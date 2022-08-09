12 доказательств того, что в родительстве подводных камней больше, чем звезд на небе

Еще до того, как стать родителями, мы частенько думаем, какой станет наша жизнь, когда в ней появятся дети. Мы наблюдаем за окружающими и невольно сравниваем себя с ними. Вот женщина недовольно прикрикнула на сына — «Нет, такой строгой мамой я точно не стану». А вот папа с дочкой, оба с ног до головы в песке, старательно лепят куличики — «Классно, и я так буду со своими». Но жизнь порой вносит свои коррективы.

В сегодняшней статье ADME сравнивает жизнь с детьми и наши от нее ожидания. И пусть стать идеальными мамами и папами получается не всегда, удовольствия от воспитания и общения с ребенком мы получаем из-за этого не меньше.

Мы планируем кормить ребенка здоровой и, главное, разнообразной пищей

Мы читаем тонну литературы, изучаем новые полезные рецепты, которые планируем опробовать на кухне, когда ребенок начнет есть обычную еду. Нам кажется, что у нас будут силы и фантазия ежедневно кормить детей полноценным обедом из 3 блюд, и обязательно чтобы меню каждый день было разным. Но вот ребенок подрастает, и мы думаем, что один раз сварить кастрюлю супа на 3 дня не такой уж плохой вариант.

Мы обещаем себе, что будем принимать детей такими, какие они есть

Но некоторые эксперименты наших сыновей и дочерей все равно могут слегка обескуражить. Цветные волосы — это одно, а если дочка решит бросить университет и стать свободным художником? Или, к примеру, сын увлечется экстремальным хобби вроде гонок на мотоциклах? У каждого родителя свой предел, но рано или поздно, услышав очередное заявление подростка, мы гневно воскликнем: «Даже не вздумай!»

Иногда мы надеемся, что будем заниматься детьми самостоятельно — без помощи садика, няни или бабушки

Нет ничего страшного в том, чтобы отправить ребенка в садик или попросить помощи у близких. Круглосуточно находиться в квартире с младенцем, даже с собственным горячо любимым ребенком, — то еще испытание для психики. Установка, что мама должна справиться сама, не имеет ничего общего с жизнью. Маме можно и нужно управляться с ребенком не одними лишь своими силами.

Мы собираемся никогда не допускать промахов, например не забирать ребенка из садика или кружка самым последним

Правда, порой получается совсем иначе: мы бежим с работы, ругая бесконечные пробки и беспокоясь, что ребенок расстроится. И все равно приезжаем самыми последними и помогаем ребенку одеться под красноречивым взором воспитательницы. Но разве это делает нас плохими родителями?

Мы думаем, что точно не превратимся в тех самых знакомых, которые только о детях и говорят

Недавно родившие подруги, как правило, говорят в основном о детях, и это в порядке вещей, ведь в первые годы именно ребенок занимает все время мамы. Но мы, конечно, думаем, что сумеем не грузить друзей разговорами о новорожденном и его фотографиями. И все равно не всегда получается удержаться и не показать смешную фотку, где дочка уснула в обнимку с котом.

Мы планируем, что будем спать в своей кровати, а дети — в своей

Это днем мы думаем, что пришедшего из-за плохого сна в нашу спальню ребенка мы сможем напоить теплым молоком, утешить и отвести обратно в комнату, убедив, что никаких монстров ни под кроватью, ни в шкафу нет. А вот посреди ночи нам зачастую лень пошевелить даже пальцем, и мы, что-то буркнув в полусне, просто пускаем детей спать рядом с нами.

Мы обещаем себе не потакать капризам детей, но иногда нервы не выдерживают

Дети очень легко и умело манипулируют нами: кто-то с помощью истерик, кто-то строит щенячьи глазки. А итог один: мы не выдерживаем и покупаем игрушку, сладость или разрешаем лишний час провести за компьютером, чтобы успокоить чадо.

Мы думаем, что обязательно привьем ребенку отличный вкус в музыке, искусстве и одежде

Когда мы только планируем стать родителями, то уверены, что ребенок будет слушать только хорошую музыку, смотреть только хорошее кино и носить подходящую одежду. Но подростки и дети зачастую носят, слушают и смотрят то, что мы вообще не воспринимаем, а порой даже недоуменно кривимся. Не стоит ожидать, что тинейджер сразу поймет, как прекрасны, к примеру, Pink Floyd, разные вкусы у разных поколений — это вполне закономерно.

Мы наивно полагаем, что и во время беременности, и после родов будем по максимуму следить за собой

Все мы смотрим на фото стильных беременных и мам с детьми и думаем: «Я тоже буду такой красоткой». Мы заверяем себя: никаких растрепанных пучков на голове и спортивных штанов, только макияж, ежедневный массаж и масло от растяжек. А когда самочувствие оставляет желать лучшего, приоритеты меняются — хочется просто натянуть безразмерную футболку, потому что она удобная, и тапки, в которые хотя бы помещаются отекшие ноги.

Нам кажется, что мы всегда будем на одной волне со своими детьми

Сколько раз, замечая на улице, как мать ругает ребенка, мы обещали себе не быть такими же? И до определенной поры мы сдерживаемся. Ровно до той поры, когда нервы уже на пределе, а ребенок будто специально хулиганит. Все родители иногда срываются, мы ведь не железные. И если такое случилось, не нужно корить себя. Важно извиниться перед ребенком и объяснить, почему вы закричали.

Мы верим, что разовьем в детях самостоятельность

Поначалу кажется, что у нас хватит терпения научить детей самих разбираться в математике, мыть за собой посуду и убираться в комнате. Но когда после 50-й просьбы помыть тарелку ребенок притворяется глухим, мы плюем на воспитательные меры и делаем все сами, чтобы беспорядок не раздражал.

Мы надеемся сдержаться и не скупить весь отдел детской одежды, ведь младенцы все равно растут быстро

Да, дети растут молниеносно, и на примере знакомых мы много раз видели, что горы детской одежды вскоре приходится продавать или отдавать. Одежда занимает много места, и вообще, нужно стремиться к осознанному потреблению, думаем мы до родов. А потом заходим в детский отдел — и все наши установки рушатся при виде крошечных кофточек и юбочек.