14 человек, которые смогли изменить родительскую установку, из-за которой сами страдали в детстве

Многие родители ежедневно неосознанно вдалбливают своим детям некие установки и правила, которые, мягко говоря, не совсем соответствуют современным методикам воспитания. То говорят «двери в комнате не закрывай, а то что тебе прятать от мамы?», то в личных вещах копаются, а кто-то запрещает юным принцессам надевать нарядные платья, оставляя яркую одежду на редкие, «особые» случаи. И только немногим повзрослевшим детям удается сломать подобные родительские сценарии. Вот 15+ историй из жизни.

1.

Все чаще задумываюсь об отпечатке, который в жизни оставляют разные трудности. В детстве жила в основном с бабушкой, она была очень активная, учитель и организатор в клубе местном. Финансово было сложно, но были и вполне благополучные времена: и ремонт сделать получалось, и технику домой купить. Только поездка на море или походы в цирк были мечтой.

Но и сейчас мне, взрослому и семейному человеку, каждый раз бабушка задает один и тот же вопрос: «И зачем оно вам надо?» Смысла ехать на море или просто в красивое и интересное место она не видит совершенно, лучше деньги на дом потратить. То же самое и с развлечениями: «Зачем вы так часто с друзьями куда-то ходите? Это же деньги», «Ты же месяц назад эпиляцию делала, зачем в холод так часто», «Опять на выходных на экскурсии мотаетесь, оно вам надо? Дел дома будто нет». Понимаю, что она жила в непростое время, но даже когда есть возможность насладиться жизнью, она просто этого не умеет и не понимает... © Подслушано / Ideer

2.

У меня была такая роскошь, как своя комната в 20 кв. м, со старинными дубовыми дверями, с массивной ручкой. Красота. Но дверь всегда была нараспашку: «Ну а что такого? Я же твоя мама, тебе же нечего от меня скрывать». Окееей... Теперь у меня один из физических кайфов — как в фильме «Другие» — нельзя открыть следующую дверь, если не закрыта предыдущая. Только дверь в туалет может быть приоткрыта, так как котик туда ходит. © Unknown author / Pikabu

3.

Мне чуть за 50, но последнее время ловлю себя на мысли, что живу с «синдромом отложенной жизни». Подруга привезла маски для лица. Но как же такую вещь — да на лицо, да каждый божий день?! Только по праздникам и перед великими мероприятиями, чтобы «лицо сияло свежестью и молодостью».

Потом меня торкнуло: если делать маску один раз в 3 месяца, то какой с нее толк? В общем, пользуюсь каждый день, радую себя, любимую. А теперь решила — гулять, так гулять, одежду которую покупала «на выход», решила носить на работу. © OlgaPs / Pikabu

4.

Мои родители были уверены, что быть жадной — это ужас. Касалось это в основном меня: заставляли делиться дорогими мне вещами с детьми их друзей, с младшей сестрой, соседкой, да с кем угодно. Теперь я взрослая, но у меня болезненное отношение к личным вещам. Муж меня поддерживает, дочь тоже приучаем, что свои вещи можно не отдавать, если не хочешь, но и требовать чужие вещи тоже нельзя. К 8 годам дочь увлеклась комиксами, мы ей выделили полку, она туда сложила свои драгоценности: книжки, фигурки и остальное. И тут в гости из другого города приехала моя сестра вместе с 4-летним сыном. Мелкий увидел полку и стал визжать, что хочет поиграть. Сестра открывает дверцу, тянется к фирменной фигурке, которую муж привез из командировки и которую дочь называет самой ценной вещью. Как же меня в тот момент триггернуло, вспомнила все случаи, когда она точно так же в детстве без разрешения хватала мои вещи, портила их, а я молча смотрела и старалась не заплакать от обиды. Словом, я вытащила ее руку из шкафа и оттеснила ее, сказав, что, во-первых, эта игрушка не для малышей (там много мелких деталей), а во-вторых, без разрешения дочери ничего трогать нельзя.

Сначала вопил племянник, потом вопила сестра, потом по телефону вопили родители. Как я могла не поделиться тем, что она хотела, как можно какой-то мелочи (моей дочери) разрешать командовать тетей?! Не знаю, откуда у меня нашлись силы, но я высказала всем все, указала на свои недовольства и сказала, что если не принимают мои правила, то пусть не ходят ко мне. Муж смеется, что себя защитить не смогла, а за дочь встала горой. Хорошо, что хотя бы сейчас я смогла не молчать. © Подслушано / Ideer

5.

Обидно было, когда я в детстве нарисовала себя на обложке фотоальбома, а мама меня сильно наказала за это. Как-то уже мой маленький сын нарисовал снеговика на обоях тушью для ресниц и ею же закрасил стекла в зале. Я пришла с работы и только хотела открыть рот, как сынок довольный спросил: «Нравится?» Я вспомнила тусвою детскую обиду и тут же поблагодарила сына, что к Новому году так украсил зал. © Alma Musina

6.

У моей мамы не заладилось с жизнью (развод, нелюбимая работа, отсутствие целей), поэтому сознание собственной важности она черпала из того, что была матерью «больной дочери». Мне постоянно напоминалось про гайморит, дискинезию желчных путей, сколиоз и плоскостопие, я все детство провела в больницах, на операциях и процедурах. Я очень рано поняла, что мама обращает на меня внимание только тогда, когда я болею, и психосоматически продолжала болеть. А потом я выросла, уехала, и поняла, что у меня прекрасное здоровье, а у мамы — делегированный синдром Мюнхгаузена. © Ирина Лапшина

7.

Отец промотал наследство, оставленное мне и моим двум сестрам (примерно $ 200 тысяч). Потратил наши деньги на джип себе, на свою женщину и на себя любимого. Когда я спросил, где мои законные деньги, он взял и выставил мне счет за 24 года моей жизни. Мне стало так мерзко, что я так долго не замечал, какой он ужасный человек. Сейчас я, наверное, со стыда умру, если мне скажут, чтобы я собственным детям счет выставил за их воспитание. Тем более, если их законное наследство промотаю на женщин и псевдодрузей. © Подслушано / Ideer

8.

Все детство меня учили есть ножом и вилкой, правильно сервировать. Делали замечания, когда я наедине с мамой брала только вилку, чтобы пообедать. Я не жалуюсь, это здорово. У меня на подсознательном уровне заложено то, как «правильно» есть. Но иногда, когда хочется делать все назло, я прихожу в кафе и ем все одной вилкой. Такое могу позволить себе только тогда, когда нахожусь одна, ведь даже знакомые могут меня смутить. © Подслушано / Ideer

9.

У меня в детсаду все спрашивают, почему я разрешаю дочке ходить каждый день в сад в нарядных платьях. А мы с ней открываем утром шкаф, она сама выбирает, что хочет надеть. Бывает, что «вот это с котиком», а бывает «мама, хочу как принцесса». А у меня перед глазами красивущие детские платья в мамином шкафу, которые папа-моряк привозил из-за границы, и которые «только на праздник». Каждое было надето хорошо, если один раз... Поэтому моя дочка идет в сад в том, в чем хочет. © SonrisaDeAri / Pikabu

10.

Сейчас я жду второго ребенка и меня очень раздражают разговоры бабушки на тему «ой, как хорошо, что у вас уже много игрушек, второму ничего не надо покупать». Всегда отвечаю, что это дочкины игрушки и точка. Захочет — поделится, не захочет — не смейте трогать. В детстве все мои игрушки отдавались двоюродным брату и сестре под предлогом «ты уже выросла», вне зависимости от того, как сильно я их любила. © SonrisaDeAri / Pikabu

11.

По поводу личных границ — это травма на всю жизнь. Двери открыты, проверка портфеля, чтение твоего дневника, копание в шкафу и ящиках стола. В 16 лет уехала учиться из дома как можно дальше. Но старшая сестра и мама не прекращали обыски, приезжая ко мне. Чувство гадливости от этих воспоминаний до сих пор во мне живет. Зато точно знаю, как нельзя поступать с детьми, чтобы всегда быть им самой близкой подругой. © Юлия Ракова

12.

Со мной это случилось рано, в 11 с половиной лет. Спасибо, подружки чуть постарше были и я была в курсе что делать. Мама через 2 дня только узнала. Поэтому, отправляя уже свою дочь в лагерь, я дала ей упаковку прокладок с собой. Так как в жизни девочки время подходило к важному моменту. © татьяна проценко

13.

У нас была обязательная генеральная уборка на выходных — вся суббота и иногда пол воскресенья. Все дети гуляют во дворе, а мы с мамой убираемся. Когда стала жить отдельно, стала убираться по настроению, а могу вообще забить. © Valentina Omelko

14.

У меня так же было, причем это я должна была ее делать, с 7 лет. Веник не могла держать, помню, руки еще маленькие были. Собирала мусор и пыль, ползая по полу. Ненавидела субботы, пока не стала взрослой и теперь в этот день ничего не делаю, отдыхаю, могу весь день лежать в кровати с сериалом и вкусняшками. © Олена Ясень

15.

Меня с 5 лет в семье никак иначе как «нянькой» не называли. С младшим братом 3 года разницы. Родители, а потом уж и тетушки, и мамины подружки вовсю пользовались. К примеру, когда была подростком, везде меня таскали на всякие праздники и не праздники, если знали, что кто-то из гостей с детьми будет. Мне брата приходилось на дни рождения к подружкам брать и даже на первые свидания. Да, я не могу родителям за это сказать спасибо. Выросла с гипертрофированным чувством ответственности. Зато мой братик вырос инфантильным и уверенным в том, что ему все должны, нет, обязаны помогать, прощать, понимать... Кстати, в 42 года его не стало, люди с определенными привычками долго не живут. А на своих старших детей я мои обязанности не перекладывала ни разу. Младших я себе рожала, а не старшим детям. © Baddies Irl