15 историй от людей, которые блестяще отточили навык общения и теперь всегда добиваются своего

Хорошо развитые коммуникационные навыки полезны не только для общения в специфических узких кругах, но и в самой обыкновенной повседневной жизни. Например, когда нужно договориться о чем-то с ребенком, мужем или же сладить с разгневанным начальником. Наверное, именно поэтому многие люди рано или поздно начинают развивать свое чувство юмора или же прибегают к психологическим хитростям — прямо как герои нашей подборки.