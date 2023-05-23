13 особенностей внешности, переживания по поводу которых яйца выеденного не стоят в наше-то время

По мнению психологов, самооценка некоторых людей в большей степени зависит от того, насколько хорошо, на их взгляд, они выглядят. Недовольство внешностью может появиться в результате неосторожных слов окружающих, а также привычки сопоставлять свое тело с некими стандартами красоты. Но часто мы относим к недостаткам такие особенности своей внешности, из-за которых в 2023 году ну точно переживать не стоит.

Целлюлит

Brett Kaffee / Thibault Monnier, PacificCoastNews.com / EAST NEWS

Целлюлит встречается у 80–90 % женщин независимо от их веса и размера. Многие видят в этом большую проблему, а потому ищут способы спрятать от глаз окружающих предательскую «апельсиновую корку». Однако эксперты говорят, что стесняться целлюлита все равно что стесняться карих глаз. Это явление абсолютно естественно. Озаботилась «проблемой» целлюлита. Полдня крутилась перед зеркалом в надежде понять, грозит ли мне он. Потом думаю: «Интересно, а знает ли мой партнер, что это?» Звоню, интересуюсь. Он вечером обещает приехать и разобраться. Приехал и спрашивает: «Ну где тот страшный зверь?» © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

Выдающиеся уши

JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News , Jordan Strauss / Invision / East News

Форма ушей тоже может стать причиной комплексов и желания прятать их под прической. Но примеры звезд доказывают нам, что можно круто выглядеть, даже если являешься обладательницей торчащих ушей. Когда была маленькой, всегда стеснялась своих ушей: считала, что они большие и сильно торчат. Моя подруга, увлекшись фэнтези, пришла ко мне и заявила, что у меня прекрасные «эльфийские» ушки. Больше не комплексую. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

В подростковом возрасте я говорила маме и папе: «Ненавижу свои уши! Это нечестно! Все вокруг смеются надо мной. Я не могу уложить волосы, чтобы они не торчали». Я выросла, форма моих ушей не изменилась, но меня она уже не тревожит. По большей части люди их не замечают. © Lauren Ramesbottom /Quora

Кольца Венеры

LCLA / Broadimage / Broad Image / East News

Кольца Венеры — горизонтальные морщины на шее — многие относят к недостаткам. Однако это вполне себе естественное явление. Они могут появиться и у молодых женщин, поскольку на образование подобного рода морщин влияют рост и строение тела. Кольца Венеры прекрасны. Девушки, у которых они есть, прекрасны. Вы не должны думать, что они делают вас хуже. © molebn_ / Twitter

Все еще не могу поверить, что так называемые кольца Венеры на шее считаются недостатком. И их даже удаляют хирургически! Господи, я очень люблю эти складочки на шее и у себя, и у других женщин! © mbldnxt / Twitter

Большой размер ноги

East News , LaurentVU / SIPA / Sipa Press / East News

Женщинам с большим размером ноги иногда приходится попотеть, чтобы найти подходящую обувь в магазине, но эта особенность никак не умаляет их привлекательность. Ума Турман призналась, что не принимала свое тело и ступни 43-го размера, пока не начала сниматься у Тарантино, который помог ей стать увереннее. А Моника Беллуччи, обладательница 44-го размера ноги, не боится привлекать к ним внимание с помощью роскошных туфель на высоких каблуках. Размер ноги моей девушки такой же, как и у меня. И это круто. Она может надеть мои ботинки. © Mac Friday / Quora

Полные колени

Invision / Invision / East News , face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Наступление летнего сезона заставляет переживать тех, кто стесняется своих коленей. Исследователь моды Дон О’Портер отмечает, что эта часть тела вызывает не меньше недовольств, чем живот. Раньше модельеры помогали спрятать эту часть тела за темными колготками и сапогами-ботфортами, но со временем они начали советовать без оглядки на что бы то ни было носить мини, делая акцент на ногах. Звезды тоже охотно показывают колени.

Большие глаза

face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Обладательницы больших выразительных глаз тоже бывают недовольны их формой и размером. Чем, скорее всего, удивили бы женщин с маленькими глазами, идущих на всевозможные ухищрения, чтобы увеличить их с помощью косметики, упражнений и пластических операций. В начальных классах меня дразнила одна девочка из-за моих огромных глаз. Разрез на самом деле большой и зрачок похож на вставленные линзы, крупный. Она, а за ней и весь класс, обзывали меня по этому поводу. Неудивительно, что глаза свои я ненавидела и считала себя уродом. А глаза у меня красивые. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

«Клубничные» ноги

«Кто-нибудь смог избавиться от таких красных точек?»

За этим красивым названием кроется особенность кожи, научно называемая фолликулярный кератоз, при котором появляются красные точки на гусиной коже. Обычно эти покраснения кожи и бугорки проходят к 30 годам. Когда я начинала с кем-то встречаться, то сразу говорила, что у меня фолликулярный кератоз и это главная причина моих комплексов. Буквально все реагировали так: «Я бы вообще ничего не заметил, все в порядке». И я сама забывала о своем недостатке. Вы достойны лучшего, и, если люди не принимают вас такими, какие вы есть, им не место в вашей жизни. © melonhead3311 / Reddit

Я сидела на занятиях с великолепной девушкой и даже не замечала и не догадывалась, что у нее гусиная кожа, пока мы поближе не познакомились. © messyyminddd / Reddit

Высокий лоб

Matrix Media Group / face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Часто женщины стесняются высокого лба и стараются скрыть его челкой и головными уборами. Завсегдатаи красных дорожек считают, что это плохая идея. У меня большой лоб. У Рианны тоже, и она красива. Я учусь не стесняться своего лба. Размер лба в конечном счете неважен. © AshlandSouth / Reddit

Я думаю, лицо с высоким лбом по-особому привлекательно. Мне больше нравятся вытянутые лица. А в старину женщины даже убирали волосы со лба, чтобы тот казался больше. © Ilikechicken777 / Reddit

Я никогда раньше не слышал, чтобы кто-то жаловался на большой лоб спутника жизни, но я много раз слышал, как люди жалуются на поведение супруга. © Jonny Mai / Quora

Высокий рост

Gregorio T. Binuya / Everett Collection / EAST NEWS , ANGELA WEISS / AFP / East News

Высокие девушки иногда чувствуют себя не в своей тарелке и избегают каблуков. Однако есть и такие, кто смог избавиться от предрассудков и найти плюсы в высоком росте. Среди них актрисы Николь Кидман (ее рост 180 см) и Брук Шилдс (183 см), которые уверенно вышагивают по красной дорожке на высоких каблуках. Я была выше всех детей в классе. Сейчас мой рост — 182 см, и я обожаю его. Когда дело касалось спорта, я почти всегда была лучшей. Благодаря этому я поступила в колледж на полную спортивную стипендию. Я часто получаю комплименты: «Ты такая высокая! Тебе бы в модели». Также с таким ростом вы отпугиваете закомплексованных мужчин. Чтобы встречаться с женщиной выше ростом, нужен очень уверенный в себе мужчина. © Eva Glasrud / Quora

Мои подростковые годы были ужасными, поскольку я была самым высоким ребенком во всей школе. Любая одежда была мне коротка, о слитных купальниках и мечтать не приходилось. С возрастом мои взгляды на рост изменились. Я могу есть больше, чем остальные, у меня лучше обзор. Мой супруг и дети тоже высокие, потому мы постоянно получаем комплименты, какая у нас красивая семья. А еще я могу легко снимать плоды инжира с фиговых деревьев в саду у родителей. © Delphine Corbac / Quora

Худощавое телосложение

Cyril Pecquenard / KCS / East News , Wiese / face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

В то время как миллионы женщин мечтают похудеть, есть и такие, кто желает набрать пяток-десяток килограммов, наслушавшись комментариев «доброжелателей». Стоит взглянуть на знаменитостей и перестать переживать. Певица Селин Дион при росте 171 см весит 53 кг, а Виктория Бекхэм придерживается правильного питания и весит всего лишь 48 кг при росте 163 см. С детства страдаю тем, что мне очень сложно набирать вес, так как я астеник с ускоренным обменом веществ. Всю жизнь приходилось слышать недовольство в свой адрес, развился комплекс. Прошло время, и теперь все те, кто упрекал меня в излишней худобе, страдают лишним весом. Наконец поняла, что есть и не толстеть — это дар. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

В последних классах школы девочки посмеивались над моим скромным размером груди и узкими бедрами. Я даже купила накладку, увеличивающую объемы, как у Пенелопы Крус в фильме «Возвращение», правда, так и не использовала ее. Прошли годы, и теперь я регулярно получаю комплименты из-за своей «модельной» внешности, в том числе и от тех самых бывших одноклассниц.

Крупные зубы

Charles Sykes / Invision / AP / East News

Крупные зубы — это генетическая особенность. Наши любимые актрисы показывают пример, как превратить свою улыбку в фирменный знак. Я всегда стеснялась своей улыбки — у меня большие передние зубы. Все время улыбалась с закрытым ртом или прикрывала рот рукой, вплоть до конца 9-го класса. Но все изменил фотограф. Нас снимали для выпускного альбома, и, когда очередь дошла до меня, он сказал: «Открой рот, у тебя очень красивые зубы!» С тех пор улыбаюсь много и не стесняюсь. И часто ловлю комплименты. Вот так один человек и пара слов могут кардинально изменить жизнь и добавить уверенности в себе! © Подслушано / Ideer

Шрамы

AF Archive / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News

Если на видимых частях тела есть шрамы, некоторые люди стесняются их и стараются замаскировать. Сандра Буллок получила свой, прыгая по камням на реке, но не собирается его прятать. И правильно делает. Несколько лет назад попала в аварию. Итогом и напоминанием стали шрамы на лице. Сначала стеснялась — люди реагировали некрасиво, обсуждали за спиной, отсаживались в транспорте. Со временем привыкла, плюс помогли люди, уверенно говорившие, что это даже изюминка. Прошло время, и как-то на работе, когда затронули тему аварий, относительно новый человек в коллективе с удивлением сказал, что только заметил у меня шрам. Вывод: нужно быть увереннее в себе — даже существенные минусы спрятать проще, чем кажется. © Подслушано / Ideer

Акне

PacificCoastNews / EAST NEWS

Многие считают акне проблемой подростков, но это далеко не так. Миллионы женщин по всему миру чувствуют себя неуверенно из-за характерных высыпаний на коже и боятся осуждения окружающих. Однако канули в прошлое те времена, когда появление акне связывали с несоблюдением правил гигиены. А представители СМИ призывают отказаться от так называемого скиншейминга и с пониманием отнестись к этому вполне естественному явлению, свойственному проблемной коже. К слову, модель Кендалл Дженнер знает о скиншейминге не понаслышке. Раньше ее не единожды стыдили за высыпания на лице. Но потом звезда прочла комментарии пользователей сети, которые хвалили ее за то, что она не боится показывать свои несовершенства даже на красной дорожке. И Кендалл поняла, что переживать ей не о чем.

Определенные особенности внешности, которых их обладательницы порой стесняются, могут приводить в восторг окружающих. Например, многие без ума от веснушек, курносых носиков, родинок. Давайте ценить свою уникальность и гордиться всем, чем нас наделила природа.