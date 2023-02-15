12 селебрити, которые превратили свои переживания в крошечные татуировки

Хотя по статистике самой татуированной страной в мире считается Италия, у ее жителей есть сильный конкурент в лице Голливуда. Уж на его-то обитателях мастера тату реализуют свои творческие фантазии на полную катушку. Однако в среде татуированных селебрити есть особая каста, участники которой не только наносят исключительно минималистичные рисунки на тело, но и наделяют их глубоким смыслом.

Лора Дерн и Кортни Кокс

Подруги Лора Дерн и Кортни Кокс решили увековечить свою дружбу, сделав одинаковые татуировки. Таким же образом решили выразить свои чувства и их дети: дочь Кортни Коко Аркетт вместе с детьми Лоры Дерн продемонстрировала аналогичный дизайн в виде бумажного самолетика. Однако если подростки сделали тату на своих предплечьях, то у Кортни рисунок теперь располагается на верхней части спины, а у Лоры — на внутренней стороне бицепса.

Принцесса Евгения

То, когда и при каких обстоятельствах внучка Елизаветы II сделала себе крошечную татуировку за ухом, до сих пор остается неизвестным. Впервые тату заметили в середине 2022 года, и уже тогда поползли слухи, что принцесса Евгения нанесла минималистичный рисунок именно в честь своей царственной бабушки. Считается, что круг символизирует державный шар — отличительный знак принадлежности к монархии.

Райан Гослинг

PG / Bauer Griffin / East News

Татуировку в виде штрихкода на запястье Райана Гослинга не часто заметишь на фотографиях с актером, так как он обычно прикрывает тату часами. Оказывается, этот рисунок на теле Райана особенный, так как Гослинг нанес его себе сам.

Милли Бобби Браун

Invision / Invision / East News

Милли Бобби Браун в 2022 году стала гордой обладательницей минималистичной татуировки на левом запястье. На руке актрисы теперь красуется число «011», которое символизирует прозвище главной героини в сериале «Очень странные дела». И не зря: именно этот сериал превратил юную актрису в настоящую суперзвезду.

Белла Хадид

Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News

В 2022 году супермодель обзавелась сразу несколькими текстовыми мини-татуировками на плечах. Тату Беллы оказались очень романтичными: изящная вязь на арабском языке переводится как «Я люблю тебя» и «Моя любовь».

Селена Гомес

PacificCoastNews/EAST NEWS

Крошечный рисунок в виде нотки появился у актрисы и певицы еще в 2012 году, когда Селена сделала тату в честь своей любви к музыке. «Да, это действительно нота. По какой-то причине все думали, что это сердце, но окружающие почему-то забыли, какое влияние оказывает музыка на мою жизнь. Меня назвали в честь певицы, я сама стала певицей, а еще у меня есть куча личных причин, которые и привели к возникновению моего тату», — однажды поделилась Селена Гомес.

Хейли Бибер

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Буква J, выделенная курсивом, символизирует любовь Хейли к Джастину Биберу. Впрочем, миниатюрный рисунок на безымянном пальце — далеко не единственное тату супермодели: на сегодняшний день на теле девушки можно насчитать более 20 татуировок.

Хилари Дафф

Quoin Pics / Everett Collection / East News

Миниатюрную татуировку Хилари Дафф редко когда увидишь на фотографиях — утонченный символ Солнца, выполненный в виде тонких пунктирных линий, с недавних пор красуется у актрисы чуть ниже локтя. Хилари добавила изображение солнца неспроста: актриса дополнила им имя сына, которое она запечатлела на своем запястье несколько ранее.

Дакота Джонсон

Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Значение таинственного тату за ухом звезды «50 оттенков серого» поклонники пытаются разгадать до сих пор. По некоторым предположениям, татуировка представляет собой один из символов ацтеков — древнего американского народа, славящегося своими культурными достижениями и познаниями.

Скарлетт Йоханссон

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News , PacificCoastNews.com/EAST NEWS

Два крошечных пересекающихся круга на лодыжке Скарлетт Йоханссон, скорее всего, связаны с некими романтическими отношениями, о которых в курсе лишь сама Скарлетт и ее загадочный партнер. Татуировка уж очень сильно напоминает знак бесконечности или обручальные кольца, а маленькая буква «А» внутри одной из фигур может оказаться возможным намеком на имя возлюбленного.

Эмилия Кларк

Маленькая оса на мизинце актрисы символизирует время, которое она провела на съемках фильма «До встречи с тобой». По признанию Эмилии, роль жизнерадостной Луизы настолько вдохновила ее, что она без колебаний сделала себе тату на пальце, которое с тех самых пор мысленно возвращает ее к счастливым моментам на съемочной площадке.