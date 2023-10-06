14 мужчин рассказали, какие вещи в доме у женщины заставляют их бежать оттуда без оглядки

Если обратить внимание на жилье человека, то можно понять, будет ли с ним рядом комфортно. Так, для некоторых мужчин красными флагами в квартире женщины являются беспорядок или даже чересчур холеный кот. Герои нашей подборки рассказали, какие еще тревожные сигналы они замечают в гостях у женщины.