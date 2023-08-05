14 мужчин поделились, какие «красные флаги» в квартире женщины напрягают их до чертиков
Сытый и довольный кот в квартире женщины — это кричащий красный флаг и сигнал тревоги для многих мужчин. А так же беспорядок и «неправильные» книги. Мы собрали еще несколько тревожных звоночков, которые напрягают мужчин в обители женщин.
- На свадьбе моего друга я познакомился с одной очаровательной особой. Мы явно понравились друг другу и быстро поладили. Когда вечеринка закончилась моя новая подруга предложила отправиться к ней. В ее квартире было довольно миленько — много интересных книг, пластинок и всего такого. А потом я увидел одну из комнат. У этой девушки была самая большая коллекция мягких игрушек, которую я когда-либо видел. Они были буквально везде. Под конец нашей встречи она сказала, что я могу прихватить себе что-нибудь с нижней полки. © Earnest Farr / Quora
- Мы встречались уже некоторое время. В один из дней мы оказались у нее. Однако, очень скоро я заметил, что у нее по всей квартире висят свадебные фотографии с мужем. Она говорила, что все в порядке и, что он никогда не узнает. Я просто пожелал ее спокойной ночи и ушел. © Tori Walker / Quora
- Для меня огромным красным флагом является обилие любовных романов, женских журналов или просто журналов со сплетнями на книжной полке в квартире женщины. На мой взгляд, все это кричит о тотальной неуверенности дамы в себе. Скорее всего она склонна фантазировать и жить в своем выдуманном мире. Ни один мужчина не сможет соответствовать ее ожиданиям. © Andy Kerr / Quora
- Собака в квартире женщины— это почти верный признак приближающегося конца. Чаще всего владельцы собак нуждаются в постоянном одобрении и особенно это касается женщин. Unknown author / Quora
- Меня напрягает отсутствие книг в квартире женщины — бумажных или электронной. Мне абсолютно не важно, что она читает, главное, чтобы читала в принципе.
© Ian Morgan / Quora
- Как-то я был в гостях у одной знакомой. На кухне я случайно заметил большой нетронутый набор специй. Я невзначай спросил, что она любит готовить, и она ответила, что никогда не занимается этим. Ест либо вне дома, либо замороженную еду. Спасибо, но подобное точно не для меня. © Scott Welch / Quora
- Я встречался с разными девушками. И вот несколько самых ярких красных флагов, с которыми я встречался: бардак в спальне. Бардак настолько обширный, что сложно понять, где заканчивается кровать, а где начинается пол. Фотографии ее кота по всей квартире. Холодильник, забитый пустыми коробками из-под пиццы. © Matt Bennett / Quora
- Если она болтает со своими питомцем дольше 15 секунд, а он при этом увлеченно ее слушает, то для меня это красный флаг. © Kevin Wray / Quora
- Эта история произошла с моим другом. Он съехался с новой подружкой, а та привезла в его квартиру огромную коллекцию свадебных журналов. Вскоре после этого она разложила их на всех видных местах в доме. Друга это особо не напрягало. Но меня бы такое поведение привело бы в ужас. © Mike Peattie / Quora
- Я встречался с одной дамой. И вот однажды она пригласила меня к себе домой. Когда я пришел, то с ужасом обнаружил, что за последний год она ни разу не протирала пыль, не мыла полы, не пылесосила и не прибиралась на кухне. © Jason Criddle / Quora
- На кухне у моей подружки творилось полное безумие. Не было ни сантиметра свободного и чистого пространства. Все было завалено хламом: письмами, безделушками, фотографиями, нелепыми чайниками и кофейниками. Раковина была полна грязной посуды. Чистую она хранила в посудомойке. Последнее, что хотелось бы делать на ее кухне, это готовить себе еду. © Jay Bazzinotti / Quora
- В молодости я встречался с одной милой леди, в которую я был влюблен до беспамятства. Когда я наконец оказался в ее квартире, то просто потерял дар речи. Повсюду были ее фотографии — большие и маленькие, на стенах, на мебели, повсюду. Ни фотографий с семьей, с друзьями или домашними питомцами, вообще ничего, только она. После этого я понял, что все мои учителя естествознания были неправы — Земля крутилась не вокруг Солнца, а вокруг нее. © Mike Riffle / Quora
- Если у девушки скромная зарплата, но при этом в ее доме куча дорогих штучек, то это повод напрячься. © Juan Espinosa / Quora
- У меня есть странная соседка. Таких обычно бабки у подъезда ведьмами называют. И вот однажды она попросила помочь ей поднять коляску. Это было подозрительно, потому что ни с детьми, ни беременной я ее до этого не видел. Когда я спросил об этом, она выдала «А я так кота выгуливаю!» Ответ был неожиданным. В итоге я, конечно, помог ей. После этого она в благодарность пригласила меня на чай и я согласился. Уже в ее квартире я обнаружил, что у кота есть не только коляска, но и своя собственная комната.
Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Однако такой сценарий невозможен, когда человек один сплошной красный флаг. Хорошо, если это выясняется еще на этапе свиданий. В этой статье мы собрали несколько историй, которые доказывают, что чем раньше узнаешь о тараканах человека, тем лучше для всех.
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