14 мужчин рассказали, какие вещи в доме у женщины заставляют их бежать оттуда без оглядки
Если обратить внимание на жилье человека, то можно понять, будет ли с ним рядом комфортно. Так, для некоторых мужчин красными флагами в квартире женщины являются беспорядок или даже чересчур холеный кот. Герои нашей подборки рассказали, какие еще тревожные сигналы они замечают в гостях у женщины.
- Меня всегда напрягает большое количество косметики у девушки дома. Если она не визажист и у нее нет проблем с кожей, тогда я не понимаю, зачем так сильно менять свое лицо. © Unknown author / Reddit
- Меня напрягает отсутствие книг в квартире женщины — бумажных или же электронной книги. Мне абсолютно не важно, что она читает, главное, чтобы читала в принципе. © Ian Morgan / Quora
- Для меня огромным красным флагом является обилие любовных романов, женских журналов или просто журналов со сплетнями на книжной полке. На мой взгляд, все это кричит о тотальной неуверенности дамы в себе. Скорее всего, она склонна фантазировать и жить в собственном выдуманном мире. Ни один мужчина не сможет соответствовать ее ожиданиям. © Andy Kerr / Quora
- В молодости я встречался с одной милой леди, в которую был влюблен до беспамятства. Когда я наконец оказался в ее квартире, я просто потерял дар речи. Повсюду были ее фотографии — большие и маленькие, на стенах, на мебели, повсюду. Не было никаких фотографий с семьей, с друзьями или домашними питомцами — вообще ничего, только она. После этого я понял, что все мои учителя естествознания были неправы: Земля крутится не вокруг Солнца, а вокруг нее. © Mike Riffle / Quora
- Если она болтает со своими питомцем дольше 15 секунд, а он при этом увлеченно ее слушает, то для меня это красный флаг. © Kevin Wray / Quora
- Встречался с одной дамой. И вот однажды она пригласила меня к себе домой. Я зашел и с ужасом обнаружил, что за последний год она ни разу не вытирала пыль, не мыла полы, не пылесосила и не убирала на кухне. © Jason Criddle / Quora
- Для меня красный флаг в квартире девушки — это вещи, которые как-либо связаны с ее предыдущими отношениями. Например, фотографии. © Unknown author / Reddit
- Как-то был в гостях у одной знакомой. На кухне случайно заметил большой набор специй, который был совсем не тронут. Я невзначай спросил, что она любит готовить, и она ответила, что никогда не занимается этим: ест либо вне дома, либо замороженную еду. Спасибо, но подобное точно не для меня. © Scott Welch / Quora
- Я встречался с разными девушками. И вот несколько самых ярких красных флагов, которые мне попадались: бардак в спальне (притом бардак настолько обширный, что сложно понять, где заканчивается кровать, а где начинается пол); фотографии ее кота по всей квартире; холодильник, забитый пустыми коробками из-под пиццы. © Matt Bennett / Quora
- Меня обязательно насторожит что-то вроде плаката с Одри Хепберн из фильма «Завтрак у Тиффани» или куча вещей цвета тиффани. А еще что-либо связанное с Эйфелевой башней. По моему опыту, такая девушка наверняка будет тянуть из меня деньги. Много денег. © FamousOhioAppleHorn / Reddit
- Если у девушки скромная зарплата, но при этом в ее доме куча дорогих штучек, то это повод напрячься. © Juan Espinosa / Quora
- Познакомился с дамой. Девушка начитанная, эрудированная. И вот момент икс. Пришли к ней, я зашел в комнату и обомлел: над ее кроватью висел огромный коллаж с фотографиями разных парней. Я, заикаясь, аккуратно спрашиваю: «Это все твои бывшие?» Та заливается смехом и выдает: «Нет, это моя доска желаний. Хочу, чтобы мой мужчина был похож на кого-то из них». Я сразу смекнул, что на красивых мальчиков из ее фантазий я мало похож, и быстренько ретировался.
- На кухне у моей подружки творилось полное безумие. Не было ни сантиметра свободного и чистого пространства. Все было завалено хламом: письма, безделушки, фотографии, нелепые чайники и кофейники... Раковина была полна грязной посуды. Чистую она хранила в посудомойке. Последнее, что хотелось бы делать на ее кухне, — это готовить себе еду. © Jay Bazzinotti / Quora
- У меня есть странная соседка — таких обычно бабки у подъезда ведьмами называют. Как-то раз она попросила помочь ей поднять коляску. Это было подозрительно, потому что ни с детьми, ни даже беременной я соседку до этого не видел. Когда я спросил ее об этом, она выдала: «А я так кота выгуливаю!» Ответ был неожиданным. В итоге я, конечно, помог ей. После этого она в благодарность позвала меня на чай, и я согласился. Зайдя в квартиру, я обнаружил, что у кота есть не только коляска, но и своя собственная комната.
- На свадьбе друга познакомился с одной очаровательной особой. Мы явно понравились друг другу, и после свадьбы она предложила отправиться к ней. В квартире было довольно миленько, много интересных книг, пластинок и все такое. А потом я увидел одну из комнат и обомлел: буквально везде были мягкие игрушки... Самая большая коллекция, которую я когда-либо видел. Они были просто повсюду. Под конец нашей встречи она сказала, что я могу прихватить что-нибудь с собой с нижней полки. © Earnest Farr / Quora
Люди часто обращают внимание на некоторые тревожные звоночки, которые могут свидетельствовать о странностях другого человека. Но иногда не стоит заранее навешивать ярлыки и спешить с выводами, ведь первое впечатление бывает обманчивым.
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