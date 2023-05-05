12 деталей одежды, которые за пару секунд раскрывают наш характер, хотим мы того или нет

Многие привыкли считать, что выбирают одежду просто потому, что «нравится», и не задумываются о том, как этот выбор их характеризует. Но на деле такие решения могут отражать нашу личность и взгляды на мир. И еще один из способов, которыми мы можем выразить себя, — это принты на любимой одежде.

Горошек

Возможно, любители такого принта воспринимают мир как игровую площадку, но всегда понимают, когда наступает время для решительных действий. Эти люди дружелюбны и, скорее всего, частенько слышат о том, какие они милые. Впрочем, они не всегда умеют принимать комплименты.

Пейсли — принт «турецкий огурец»

Этот принт идеально подойдет для тех, кто ищет приключений и мечтает о путешествиях в экзотические и далекие места. Скорее всего, любительницы одежды с такими узорами легкие на подъем и всегда готовы сорваться с места, чтобы отправиться за мечтой.

Геометрический узор

Любители геометрических узоров зачастую трезво оценивают мир и думают о будущем. Они умеют ценить прекрасное и проявляют интерес к самым разным сферам науки и искусства. Леди, которые предпочитают геометрические узоры, стремятся сохранить четкий баланс в своей жизни.

Леопардовый принт

Такой принт точно не для слабых духом. Женщина, которая выбирает леопардовые узоры для своей одежды, скорее всего, обладает амбициями и стремится к успеху в любой сфере. Эти смелые люди излучают энергию, готовы к экспериментам и сметают любые преграды. Ну а те, кто хотят попробовать такой принт, но пока не решаются, могут начать с маленьких шагов. Например, туфли или клатч. Даже небольшой аксессуар с леопардовым принтом сможет превратить простой образ в нечто интересное.

Этот принт не выходит из моды уже не одно десятилетие. В нашей статье можно ознакомиться с историей леопардового принта.

Клетка

Одежда с клеткой подойдет для тех, кто любит и ценит традиции. Такой принт сейчас стал частью универсального стиля — от уютных фланелевых рубашек до изысканных и стильных пальто. Любительницы клетчатых вещей обычно не терпят слабостей, ведь они ценят стабильность и выносливость в себе и других людях.

Полоски

Полоску часто предпочитают те, кто отличается практичностью и уверенностью в себе. Возможно, четкие и классические линии отражают внутренний стержень и показывают всем окружающим, что вы любого за пояс заткнете.

Цветочные узоры

Многие леди не стесняются выражать свою красоту и женственность, надевая вещи с цветочными мотивами. К тому же эти женщины, как правило, плюют на модные тенденции, а не следуют им слепо. Их гардероб зачастую состоит из классических образов, проверенных временем. Они могут быть романтичны в душе, порой даже идеалистичны и заражают всех вокруг своей энергией и настроением. Такой выбор идеально подойдет для весны и лета, можно развернуться и выбрать множество вариаций. По женственности не ударит даже ансамбль из платья с цветами и больших кроссовок.

Принт «змеиная кожа»

Такой анималистический принт, как «змеиная кожа», в модных образах встречается все чаще. Любительницы подобных деталей часто следят за модными тенденциями и готовы проявить себя. А если вы уверены в себе, то можно выбрать «змеиную кожу» в неоново-желтом цвете. Этот вариант не для всех, но если хочется, почему бы не попробовать?

Принт «зебра»

Этот монохромный принт является одним из самых универсальных и легко сочетается с классическим черно-белым гардеробом. У любительницы такого принта, скорее всего, есть дикая и необузданная сторона. Такой рисунок часто выбирают те, у кого есть способность стать настоящим лидером и проявить всю свою креативность. Те, кто предпочитает более стандартные цветовые решения, но решил поэкспериментировать, могут смело включать в гардероб детали, окрашенные под «зебру». Ну а те, кто все же боится рисковать, всегда могут сочетать юбку с таким принтом и обычную белую блузку. Образ получится довольно спокойным, но очень эффектным. А его создательница точно готова всех за пояс заткнуть.

«Ацтекский» принт

Такой принт был вдохновлен символами древности и призывает к связи с природой. Поэтому многие девушки, выбирающие одежду с такими рисунками, склонны внимательнее смотреть на мир и искать глубинные связи и смыслы в окружающем. Достаточно в свой обычный наряд добавить сумку с «ацтекским» принтом, чтобы создать стильный и легкий образ.

Случайное окрашивание и разводы

Если в магазине ваш взгляд упорно останавливается на подобных вещах, это означает, что вы, скорее всего, всегда вне рамок — склонны нарушать границы и готовы проложить свой собственный курс. Размытые линии и мягкие края такого окрашивания создают действительно уникальные принты.

Бонус: монохром