир переворачивается с ног на голову. Уборка превращается в ежедневную рутину, которая длится иногда с самого утра и до самого вечера: малышу нужно куда более чистое пространство, чем взрослому. Это раз. А два — все, что может быть раскидано, будет раскидано, и все, что может быть разрисовано, разбито или испорчено, будет разрисовано, разбито или испорчено. Это нужно просто принять. Постоянная уборка и чистка начинается, наверное, в тот же день, когда отходят воды. И дальше без перерыва: подгузники, отрыжка, постоянное мытье, купанье, стирка, повсюду игрушки, крошки от еды. Везде, в каждой щелочке. © MetalLinebacker / Reddit

Общение с бывшими

За целую жизнь любовь может вспыхнуть неоднократно. Чувства могут проходить, а браки — распадаться, и это нормально. Бывает, отношения становятся настолько непростыми, что даже минутное общение с бывшим партнером выбивает из колеи на целую неделю и хочется перевернуть эту страницу и забыть навсегда... Но если у вас общие дети, это практически невозможно. Вы на всю оставшуюся жизнь останетесь связаны с этим человеком, хотите вы того или нет. Я в разводе. Хуже всего то, что, родив детей, я оказалась навсегда привязанной к бывшему партнеру. © itdoesnotmatter1684 / Reddit

Не ладим с бывшей женой. Вообще не ладим. Судебный процесс тянется годами, и конца не видно. Приходится раз за разом напоминать себе, что эта женщина подарила мне двоих детей... Но я все равно не могу выносить ее присутствия рядом. © smibrandon / Reddit

Готовка, превращающаяся в кулинарное шоу

Дети избирательны и зачастую капризны: «То не хочу, это не буду». А родители понимают, что для растущего организма очень важен здоровый рацион. Но дети требуют только сладкого, и побольше. Поэтому каждый день, без перерывов и выходных приходится выдумывать, уговаривать, экспериментировать. И хочется уже просто сделать бутерброд, но нельзя кормить ребенка так же, как взрослого. Раньше я с удовольствием обходилась хлопьями и тостами. А сейчас приходится готовить овощи, следить, чтобы в еде было достаточно белка. Чтобы холодильник был полон еды. Нужно готовить каждый день, в конце концов! Если честно, я это просто ненавижу. © F**kItsCold / Reddit

Постоянное присутствие

Даже если у вас 1 ребенок, будет казаться, что их 10. Малыш всегда рядом, если не в поле зрения, то точно в поле слуха. Время наедине с собой превращается в редкую роскошь, некоторым практически недоступную. Сказать, что это утомляет, — ничего не сказать. Дети постоянно рядом. Спереди, сзади, сбоку, сверху! Невозможно ступить шага, чтобы не наткнуться на маленького лежачего полицейского, чья задача, видимо, всеми силами мешать тебе. © Tangboy50000 / Reddit

Моей дочке 10 лет, и она превратилась в мою тень. Ей просто необходимо быть там, где я. Я очень ее люблю, но боже мой, дай мне хоть вздохнуть спокойно. © Hot-Okra9204 / Reddit

Быстрое взросление

Мы часто слышим фразы вроде «Как они быстро растут, оставались бы младенцами подольше». Маленький человек стремительно меняется, приобретает новые знания, новые привычки и черты характера, и что-то навсегда остается в прошлом. Нередко ведь приходится слышать: «Эх, в детстве ты была такая болтушка, а теперь тихоня» или «Раньше на все соглашалась, а теперь ничем тебе не угодить». С течением времени в одном ребенке умудряются проявиться словно несколько разных людей, с которыми рано или поздно приходится прощаться. Любой родитель знает, как это непросто эмоционально. На каждом этапе жизни они совершенно разные. Вы крепко их любите, но они уходят, и на их место приходят другие. А прощаться очень, очень тяжело. © instantpig0101 / Reddit

Да, я даже песню об этом написал. Начинается так: «Я люблю кого-то, кто все время исчезает». Это в точности то, что я чувствую. © jesssongbird / Reddit

Непрошеные советы

Практически каждому новоиспеченному родителю так или иначе требуется помощь. Зачастую осязаемая, физическая, а иногда совет. Да и просто моральная поддержка тоже важна. Но, к сожалению, многие люди считают своим святым долгом объяснить мамам и папам, что, по их мнению, не так с ребенком, коляской, шапкой, пинетками и вообще со всем, что касается малыша. И как правильно растить, кормить и любить. Ох, сколько нервов приходится тратить на эти непрошеные советы! Ты постоянно слышишь от людей советы, хотя не просишь. Каждый раз во время прогулки с сыном находится как минимум 1 человек, который заявит жене, что она что-то делает неправильно. © ApoclypseMeow / Reddit

А меня, наоборот, хвалят за самые простые и очевидные вещи, которые каждый родитель делает для своего ребенка. Эти двойные стандарты очень даже реальны и раздражают не на шутку. © Qtips_ / Reddit

Ботинки и перчатки

Если сложить все время, которые тратят мамы и папы, надевая ботинки и перчатки на сопротивляющихся изо всех сил детей, то выйдет, наверное, никак не меньше пары лет. Бывает, семь потов сойдет, пока оденешь ребенка на прогулку. Но стоит выйти, как очередная пара перчаток (неизвестно какая по счету за месяц) уже раскидана по детской площадке, а комбинезон в грязи. Остается только сделать вдох, выдох и досчитать-таки до десяти, прежде чем напоминать чаду, что вещи надо беречь. Занимают кучу времени и отбирают у меня всю радость 2 вещи: обувание ребенка и усаживание его в автокресло. Это просто ужасно, в самом деле. Tерпеть не могу это делать. © BMOforlife / Reddit

Еще больше, чем обувь, я ненавижу перчатки. Это просто ад какой-то. Как только мы выходим на улицу, дети тут же стаскивают их с рук. © Choo- / Reddit

Изменения в поведении партнера

С появлением в семье ребенка меняется многое, не только график сна или рацион. Мы сами для себя открываемся с новых сторон, что уж говорить о партнерах. И не всегда эти изменения к лучшему. Кого-то постоянный недосып и плач делают раздражительными и нервными, кто-то и вовсе предпочитает подольше не приходить домой. Далеко не все понимают, принимают и выдерживают эти перемены. Выразить не могу, как изменился мой муж после рождения ребенка. Не в хорошем смысле. Мы вместе уже 10 лет, а я и представить не могла, что он станет таким вспыльчивым. Он хочет второго ребенка... А я думаю, что остановимся на одном. © irishboymum / Reddit

Мы сейчас тоже проходим через это, только раздражаюсь я, а не он. Когда помимо взрослого человека тебе приходится иметь дело с двумя что-то постоянно требующими и орущими созданиями, сложно оставаться спокойной. © 8kenhead / Reddit

Болезни и забота

Когда болеет ребенок, родители готовы сделать что угодно, лишь бы ему скорее стало лучше. Но никто не говорит, что заботиться о ком-то 24 часа в сутки 7 дней в неделю — это не утомительно. Еще как! А уж если ты и сам в это время температуришь и еле разговариваешь из-за больного горла, то жизнь превращается в настоящий ад. Далеко не все дети понимают, каково бывает маме или папе, когда они едва могут встать с постели, а им приходится справляться с капризами и истериками. Необходимость ухаживать за больным малышом, пока сам болеешь, для меня самая сложная часть родительства. © MrsLouisaMercury / Reddit

А я всегда начинаю болеть, когда они уже выздоравливают. Заражаюсь. Так вот ребенок хочет бегать и играть, а я лежу без сил, и мне даже думать больно. © Senzafane / Reddit

Аллергия