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14 доказательств того, что столичные штучки и девушки из провинции отличаются, как солнце и луна

Психология
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На первый взгляд может показаться, что столица и провинция — это две сестры. Но на самом деле они больше похожи на дальних родственниц, между которыми тянется целая пропасть отличий. В мегаполисе каждый день — настоящий марафон. В деревнях же время течет неспешно и размеренно. Так же отличаются друг от друга и жители этих мест.

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Несмотря на все эти отличия, многие горожане с удовольствием приезжают на выходные в деревню, чтобы насладиться покоем и вдохнуть по-настоящему свежего воздуха. А сельские жители бывают не прочь наведаться в большой город и прогуляться по кинотеатрам и развлекательным центрам.

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AdMe/Психология/14 доказательств того, что столичные штучки и девушки из провинции отличаются, как солнце и луна
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