12 явлений, которые перестали быть такими крутыми, стоило людям получше о них разнюхать

Мода — вещь капризная и непостоянная. Тренды не существуют долго и довольно быстро меняются. И речь не только о стильной одежде или обуви. Мода на породистых домашних животных, отдых в теплых странах, гаджеты, определенные виды кофе — перечислять можно бесконечно. Сегодня нам с помощью пользователей сети захотелось разобраться, какие явления в нашей повседневности уже перестали быть актуальными.

Ярмарки и фермерские рынки

Чтобы горожане могли купить свежие овощи и мясо у фермеров, устраиваются ярмарки. Помимо продуктов на них можно приобрести вещицы ручной работы: мыло, свечи, одежду, аксессуары. Сами по себе ярмарки уже перестали быть чем-то уникальным и потеряли свою изначальную цель. Продукты помечают отметкой «био» и продают в несколько раз дороже, авторские изделия преподносят как локальный бренд и оценивают чуть ли не как крыло самолета, несмотря на их среднее качество. Ярмарки сейчас переполнены всякой ерундой. Теперь купить вязаные тапочки на них стало не приятной возможностью, а скорее проблемой. © LadyKnightmare / Reddit

Секонд-хенды

Раньше в таких магазинчиках, тщательно покопавшись в огромной куче одежды и аксессуаров, можно было найти действительно стоящую вещь. Эмоции не передать! И отдельным наслаждением было красоваться в футболке, кофточке или джинсах, которых больше ни у кого нет. Ведь все в единственном экземпляре. А на вопрос: «Где купила такую красоту?» — вы могли ответить: «В секонд-хенде нашла почти даром, представляешь?!» Сейчас же таких мест, где можно купить одежду с чужого плеча, появилось очень много, ассортимент в них стал посредственным, а цены — высокими. Ушла эпоха. Одежда в местном секонд-хенде стоит баснословных денег. Видела там недавно туфли по цене новых, и они были в ужасном состоянии. © lamepajamas / Reddit

Сервисы аренды жилья

С появлением сайтов, на которых владельцы стали публиковать объявления о сдаче апартаментов, многие люди оказались очень довольны. Еще бы — цены ниже, чем в гостиницах и отелях, а в распоряжение получаешь целую квартиру или даже домик. Чем не прелесть? Это быстро вошло в моду, но, к сожалению, так же быстро перестало быть таким удобным: в ответ на спрос арендодатели с энтузиазмом стали поднимать цены. И вот уже арендовать номер в хорошей гостинице становится доступнее, чем снять квартиру на краю города. Осознал, что отель мне обходится дешевле. И убирать в нем не нужно. Я, конечно, оставляю полотенца в ванной и убираю мусор, но вот протирать пыль или пылесосить меня не заставляют. В отелях не ждут, что ты вернешь все в первозданном виде. © JanuarySoCold / Reddit

Кулинарные шоу

Когда-то мы с удовольствием смотрели на творения талантливых поваров на просторах интернета и думали: «Ничего себе, как это просто и вкусно! И как я сам не догадался так приготовить?» Кидали друг другу ссылки на рецепты и пробовали повторить их самостоятельно. Но со временем талантов развелось слишком много, а рецепты у них одни и те же: почти каждый — фуд-блогер или как минимум тот, кто делится в соцсетях секретом приготовления бананового хлеба. Каждая более-менее известная персона думает, что она просто обязана показать своей аудитории, как она готовит по уникальному рецепту. А он на самом деле всем и так известен. © CannaKitchen757 / Reddit

Детские книги

Wirestock / Depositphotos.com

Какое-то время назад люди стали понимать, что написать детскую книгу куда проще, чем большое художественное произведение. Конечно, не у каждого найдутся средства или идеи для реализации такого проекта, но все же не нужно далеко ходить, чтобы найти на просторах сети новоиспеченного автора детской литературы. Разумеется, в этом нет ничего плохого — главное, чтобы не страдало качество и нравилось детям. Но вот само занятие (писать детские книжки) уже из моды вышло. Когда-то это считалось творчеством, некой формой искусства... А сейчас нет ни одной популярной личности, которая бы не сочла своим долгом написать детскую книжку. © Rich_Suspect_4910 / Reddit

Высшее образование

Раньше поступление в вуз считалось необходимым. Это практически стопроцентно обеспечивало успех в будущем: раз окончил университет — значит, точно будешь трудоустроен, будет хорошая работа и карьерный рост. Было модно поступить в престижный вуз: получив диплом, ты приобретал своеобразный билет в счастливую жизнь. Однако теперь это далеко не так, а для хорошо оплачиваемой и востребованной работы нечасто нужен красный диплом. Кажется, что сейчас диплом бакалавра — это почти то же самое, что и аттестат в старшей школе. © TheD***Scientist / Reddit

Да, только ты еще и платишь за него кучу денег. © Bagpipes064 / Reddit

Подкасты

На заре своего появления подкасты представляли собой нечто интересное, уникальное и ценное. Слушать подкаст означало слушать что-то информативное. Таких передач было немного, и большинство из них были хороши. Сейчас же достаточно иметь хороший микрофон и пару интересных историй, чтобы завести свой подкаст, и совсем не обязательно, чтобы он был качественным по содержанию. А тем, кто хочет найти для себя что-нибудь по душе, приходится проводить немало времени в поисках. Много подкастов начинаются неплохо, а потом скатываются. Согласитесь, смешная рецензия на фильм не должна длиться дольше, чем сам фильм. © MeatConfident1875 / Reddit

Фотографы и фотосессии

Когда-то фотосессия с профессиональным фотографом была чем-то очень крутым. Можно было почувствовать себя звездой с обложки, и частенько это событие приурочивали к празднику — ко дню рождения, 8 Марта или Новому году. Профессионалы с хорошей камерой были на вес золота. Со временем все поменялось. Сейчас каждый второй стал фотографом, ведь телефон снимает не хуже, съемки в студии уже не так востребованы и не вызывают восторга — кажется, что любой может так снимать. Так, да не совсем так. И даже жаль, что уже не будет как раньше, — исчезла эта романтика. Друзья поголовно становятся «крутыми» фотографами и начинают звать вас к себе на съемки. Оно и понятно: надо же чем-то покрыть траты на камеру и фотокурсы! © WizardOfG**Monkeys / Reddit

Черная пятница

Когда-то это действительно была пятница в конце ноября, в которую многие магазины устраивали день крупных скидок и можно было выгодно сделать покупки. Сейчас же так называемая распродажа начинается чуть ли не за несколько недель до этой самой пятницы и длится после нее. Ну а перед этим грандиозным событием многие магазины начинают чуть повышать цены, чтобы скидки выглядели еще внушительнее. Смысл самого события становится все более и более размытым. Это утратило свою первичную цель. Все вокруг объявляют о скидках за недели, а цены почему-то ставят те же. © jhuskindle / Reddit

Татуировки

Наверное, у редкого человека сейчас среди знакомых нет тату-мастера или иллюстратора, который делает эскизы. Татуировки почти перестали быть чем-то особенным, символичным и имеющим большую важность. А само наличие рисунка на теле — обыденность. Скорее можно удивить собеседника фразой «у меня ни тату, ни пирсинга», чем наличием чего-нибудь из этого. Я тату-мастер. Вы не представляете, сколько людей приходят и просят меня сделать «уникальный» модный рисунок — то, что сейчас в тренде. Они даже не думают о том, что их «уникальный» эскиз я набил уже 6 раз за неделю. Было бы круто, если бы люди вернули татуировкам их былую ценность и важность. © Witera33it / Reddit

Подписки на продукцию или услуги

BiljaST / Pixabay

Когда такой тип сервиса только появился и начал развиваться, пользоваться им было довольно престижно: иметь подписку на онлайн-кинотеатр, на доступ к неограниченному количеству классной музыки или образовательные курсы. Однако со временем требовать подписаться стали все подряд, и теперь без этого почти не обойтись. Так что фразой «у меня подписка на...» теперь никого не удивишь. Скорее уж наоборот: заполучить полезные услуги или информацию бесплатно — вот это уже интересно. Ох уж эти подписки на все вокруг! Особенно на компьютерные программы. Я хочу купить что-нибудь один раз и на 10 лет, а не платить за это каждый год, в конце-то концов! © TroubledWaterBridge / Reddit

Вечеринка в честь рождения будущего ребенка