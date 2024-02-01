14 доказательств того, что столичные штучки и девушки из провинции отличаются, как солнце и луна
На первый взгляд может показаться, что столица и провинция — это две сестры. Но на самом деле они больше похожи на дальних родственниц, между которыми тянется целая пропасть отличий. В мегаполисе каждый день — настоящий марафон. В деревнях же время течет неспешно и размеренно. Так же отличаются друг от друга и жители этих мест.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Несмотря на все эти отличия, многие горожане с удовольствием приезжают на выходные в деревню, чтобы насладиться покоем и вдохнуть по-настоящему свежего воздуха. А сельские жители бывают не прочь наведаться в большой город и прогуляться по кинотеатрам и развлекательным центрам.
AdMe/Психология/14 доказательств того, что столичные штучки и девушки из провинции отличаются, как солнце и луна
Поделиться этой статьёй