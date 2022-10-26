15 историй от людей, которые блестяще отточили навык общения и теперь всегда добиваются своего
Хорошо развитые коммуникационные навыки полезны не только для общения в специфических узких кругах, но и в самой обыкновенной повседневной жизни. Например, когда нужно договориться о чем-то с ребенком, мужем или же сладить с разгневанным начальником. Наверное, именно поэтому многие люди рано или поздно начинают развивать свое чувство юмора или же прибегают к психологическим хитростям — прямо как герои нашей подборки.
- Заметила, что, если оператора связи, настойчиво предлагающего к моему интернету подключить еще и ТВ (как бы бесплатно, но с «небольшой» доплатой), четырежды попросить вместе с кабелем и приставкой привезти мне еще и телевизор, обзвоны почему-то резко прекращаются. © RoadRunner13 / Pikabu
- Сколько раз вы пытались дать хороший совет, а вас не слушали? Так происходит потому, что вы не спросили разрешения. Когда я в ходе разговора понимаю, что могу предложить решение, я сначала спрашиваю, могу ли поделиться своими мыслями на этот счет. В 99 % случаев люди соглашаются и впоследствии становятся внимательны к моим словам. © Mark Louis Weseloh / Quora
- Если кто-то начинает наезжать не по делу, распыляться и орать без основания, то я сижу с отрешенным лицом и смотрю в сторону. Когда заканчивается монолог, через какое-то мгновение говорю: «Я задумалась. Вы что-то сказали?» Эти лица людей... Они готовы из штанов выпрыгнуть... В основном разворачиваются и уходят, а некоторые повторяют, но уже без ора. © Подслушано / Ideer
- Всякий раз, когда вы хотите сказать кому-то «Я знаю», скажите лучше «Ты прав». А если еще и назвать человека по имени, вы получите бонусные баллы. Этот небольшой психологический лайфхак заставит людей полюбить вас и сделает вашу жизнь чуточку проще. © Zakary Stahlsmith / Quora
- Однажды на работе я допустил грубую ошибку, из-за чего мой менеджер пришел в ярость. Он позвал меня в конференц-зал и просто начал орать на меня. Когда он замолчал, я извинился и вышел. После обеда он снова позвонил, но уже был вежлив, спокоен и спросил, как я. А я в свою очередь смог рассказать ему, что те злосчастные правки я внес по совету более опытного коллеги. Мораль: когда кто-то в гневе, лучше ничего не объяснять и просто слушать. Через некоторое время, когда человек успокоится, он обязательно испытает чувство вины за несдержанность и извинится. © Kartik Nagare / Quora
- Я 10 лет работал в продажах и постоянно обзванивал людей. И, как это бывает, иногда во время звонка мне нужно было сообщить плохие новости. Так вот, если вы собираетесь говорить по телефону о чем-то неприятном, уменьшите громкость динамика. Тогда человек будет звучать для вас менее угрожающе, и это придаст вам больше уверенности в сложной ситуации. © justaguy8289 / Reddit
- Вообще не любила спать в садике и вроде как хулиганкой была. Помню, мне 4 года, моя воспитательница собирается в отпуск, подходит ко мне, говорит: «Меня несколько дней не будет, но я буду следить за тобой через телевизор!» — и показывает с серьезным видом на ящик в другом конце комнаты. И что вы думаете? Я же поверила! И вроде как вела себя хорошо, боялась, что вернется и поругает. © VishenkaSOL / Pikabu
- Чтобы добиться чего-то от человека, нужно расположить его. Это как с ребенком: когда он видит вас в первый раз, он боится. Но если вы дадите ему шоколадку, он улыбнется и почувствует себя счастливым. А если вы сделаете так несколько раз, он вас запомнит и со временем будет рад видеть даже без шоколадки. Делая так с любым человеком, можно со временем добиться от него того, что вам нужно. © Arun Ganesh / Quora
- Когда нужно понравиться кому-то, пролейте свой кофе. Этот совет может показаться немного странным, но демонстрация какой-то небольшой уязвимости делает нас привлекательнее. Однако стоит учитывать обстоятельства. Например, психолог может пролить кофе и заявить, что иногда он неуклюж, а вот хирург — нет. © Ellen Margaret / Quora
- Когда женщины разговаривают, они поворачиваются лицом друг к другу и сохраняют зрительный контакт. А вот мужчины, как правило, стоят бок о бок, и, когда один смотрит на другого, второй отводит взгляд. Так что, когда девушка хочет добиться чего-то от парня, лучше не пытаться говорить с ним лицом к лицу и нарушать его зону комфорта. Попробуйте сесть рядом — и получите более удачный результат. © Robbi Smoot / Quora
- Меня дико бесит, когда кто-то, кроме меня, пьет из моей кружки! Миллионы раз говорила своим друзьям и родственникам: «Это моя кружка, в ней должны быть только мои слюни, а не ваши, это противно!» Не понимают. То ли им моя кружка нравится, то ли просто давят на нервы... Пришла в голову идея: купить самую неприметную кружку с моим именем и поставить ее рядом с моей. Вуаля! Все, кто приходит в гости, пьют из кружки с именем, а моя стоит нетронутая. В доме радость, я довольна. © Подслушано / Ideer
- Короче, я работал долгое время в фотомагазине. Нас в смене обычно работало 3 продавца. С первым коллегой мы всегда активно вели продажу, предлагали альтернативы, рассказывали про плюсы и минусы, устраивали для клиента тесты и т. д. А вот второй коллега, когда к нему подходил клиент и просил хорошую камеру, просто брал с витрины какую-нибудь модель, ставил на прилавок и говорил:
— Вот эта!
Клиент смотрит на камеру, на молчащего продавца, потом опять на камеру. Буря, искра, безумие — и клиент такой: «Окей, я беру». Несмотря на разный подход, продажи были примерно одинаковыми, но мы выдыхались, а он просто молчал. © PanGre4ka / Pikabu
- Несколько лет копили деньги на загородный дом, и как-то муж проболтался об этом своему брату. Брат слезно выклянчил в долг на открытие бизнеса приличную сумму, и покупка дома отложилась. И вот с момента займа прошло почти 2 года, а долг так и не отдавался. Посовещавшись с мужем, мы под предлогом: «У нас прорвало трубу, мы у вас переночуем» — приехали и поселились у брата, пока не вернет деньги. Жили у него, конечно, кушали, как проценты. Через время он, скрипя зубами, начал отдавать суммы по частям. Только когда отдал последнюю часть, мы съехали от него. © Аноним / Pikabu
- Отработала на парне метод приучения к уборке. Он жуткий неряха — из тех, у кого ничего из вещей не возвращается на место. Я решила не тратить время на ссоры, после которых все равно убирать мне, а просто молча и ежедневно делать это. Каждый день он возвращался в идеально убранную квартиру и так к этому привык, что незаметно для себя стал поддерживать уже привычный порядок вещей. Чистоту любят все, просто не все об этом знают. © Подслушано / Ideer
- Мои родители никогда не испытывали со мной такой проблемы, как капризы и истерики в магазинах. Секрет прост! На мое очередное: «Купишь?» — они отвечали: «Да, куплю, только отойдем за...», — и мы шли дальше. Я была уже удовлетворена словом «куплю», а потом забывала, что просила. Если они считали нужным, то мы возвращались и покупали ту или иную вещь. © Подслушано / Ideer
Может быть, у вас тоже есть фишки, которые вы применяете в общении с людьми, чтобы договориться о чем-то? Расскажите о парочке таких.
AdMe/Психология/15 историй от людей, которые блестяще отточили навык общения и теперь всегда добиваются своего
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