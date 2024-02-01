14 доказательств того, что столичные штучки и девушки из провинции отличаются, как солнце и луна

На первый взгляд может показаться, что столица и провинция — это две сестры. Но на самом деле они больше похожи на дальних родственниц, между которыми тянется целая пропасть отличий. В мегаполисе каждый день — настоящий марафон. В деревнях же время течет неспешно и размеренно. Так же отличаются друг от друга и жители этих мест.