14 мужчин поделились, какие «красные флаги» в квартире женщины напрягают их до чертиков

Сытый и довольный кот в квартире женщины — это кричащий красный флаг и сигнал тревоги для многих мужчин. А так же беспорядок и «неправильные» книги. Мы собрали еще несколько тревожных звоночков, которые напрягают мужчин в обители женщин.

Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Однако такой сценарий невозможен, когда человек один сплошной красный флаг. Хорошо, если это выясняется еще на этапе свиданий. В этой статье мы собрали несколько историй, которые доказывают, что чем раньше узнаешь о тараканах человека, тем лучше для всех.